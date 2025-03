Pavojingos senovinės ligos protrūkių vėl daugėja – ir štai kokia gali būti to priežastis

Pranešama, kad per protrūkį TB buvo diagnozuota 147 žmonėms, iš kurių 67 išryškėjo simptomai. Likusieji 80 žmonių, kuriems diagnozuota TB, užsikrėtė šia liga, tačiau jiems nepasireiškė jokie simptomai – tai vadinama latentine infekcija.

Tuberkuliozės istorija

Mycobacterium tuberculosis yra organizmas, sukeliantis žmonių ligą tuberkuliozę. Šia liga žmonės serga jau tūkstančius metų.

Taip pat ji buvo vadinama baltuoju maru – dėl ligos sukeltos mažakraujystės, žmonės tapdavo išblyškę. Viduramžiais kaklo ir limfmazgių TB buvo vadinama „skrofulioze“.

1865 m. Paryžiaus armijos gydytojas Jeanas Antoine Villeminas įrodė, kad TB gali būti perduodama nuo užsikrėtusių gyvūnų sveikiems per inokuliaciją – užsikrėtimą per mitybinę terpę, dirvožemį. Iki šių tyrimų buvo manoma, kad TB priežastys buvo įgimtas polinkis arba nesveikas ar amoralus gyvenimo būdas

Tuberkuliozės plitimas

TB plinta per mažus infekcinius lašelius ore. Viena iš TB formų gali plisti per nepasterizuotus pieno produktus . Nors ir retai, yra buvę pranešimų apie TB perdavimą per kaulų transplantacijas – kai donoro kaulas naudojamas pažeistiems kaulams pakeisti.