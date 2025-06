Į kokio dydžio vazoną verta persodinti augalą? Štai ką rodo mokslas

Tačiau prieš senbuviams pradedant puikuotis, verta prisiminti, kad daugelis plačiai žinomų sodininkystės patarimų, kai jie iš tikrųjų išbandomi, taip pat paaiškėja, kad yra pagrįsti gana abejotinais įrodymais.

Pavyzdžiui, sunku rasti geresnį pavyzdį nei plačiai paplitusi baimė dėl persodinimo į vazonus, teigia botanikas ir leidinio „New Scientist“ autorius, JK Karališkajame botanikos sode dirbęs Jamesas Wongas.

Kai vazoniniai augalai išauga savo vazonus, sodininkystės specialistai, atrodo, vienbalsiai pataria, kad juos galima persodinti tik į vienu dydžiu didesnį vazoną. Praktiškai tai reiškia, kad augalams reikia skirti tik kelis papildomus centimetrus aplink jų šaknų gniužulą. Pažeidus šią taisyklę, net tokios autoritetingos institucijos kaip JK Karališkoji sodininkų draugija teigia, kad augalų šaknys pradės pūti dėl drėgmės pertekliaus, kurį sulaiko didelis vazono grunto tūris, po to jie pradės mesti lapus, ir galiausiai sunyks.

Atrodo, kad pagrindinė mintis yra ta, kad didesnių vazonų paviršiaus ploto ir tūrio santykis yra mažesnis, o tai reiškia, kad jie daug lėčiau išgarina drėgmę. Jei nėra didelės šaknų, kurios galėtų absorbuoti drėgmę, drėgmės perteklius pradeda naikinti augalą. Tačiau problema ta, kad mokslinėje literatūroje ieškant įrodymų, patvirtinančių šią idėją, jų tiesiog nėra.

Galima būtų pamanyti, kad taip yra dėl to, kad trūksta tyrimų duomenų – tačiau tai neturėtų paneigti šimtmečius kauptų žinių. Tačiau vazono dydžio įtaka augalų augimui jau ne kartą ar du buvo bandyta – nenuostabu, turint omenyje, kad sodininkystės pramonė verta milijardų – ir šių tyrimų rezultatai yra priešingi, nei teigia persodinimo minėta teorija. Iš tiesų, atlikus 65 bandymų su įvairiomis augalų rūšimis metaanalizę, nustatyta, kad „vazono dydžio padvigubinimas vidutiniškai 43 proc. padidino biomasės produkciją“.

Taigi, remiantis nemaža krūva tyrimų, augalų augimui naudingiau iš karto pereiti prie daug didesnio dydžio vazono, o ne po truputį pereidinėti prie didesnių vazonų. Be to, tai reiškia, kad reikia įdėti gerokai mažiau pastangų – be to, tai pigiau ir galbūt yra net tvaresnis būdas – nes nereikia pirkti visų tarpinių dydžių vazonų. Augalams, kurie yra jautrūs šaknų pažeidimams ir kurių augimas gali nukentėti po persodinimo (o tokių yra daugybė), šių tarpinių etapų praleidimas gali būti ypač naudingas.

Net jei tradiciškai abejosime ir įsivaizduosime, kad persodinimas į vazonus sukelia deklaruojamą poveikį, t. y. per didelį drėgmės kaupimąsi, yra paprastas būdas išvengti šios problemos: tiesiog mažiau laistyti. Kitaip tariant, dar labiau sumažinsite savo darbo krūvį ir kartu pasieksite geresnių rezultatų savo brangiems augalams, sako J. Wongas.

Parengta pagal „New Scientist“.