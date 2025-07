Atrado dar niekada nematytą žmogaus ląstelių dalį

Ląstelėse esančios organelės, kaip ir viso kūno organai, yra specializuotos struktūros, atliekančios tam tikras funkcijas. Virdžinijos universiteto (JAV) docentė Seham Ebrahim ir jos komanda, stebėdami ląstelių formą palaikančias gijas, pastebėjo naują struktūrą, kuri nuolat atsirasdavo jų darytuose 3D vaizduose.

Tai, kas iš pradžių atrodė kaip artefaktas vaizduose, pasirodė esanti nauja organelė, kuri gali būti susijusi su baltymų rūšiavimu, perdirbimu ir šalinimu žmogaus ląstelėse. S. Ebrahim palygino hemifuzomos formą su senio besmegenio, dėvinčio šaliką, forma: įsivaizduokite mažą galvą, pritvirtintą prie didesnio kūno, o abu galus skiria plona riba.

Organelės skersmuo yra apie 100 nanometrų – t. y. mažiau nei pusė net mažos mitochondrijos, (garsiosios ląstelės jėgainės) dydžio.

Mokslininkai galėjo stebėti hemifuzomas, nes vaizdams gauti naudojo metodą, vadinamą krioelektronine tomografija (krioET). Taikant šį metodą buvo greitai užšaldomos keturių laboratorijoje išaugintų ląstelių linijų ląstelės, kad būtų išsaugota kuo daugiau jų struktūrų ir būtų galima sukurti aiškius 3D vaizdus.

„Tai tarsi momentinė nuotrauka be jokių cheminių medžiagų ar dėmių“, – sako S. Ebrahim. Naudodami šį fotografavimo metodą, jie galėjo pažvelgti į ląstelių vidų „labai natūralioje būsenoje“, tarsi jos būtų stikliniai rutuliukai.

Gegužės mėnesio žurnale „Nature Communications“ paskelbtame straipsnyje tyrėjai rašo, kad dėl sudėtingų apdorojimo etapų, kurie naudojami kituose ląstelių fotografavimo metoduose, hemifuzomų greičiausiai nepavyko pastebėti anksčiau. Be to, naudojant kitus metodus, kai tiriamas gyvos ląstelės judėjimas, ši organelė tikriausiai buvo per maža, kad ją būtų galima pastebėti – ji galėjo būti matoma nebent kaip dėmė, pastebi S. Ebrahim.