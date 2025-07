JAV išgyvena didžiausią tymų protrūkį nuo 2000 m., kai šis virusas buvo išnaikintas. Iki šiol patvirtinta daugiau kaip 1300 atvejų – tai didžiausias skaičius per 33 metus. Ir tai nėra vienintelis atvejis. Europoje 2024 m. užregistruotas didžiausias susirgimų skaičius per daugiau nei 25 metus – dvigubai didesnis nei ankstesniais metais. Praėjusiais metais Anglijoje buvo beveik 3000 patvirtintų atvejų – didžiausias skaičius nuo 2012 m. Tuo tarpu Kanadoje šiemet užregistruota daugiau nei 3800 tymų atvejų – daugiau nei per ankstesnius 26 metus kartu sudėjus.