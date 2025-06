Dažnas parazitas gali „nukirsti galvą“ žmogaus spermatozoidams – tai turi įtakos vyrų vaisingumui

Infekcinės ligos – tokios kaip gonorėja ar chlamidiozė – yra dažnai nepastebimi veiksniai, turintys įtakos vyrų vaisingumui. Vis daugiau įrodymų rodo, kad prie to gali prisidėti ir paplitęs vienaląstis parazitas Toxoplasma gondii: 2025 m. balandį atliktas tyrimas pirmą kartą parodė, kad „žmogaus spermatozoidai praranda galvutes po tiesioginio kontakto “ su šiuo parazitu.

Daugybė būdų, kaip galima užsikrėsti toksoplazmozės virusu

Be kiaušinėlių, toksoplazmozę gali platinti ir šiltakraujų gyvūnų mėsoje esančios audinių cistos – jei jos nesunaikinamos ruošiant maistą tinkamoje temperatūroje.

Gali būti nukreipta į vyrų lytinius organus

Nors imuniteto sutrikimų turintiems pacientams sėklidžių toksoplazmozės rizika didžiausia, ji gali pasireikšti ir sveikiems asmenims . Užkrėstų pelių tyrimai patvirtina, kad toksoplazmos parazitai per kelias dienas nuo užsikrėtimo greitai patenka ne tik į smegenis ir akis, bet ir į sėklides

Gali tiesiogiai pažeisti žmogaus spermą

Gyvūnų toksoplazmozė atspindi žmonių infekciją, todėl mokslininkai gali spręsti klausimus, kuriuos nelengva ištirti su žmonėms.

Be tiesioginio kontakto, Toxoplasma taip pat gali pažeisti spermatozoidus – nes infekcija skatina lėtinį uždegimą . Uždegiminės būklės vyrų lytiniuose takuose kenkia spermos gamybai ir funkcijai

Tyrėjai spėja, kad žalingas Toxoplasma poveikis spermai gali turėti įtakos dideliam pasauliniam vyrų vaisingumo sumažėjimui per pastaruosius dešimtmečius.

Toksoplazmozės prevencija

Įrodymai, kad toksoplazma gali įsiskverbti į gyvūnų vyrų lytinius organus, yra įtikinami, tačiau ar tai sukelia sveikatos problemų žmonėms, lieka neaišku. Sėklidžių toksoplazmozė rodo, kad parazitai gali įsiskverbti į žmogaus sėklides, tačiau simptominė liga pasireiškia labai retai . Iki šiol atliktų tyrimų, kuriuose nustatyti užsikrėtusių vyrų spermos defektai, yra per mažai, kad šiuo metu būtų galima daryti tvirtas išvadas.

Be to, kai kurie pranešimai rodo, kad toksoplazmozės paplitimo rodikliai dideles pajamas gaunančiose šalyse per pastaruosius kelis dešimtmečius nedidėjo , o vyrų nevaisingumas didėjo – todėl tikėtina, kad tai tik viena dėlionės dalis.