Tyrimas parodė, ar telefonų draudimas mokyklose tikrai pagerina moksleivių pažymius ir elgesį

Mokslininkai nustatė, kad mokinių miegas, elgesys klasėje, fizinis aktyvumas ar tai, kiek laiko jie praleidžia naudodamiesi telefonais, mokyklose, kuriose draudžiama naudotis telefonais – ir tose, kuriose draudžiama naudotis telefonais – taip pat nesiskiria.

Tačiau jie nustatė, kad ilgesnis buvimas prie išmaniųjų telefonų ir socialinės žiniasklaidos apskritai buvo susijęs su prastesniais visų šių rodiklių rezultatais.

Pirmasis pasaulyje tyrimas, kuriame mokyklos telefonų naudojimo taisyklės nagrinėjamos kartu su mokinių sveikatos ir ugdymo rodikliais, prisideda prie aštrių diskusijų, kurios pastaraisiais metais vyksta namuose ir mokyklose.

Pagrindinė tyrimo autorė dr. Victoria Goodyear BBC sakė, kad tyrimo rezultatai nėra „prieš“ išmaniųjų telefonų draudimus mokyklose, tačiau „teigiama, kad vien šių draudimų nepakanka neigiamam poveikiui pašalinti“.

Ji nurodė, kad dabar reikia sutelkti dėmesį į tai, kiek laiko mokiniai praleidžia prie telefonų, ir pridūrė: „Mums reikia ne tik uždrausti telefonus mokyklose“, – teigė ji.

Birmingemo universiteto atlikto tyrimo išvadose, kurias recenzavo ir paskelbė Europos sveikatos politikos žurnalas „Lancet“ , buvo lyginami 1227 mokiniai ir 30 skirtingų vidurinių mokyklų su nustatytomis taisyklės dėl naudojimosi išmaniaisiais telefonais pertraukų ir pietų metu. Mokyklos buvo atrinktos iš 1341 Anglijos bendrojo lavinimo valstybinės mokyklos imties.

Tyrime teigiama, kad mokyklose, kuriose ribojamas išmaniųjų telefonų naudojimas, neatrodo kad būtų pagerėjusi sveikata, gerovė ir dėmesio sutelkimas pamokose. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad daugiau laiko, praleidžiamo naudojantis telefonais ir socialine žiniasklaida, susiję su prastesne psichine savijauta ir psichine sveikata, mažesniu fiziniu aktyvumu, prastesniu miegu, prastesniais pažymiais ir trikdančiu elgesiu klasėje.

Tyrime dalyvių savijautai nustatyti naudota tarptautiniu mastu pripažinta Voriko-Edinburgo psichikos gerovės skalė. Taip pat buvo tiriamas mokinių nerimo ir depresijos lygis.

Klasių auklėtojų buvo klausiama, ar jų mokinių anglų kalbos ir matematikos žinios atitinka, neatitinka ar viršija norimą lygį.

Grupės „Vaikystė be išmaniųjų telefonų“ direktorius Joe Ryrie BBC radijo laidai „Today“ sakė, kad rezultatai „nustebino“ – nes jų tinklo mokytojai teigė, kad jų mokyklose draudimas naudotis telefonais buvo naudingas. Jis taip pat teigė, kad vidutinis laikas, kurį, kaip teigė tyrime dalyvavę vaikai, praleidžia telefone – 4–6 valandos – yra „siaubingas laiko tarpas, kuris praleidžiamas naršant ir naršant“.

Jis teigė, kad reikia griežtesnių taisyklių – kad socialinės žiniasklaidos platformos būtų saugesnės ir nesukeltų vaikams priklausomybės.

„Visą laiką būna savo telefonuose“

Pirmąjį savo išmanųjį telefoną Charlie gavo aštuonerių, tačiau dėl griežtai taikomo draudimo jis negalėjo jo pasiimti su savimi, kol nepradėjo mokytis šeštoje klasėje.

Iš visų, pagautų su išmaniaisiais telefonais Twyfordo mokykloje, esančioje vakarų Londone, telefonai yra konfiskuojami likusiam semestrui, ir vyresniųjų darbuotojų teigimu, tai veikia kaip stipri atgrasymo priemonė.

Charlie sako, kad išmaniojo telefono draudimas „priverčia tave pabūti kartu ir pabendrauti su draugais“. Dabar, būdamas 13 metų, jis mano, kad draudimas žemesnėse klasėse „tikriausiai“ padėjo jam mažiau laiko praleisti naršant socialiniuose tinkluose, tačiau sako, kad daug jo draugų vis dar „nuolat naudojasi telefonais“.

Šventosios Trejybės katalikiškos mokyklos Birmingeme vadovas Colinas Crehanas jaučia „moralinę pareigą“ padėti mokiniams išmokti naudotis telefonais „saugioje ir kontroliuojamoje erdvėje“. Jis sako, kad su telefonais susijusios problemos – pavyzdžiui, kad įrenginiai atitraukia dėmesį nuo mokymosi – yra „nereikšmingos“, nes jo mokiniai vertina jiems suteiktą „laisvę“ naudotis jais per pertraukas ir pietus.

„Tai tokia svarbi jų gyvenimo už mokyklos ribų dalis. Jei [mokytojai] imsis tai riboti mokykloje, galiausiai pradėsime kovą, kurios nelaimėsime“, – priduria jis.

