Mokslas: vaikščiojimo į tualetą grafikas daug ką pasako apie jūsų bendrą sveikatą

Ankstesni tyrimai rodė, kad vidurių užkietėjimas ir viduriavimas yra susiję su didesne infekcijų ir neurodegeneracinių ligų rizika. Tačiau kadangi šie rezultatai buvo nustatyti sergantiems pacientams, liko neaišku, ar nereguliarūs apsilankymai tualete buvo jų būklės priežastis, ar pasekmė.

„Tikiuosi, kad šis darbas šiek tiek atvers gydytojams akis į galimą riziką, kylančią dėl tuštinimosi dažnumo nevaldymo“, – teigia Sistemų biologijos instituto vyresnysis autorius Seanas Gibbonsas, aiškindamas, kad gydytojai dažnai nereguliarų tuštinimąsi laiko tik „nepatogumu“.

S. Gibbonsas ir jo komanda surinko daugiau kaip 1400 sveikų suaugusių savanorių, neturinčių jokių aktyvios ligos požymių, klinikinius, gyvenimo būdo ir biologinius duomenis, įskaitant cheminius kraujo duomenis, žarnyno mikrobiomą, genetiką ir kita.

Dalyvių pačių nurodytas tuštinimosi dažnis buvo suskirstytas į keturias grupes: vidurių užkietėjimas (vienas arba du tuštinimosi atvejai per savaitę), mažai normalus (nuo trijų iki šešių per savaitę), labai normalus (nuo vieno iki trijų per dieną) ir viduriavimas.

Kai išmatos per ilgai užsilaiko žarnyne, mikrobai išeikvoja ląstelieną, kurią fermentuoja į naudingas trumposios grandinės riebalų rūgštis, ir vietoj to jos fermentuoja baltymus, gamindami tokius toksinus kaip p-krezolio sulfatas ir indoksilo sulfatas. „Nustatėme, kad net sveikų žmonių, kuriems užkietėjo viduriai, kraujyje padaugėja šių toksinų“, – sako S. Gibbonsas, pažymėdamas, kad šie toksinai ypač apkrauna inkstus.

Vaisiai ir daržovės

Viduriavimo atvejais komanda nustatė klinikinių cheminių tyrimų, rodančių uždegimą ir kepenų pažeidimą. S. Gibbonsas paaiškina, kad viduriavimo metu organizmas išskiria per daug tulžies rūgšties, kurią kepenys kitu atveju perdirbtų, kad ištirpintų ir įsisavintų su maistu gaunamus riebalus.

Skaidulą fermentuojančios žarnyno bakterijos, žinomos kaip „griežti anaerobai“, siejamos su gera sveikata, klestėjo „aukso vidurių zonoje“, kai per dieną buvo atliekamas vienos ar du tuštinimaisi. Tačiau S. Gibbonsas pabrėžia, kad norint tiksliau apibrėžti šį optimalų intervalą, reikia atlikti daugiau tyrimų.

Demografiniu požiūriu rečiau tuštintis buvo linkę jaunesni žmonės, moterys ir mažesnį kūno masės indeksą turintys asmenys. S. Gibbonsas teigia, kad vyrų ir moterų hormoniniai ir neurologiniai skirtumai gali paaiškinti šį skirtumą – taip pat tai, kad vyrai paprastai suvartoja daugiau maisto.

Galiausiai, sujungusi biologinius duomenis su gyvenimo būdo klausimynais, tyrėjų komanda susidarė aiškų vaizdą apie asmenis, kurie paprastai patenka į Auksinę zoną.

„Didžiausias signalas, kurį pastebėjome, buvo gausesnis vaisių ir daržovių valgymas“, – teigia S. Gibbonsas – kartu su geriamu dideliu kiekiu vandens, reguliariu fiziniu aktyvumu ir augalinės kilmės maistu.

Kitas tyrimo žingsnis galėtų būti klinikinio tyrimo, kurio metu būtų didelės grupės žmonių tuštinimosi ir stebėjimo ilgesnį laiką, kūrimas – siekiant įvertinti šio metodo galimybes ligų prevencijos srityje.

Parengta pagal „Science Alert“.