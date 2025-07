Į vakarėlį kaip dovaną atnešėte vyno? Akmens amžiaus šventėse buvo panašiai, tik vietoje vyno buvo kas kita

Panašu, maždaug prieš 11 000 metų Vakarų Irane gyvenę žmonės turėdavo panašių minčių – tačiau praktiškai jos atrodė kiek kitaip. Atlikdami naujausius tyrimus , mokslininkai tyrinėjo senovinių vakarėlių liekanas Asiabo vietovėje Zagroso kalnuose, kur žmonės susirinkdavo švęsti bendrai.

Šventės dalyviai paliko 19 šernų kaukolių, kurias tvarkingai sudėjo į vieną vietą ir užkasė apvalios formos pastato duobėje. Skerdimo žymės ant šernų kaukolių rodo, kad gyvūnai buvo naudojami puotai – tačiau iki šiol nebuvo žinoma, iš kur gyvūnai atsirado.

Ištyrę penkių šių šernų dantų emalio mikroskopinius augimo modelius ir cheminius požymius, tyrėjai nustatė, kad bent keli iš jų buvo atgabenti į šventės vietą iš toli – ir maža to, buvo gabenami sudėtingu kalnuotu reljefu. Šių šernų atgabenimas į šventę, kai vietoje buvo galima nesunku gauti vietinių šernų, turėjo pareikalauti milžiniškų pastangų.

Didelė puota prieš žemdirbystės aušrą

Archeologiniuose šaltiniuose plačiai dokumentuotos puotos – daugiausia bendruomenių, kurios siekdamos gauti maisto perteklių, rėmėsi žemdirbyste. Tiesą sakant, buvo iškelta prielaida , kad puotos galėjo būti žemės ūkio įsisavinimo varomoji jėga, nors dėl šios teorijos plačiai diskutuojama.

Po žemdirbystės įsigalėjimo gausu puotų įrodymų iš visų pasaulio kampelių – o iki žemdirbystės atsiradimo įrodymų yra mažiau.

Asiabo šventė buvo ypatinga ne tik tuo, kad ji buvo surengta anksti, bet ir tuo, kad į ją susirinko žmonės iš įvairių regiono vietovių. Taip pat tai, kad žmonės, dalyvavę šioje šventėje, įdėjo daug pastangų, todėl jų indėlis buvo susijęs su geografinės simbolikos elementu.

Maistas ir kultūra

Maistas ir ilgaamžės kulinarinės tradicijos yra neatsiejama viso pasaulio kultūrų dalis. Todėl šventės, festivaliai ir kiti socialiai reikšmingi renginiai dažniausiai susiję su maistu.

Pavyzdžiui, sunku įsivaizduoti Užgavėnes be blynų, Kalėdų be Kūčių vakarienės arba Pesacho be macų kukuliukų (kneidlachų) sriubos .

Be to, maistas yra labai vertinama dovana. Kuo labiau maisto produktas primena konkrečią šalį ar vietovę, tuo geriau. Dėl šios priežasties sūris iš Prancūzijos, krokodilienos džerkis iš Australijos ir juodoji vištiena iš Korėjos visada yra gera dovana.

Kaip ir šiandien, praeityje gyvenę žmonės irgi pastebėjo vietos svarbą – ir suformulavo papročius, kuriais juos viešai pagerbdavo. Pavyzdžiui, per senovines šventes Stounhendže, kaip parodė tyrimai , žmonės valgė kiaules, atvežtas iš įvairių Britanijos kampelių. Pastarieji mokslininkų surasti šernai – tai pirmas panašaus elgesio ikikultūriniame kontekste įrodymas.

Kaip skaityti dantis

Ar žinojote, kad dantys auga kaip medžiai? Kaip ir medžiai bei jų rievės, dantys augimo metu nusidažo matomais emalio ir dentino sluoksniais.

Šie augimo sluoksniai seka kasdienio vystymosi dėsningumus ir tam tikrų cheminių elementų, gaunamų su maistu, pokyčius. Savo tyrime tyrėjai pjaustė Azijos šernų dantis taip, kad galėtų mikroskopu suskaičiuoti šiuos kasdienius augimo sluoksnius.

Paskui šią informaciją panaudojo matuodami maždaug kas savaitę išsiskiriančio emalio sudėtį. Mokslininkų išmatuotų izotopų santykio kintamumas leidžia manyti, kad bent dalis Asiabo šventėje valgytų šernų buvo atvežti iš gana toli: galimai bent iš už 70 km – arba dviejų ar daugiau dienų kelionės.

Labiausiai tikėtina, kad jie buvo sumedžioti tolimesniuose regiono regionuose ir atgabenti į vietą kaip indėlis į šventę.

Dovanos yra socialinio bendravimo pagrindas. Kaip ir šiandien apgalvotai parinktas vyno butelis, iš toli atgabenti šernai galėjo būti skirti vietai, įvykiui ir socialiniams ryšiams įamžinti dovanojant dovanas, teigia mokslininkai.

Parengta pagal „The Conversation“.