Tačiau kitų mokyklų, kuriose draudžiama naudotis telefonais, moksleiviai BBC sakė, kad jie pastebėjo tokią naudą, kaip mažesnės patyčios ir geresni socialiniai įgūdžiai, t. y. veiksniai, kurie nebuvo įtraukti į Birmingemo universiteto tyrimą. Jo autoriai teigė, kad norint nustatyti kokias nors sąsajas, reikia atlikti daugiau šios srities tyrimų.

Ysgol Aberconwy mokykloje Konvio mieste neseniai buvo pakeistos taisyklės, pagal kurias mokinių telefonai užrakinami magnetiniuose dėkluose, nebent mokytojas juos atrakina ir leidžia naudotis per pamoką. Mokykla teigia besiremianti moksliniais tyrimais, kurie rodo, kad mokykloje didėja vienišumas , ir prielaida, kad kai kurių vaikų laikas, praleidžiamas socialinėje žiniasklaidoje, yra susijęs su mažesniu pasitenkinimu gyvenimu.

Penkiolikmetė Georgie sako, kad iki taisyklių pakeitimo atmosfera mokykloje „buvo gana agresyvi“. „Buvo daug muštynių, žmonės tiesiog išsitraukdavo telefoną ir pradėdavo filmuoti. Daugelis žmonių būdavo nusivylę“, – sakė ji. Dabar moksleivė mano, kad ginčai ne taip dažnai kyla ir įsisiūbuoja.

„Žmonės tapo artimesni, nes kalbasi akis į akį“, – sako ji.

Dvylikametė Georgie sesuo Charlotte, pradėjusi lankyti septintąją klasę, išgirdusi apie tokią taisyklę, priėmė tai kaip raminančią žinią. Mokyklos direktorius Ianas Gerrardas sako, kad nors patyčios nebuvo „visiškai išgyvendintos“, telefonų ribojimas sukūrė „saugią erdvę mokykloje“, kurioje mokiniams „nereikia nerimauti dėl tokių dalykų“.

Nepaisant to, kad trūksta aiškių įrodymų, Georgie motina Sarah sako, kad „visiškai“ pritaria mokyklos politikai. Tačiau ji sako, kad jai buvo sunku, kai negalėjo parašyti žinutės vaikams egzaminų metu. „Būtų malonu kartais su jais pabendrauti ir pasakyti – ar viskas gerai?“, – sakė ji.

Kitos mokyklos pastebėjo, kad su vaikais norintys bendrauti tėvai įvedus naujas taisyklės dėl telefonų tapo kliūtimi. Per kelias savaites po to, kai rugsėjį vakarų Londone esančioje Fulhamo berniukų mokykloje buvo įvesta vien funkcinių (mygtukinių, neišmaniųjų) telefonų politika, mokyklos direktoriaus Davido Smitho teigimu, mokiniai su ja susitaikė, tačiau aštriausios problemos kilo dėl tėvų, kurie susirūpino, kaip jų vaikai keliaus po sostinę be jiems padedančių programėlių. Vienas mokinys neseniai įlipo į ne ta kryptimi važiuojantį autobusą ir atsidūrė kitame maršruto gale – be telefono, kuriuo galėtų pasitikrinti žemėlapyje savo buvimo vietą ar paskambinti namo.

Remiantis naujausiais interneto saugos reguliavimo institucijos „Ofcom“ atlikto tyrimo duomenimis, Jungtinėje Karalystėje 96 proc. 12–15 metų amžiaus vaikų turi telefoną.

Praėjusiais metais Anglijos Švietimo departamentas pareiškė, kad dauguma mokyklų riboja naudojimąsi išmaniaisiais telefonais – nes buvo išleistos rekomendacinės gairės, kuriomis skatinta mokyklų vadovus tai daryti. Škotija ir Šiaurės Airija pasekė jo pavyzdžiu, nors Velse į mokymo programą įtraukti „skaitmeniniai įgūdžiai“ reiškia, kad Velso mokyklos linkusios laikytis atviresnio požiūrio.

Tyrimas gali paaštrinti diskusijas, ar jaunesniems nei 16 metų vaikams išvis nereikėtų uždrausti turėti išmaniuosius telefonus.

JK Valstybės sekretorius, atsakingas už mokslą, inovacijas ir technologijas Peteris Kyle'as sako, kad „labai atidžiai stebės padėtį Australijoje“ (kur valstybiniu mastu įvestas socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims). Jis paskelbė, kad jo komanda taip pat „labai išsamiai“ išnagrinės Birmingemo universiteto tyrimą – nes trūksta kitų patvirtintų mokslinių įrodymų apie išmaniųjų telefonų poveikį.

Atsakydamas į tyrimą, vyriausybės pareigūnas teigė, kad mokytojai jau turi „aiškias gaires“, kaip valdyti telefonų naudojimą taip, kad tai būtų tinkama jų mokykloms.

„Norint padaryti aiškias išvadas dėl išmaniųjų telefonų poveikio vaikams, reikia daugiau patikimų įrodymų, todėl Kembridžo universiteto vadovaujami pradėjome savo tyrimą apie socialinės žiniasklaidos poveikį bendrai vaikų gerovei“, – pridūrė pareigūnas.

Parengta pagal BBC.