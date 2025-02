Jau darosi rimta: pastebimas kritinis vyrų vaisingumo mažėjimas

Du Ajovos valstijos (JAV) gydytojai C. M. Kinlochas Nelsonas ir Raymondas Bunge'as, palyginę šiuolaikinius spermos mėginius su istoriniais duomenimis, parodė, kad per pastaruosius du dešimtmečius smarkiai pasikeitė vyrų spermos kiekis . 1951 m. kiekviename spermos mililitre buvo 107 mln. spermatozoidų, o septintajame dešimtmetyje šis skaičius sumažėjo daugiau kaip 50 proc. ir siekė tik 48 mln. spermatozoidų. Sumažėjo ir vidutinis spermos kiekis vienos ejakuliacijos metu.

XX a. dešimtajame dešimtmetyje šiam klausimui pradėta skirti gerokai daugiau mokslinio dėmesio – nors kai kurie mokslininkai vis dar buvo skeptiški. Jie kaltino metodų skirtumus arba tai, kad tyrimuose dažniausiai buvo tiriami vyrai, jau gydomi nuo nevaisingumo. Dabar tokių abejonių mažėja. „Yra daugybė mokslinių įrodymų, rodančių šį mažėjimą, – sako Albertas Salas-Huetos iš Rovira i Virgili universiteto Ispanijoje.

Tokiems mokslininkams kaip R. Salasas-Huetosas svarbiausias klausimas nebėra, ar šis vadinamasis „spermagedonas“ tikrai vyksta – bet kodėl ir ką su tuo daryti. Tyrimais pradedama aiškintis, kad dėl to gali būti kalti aplinkos toksinai, taip pat kiti gyvenimo būdo veiksniai, prisidedantys prie šios problemos. Geriau žinodami pagrindinius įtariamuosius, galiausiai galėsime pristabdyti šią tendenciją ar net ją pakeisti, rašo „New Scientist“.

Spermatozoidų skaičiaus mažėjimas

Neseniai paskelbtoje Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje teigiama, kad visame pasaulyje maždaug vienas iš šešių žmonių turi sunkumų pastoti . Galimų priežasčių yra daug, tačiau 30–50 proc. atvejų susiję su spermos kiekio ir kokybės problemomis. Gali būti, kad bendras spermatozoidų skaičius yra tiesiog per mažas arba kad spermatozoidų ląstelės sunkiai plaukia – ši problema vadinama prastu judrumu – ir dėl to labai sumažėja tikimybė, kad spermatozoidai pasieks kiaušialąstę. Kai kurie spermatozoidai gali turėti genetinių chromosomų defektų, vadinamų DNR fragmentacija.

Mokslininkės įsitikinimas per vėlesnius dešimtmečius tik sustiprėjo. 2017 m. ji ir jos kolegos paskelbė metaanalizę, kurioje išnagrinėjo 185 tyrimų , atliktų 1973–2011 m. su daugiau nei 42 000 vyrų, duomenis – tai buvo didžiausias tokio pobūdžio tyrimas. Sh. Swan komanda nagrinėjo du skirtingus rodiklius: spermatozoidų koncentraciją spermos mililitre ir bendrą spermatozoidų skaičių mėginyje. Atrodo, kad Šiaurės Amerikoje, Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje abu rodikliai mažėjo vidutiniškai maždaug po 1,5 proc. per metus – taigi, per visą laikotarpį sumažėjo 50–60 proc.