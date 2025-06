Netikėta: daugėja įrodymų, kad penkių didžiųjų masinių išmirimų niekada nė nebuvo

Ir galbūt pasirodys keista, bet Notingemo universiteto (Jungtinė Karalystė) paleontologas Hendrikas Nowakas stebuklo to nevadina. Jis atkreipia dėmesį į iškastines žiedadulkes iš kitų vietovių, kurios taip pat rodo, kad permo pabaigos įvykis sukėlė tik „nedidelį arba tik trumpalaikį sutrikimą“. Iš tiesų, H. Nowakas teigia, kad poveikis buvo toks minimalus, kad bent jau augalams masinio išnykimo paprasčiausiai nebuvo.

Ši išvada yra kontroversiška. Vis dėlto kitų dviejų pagrindinių organizmų grupių – vabzdžių ir keturkojų sausumos gyvūnų – tyrimai patvirtina augalų tyrimų rezultatus. Susidaręs vaizdas reiškia, kad H. Nowakas nėra vienintelis paleontologas, kuris abejoja, ar masinio išmirimo permo pabaigoje poveikis buvo toks milžiniškas, kaip manėme. Naujosios Meksikos gamtos istorijos ir mokslo muziejaus darbuotojas Spenceris Lucasas žengia dar toliau – jis įtaria, kad sausumos gyvybė niekada nebuvo patyrusi masinio išnykimo. „Manau, kad turite daugiau tikimybių išgyventi didelį išnykimą, jei esate sausumoje, nei jei esate jūroje“, – sako jis.

Šis revoliucinis permąstymas gali perrašyti gyvybės Žemėje istoriją. Tai paneigtų idėją, kad žemynuose įvyko penki masiniai išnykimai – ir netgi turėtų įtakos dabartinei žmogaus sukeltai biologinės įvairovės krizei, rašo „New Scientist“.

Žinomiausios masinio išmirimo aukos yra dinozaurai, išnykę maždaug prieš 66 mln. metų – tačiau daugiausiai apie tokius įvykius žinome tyrinėdami jūrų gyvūniją. Iš tiesų, mintis, kad Žemė patyrė penkis masinius išmirimus, kilo 1982 m. išanalizavus jūrų fosilijas. Du paleontologai – Davidas Raupas ir Jackas Sepkoskis – stebėdami jūrų biologinės įvairovės pokyčius per pastaruosius pusę milijardo metų, pastebėjo, kad juos pertraukė penkios katastrofos . Tai buvo ordoviko (prieš 445 mln. metų), vėlyvojo devono (prieš 372 mln. metų), permo (prieš 252 mln. metų), triaso (prieš 201 mln. metų) ir kreidos periodų pabaigos, kai išnyko dauguma dinozaurų. Šie įvykiai vadinami didžiuoju penketu.

Neabejotina, kad šie masiniai išnykimai nusiaubė vandenynų gyvūniją, tačiau, nepaisant dinozaurų, iš pradžių nebuvo aišku, kad jie paveikė ir sausumos ekosistemas. Mike'as Bentonas iš Bristolio universiteto (Jungtinė Karalystė) prisimena, kad aštuntojo dešimtmečio pabaigoje vadovėliuose buvo „gana kategoriškai teigiama“, jog yra mažai įrodymų, kad permo pabaigoje masiškai išnyko sausumoje gyvenę keturkojai gyvūnai (tetrapodai). Šiuolaikiniams tetrapodams priskiriami visi ropliai, varliagyviai, paukščiai ir žinduoliai.

M. Bentonas teigia, kad taip atsitiko daugiausia dėl duomenų trūkumo. Negyvą jūros organizmą palyginti lengva palaidoti purve ir pradėti fosilizacijos procesą, o sausumos organizmai rečiau tampa fosilijomis.

Penki didieji masiniai išmirimai

Tačiau yra keletas vietų, kuriose masinių išmirimų metu užfiksuotos gana geros sausumos gyvybės fosilijos . Per pastaruosius 30 metų mokslininkai praleido daugybę valandų rinkdami ir analizuodami tetrapodų liekanas iš tokių vietų. Pasak M. Bentono, susidarė aiškus vaizdas: sausumoje tetrapodų masiniai išmirimai prilygo masiniams išmirimams jūroje. Tai logiška, nes didįjį penketą visų pirma lėmė sparti klimato kaita ir didžiuliai aplinkos sukrėtimai, kuriuos sukėlė asteroidų smūgiai ir ugnikalnių veikla. „Tarp sausumos ir vandenynų vyksta didelė grįžtamoji reakcija“, – sako M. Bentonas. Pavyzdžiui, staigus visuotinis atšilimas kelia įtampą tiek jūrų, tiek sausumos gyvybei. Todėl, jo teigimu, sunku įsivaizduoti masinį išnykimą, kuris paveiktų tik vieną iš šių dviejų sričių.

