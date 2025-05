Mokslininkai: pagrindinė juodojo šokolado sudedamoji dalis gali turėti senėjimą stabdantį poveikį

„Juodajame šokolade yra daugybė dalykų, ir visi jie turi tiek privalumų, tiek trūkumų, – sako Ramy Saad iš Londono universitetinio koledžo.

Cheminė medžiaga teobrominas tikriausiai geriausiai žinoma dėl to, kad yra mirtina šunims. Tačiau taip pat įrodyta , kad jis pailgina vienos primityvių kirmėlių atmainos gyvenimo trukmę – be to, esama įrodymų , kad jis naudingas žmonių sveikatai.