Šis ryšys toks aiškus, kad daugelis tyrėjų jį laiko pagrindiniu šių dramatiškų įvykių interpretacijose. „Masiniai išmirimai vyksta visur, vienu metu, ir sausumoje, ir jūroje“, – sako Paulas Wignallas iš Lidso universiteto (Jungtinė Karalystė).

Nepaisant to, kai kurie ėmė abejoti – ir S. Lucasas yra vienas iš jų. 2017 m. straipsnyje jis nagrinėjo teiginį, kad permo pabaigoje įvyko masinis sausumoje gyvenančių keturkojų išmirimas. Jis padarė išvadą, kad išnyko mažiau nei 20 genčių – tai vargu ar įrodo katastrofišką įvairovės praradimą, nes tuo metu turėjo būti šimtai ar net tūkstančiai tetrapodų genčių. „Permo pabaigoje sausumoje nebuvo didelio tetrapodų išnykimo“, – sako jis.

Nuo to laiko S. Lucasas kritiškai įvertino likusias penkis didžiuosius išnykimus. 2021 m. paskelbtame straipsnyje jis padarė išvadą, kad nė vienas iš jų sausumos keturkojų beveik nepaveikė. „Manau, kad čia daug hiperbolizavimo, – sako jis. – Labai svarbu, kad nepaukštiniai dinozaurai išnyko kreidos pabaigoje. Vis dėlto nemanau, kad tai tikrai masinis išnykimas“.

Jis atkreipia dėmesį, kad išgyveno daug kitų didelių, sausumoje gyvenusių keturkojų, įskaitant krokodilus. Ir, žinoma, dabar žinome, kad viena dinozaurų grupė – paukščiai – neišnyko, kaip ir žinduoliai. S. Lucasas teigia, kad sausumoje gyvenantys tetrapodai turėjo geresnes galimybes išvengti išnykimo, nes oro klampumas yra mažesnis nei vandens, todėl sausumos gyvūnams migruoti į naujus regionus pablogėjus vietinei aplinkai energiškai kainuoja mažiau nei jų jūriniams.

Nenuostabu, kad teiginys, jog sausumoje gyvenantys keturkojai niekada masiškai neišnyko, sulaukė pasipriešinimo. Pavyzdžiui, M. Bentonas teigia, kad ši grupė iš tiesų patyrė masinį išnykimą permo pabaigoje, kai išnyko pagrindinės šakos, įskaitant kardadančius gorgonopsus, tačiau šis išnykimas įvyko per milijoną metų . Jis sako, kad S. Lucasas „nepastebėjo platesnio vaizdo“, nes sutelkė dėmesį į pačią to užsitęsusio išmirimo pabaigą. Kitas kritikas – P. Wignallas. „Manau, būtų teisinga sakyti, kad S. Lucaso požiūris nėra lyderiaujantis“, – sako jis.

Tačiau S. Lucasas ne vienas abejoja didžiojo penketo paradigma. Ne tik dėl keturkojų, bet ir dėl kitų didžiųjų sausumos organizmų grupių tyrėjai daro panašias išvadas.

Žinoma, tai nereiškia, kad jie gyveno be krizių. Visų pirma, vabzdžių populiacijos smarkiai pasikeitė netoli permo pabaigos, sako S. Schachat. Išnyko svarbios grupės, tarp jų ir į laumžirgius panašūs Palaeodictyoptera. Kiti – pavyzdžiui, Hemipteroidea, kuriai priklauso tikrieji vabalai, ėmė dominuoti.

Tačiau anot mokslininkės, labai svarbu, kad neturime supratimo, kaip šie pokyčiai įvyko – nes vabzdžių fosilijų duomenys yra labai fragmentiški, o ties permo pabaiga susidarė maždaug 20 mln. metų pertrauka. Per tokį ilgą laikotarpį vabzdžių populiacijos gali pasikeisti palaipsniui, bet drastiškai, vykstant evoliucijai tik natūralios atrankos būdu.

„Kai fosilijų duomenys tokie neišsamūs, kad geriausi organizmų grupės vaizdai gaunami dešimčių milijonų metų intervalu, galima tikėtis didelių pokyčių – su masiniu išmirimu ar be jo“, – sako S. Schachat.

Mokslininkai, tarp jų ir P. Wignallas, tvirtina, kad vabzdžių populiacijų pokyčius, įvykusius permo pabaigoje, prasmingiausia sieti su masiniu išmirimu. Tokia galimybė yra, sako S. Schachat, tačiau neatsižvelgiama į svarbų dalyką: vabzdžių rūšys yra įspūdingai gerai pasirengusios išgyventi sunkius laikus. Savo 2021 m. straipsnyje ji ir C. Labandeira atkreipė dėmesį į tai, kad vabzdžių pasitaiko labai daug, o jų generacijos trukmė trumpa. Tai reiškia, kad natūralioji atranka gali vykti itin greitai, padėdama vabzdžių rūšims prisitaikyti prie greitai besikeičiančių sąlygų. Be to, susidūrę su ūmia krize, atskiri vabzdžiai gali pereiti į ramybės periodą, vadinamą diapauze – kol sąlygos pagerėja.