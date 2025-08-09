Perspėjimas kavos megėjams: netinkamu metu geriama kava gali neigiamai paveikti jūsų elgesį

Daugybė žmonių tvirtina, kad negali pradėti ryto be kavos puodelio, kuris juos pažadina, bet kas atsitinka, jei geriate kavą tada, kai smegenys turėtų atsipalaiduoti ir ruoštis miegui?
Teksaso universiteto El Pase (JAV) mokslininkai atliko tyrimą, kuris dabar paskelbtas žurnale „iScience“, siekdami išsiaiškinti, kaip tiksliai kofeinas veikia mūsų smegenis naktį ir ar yra kokių nors pastebimų skirtumų geriant kavą skirtingu paros metu.
Straipsnio autorius ir biologas Paulas Sabandalas pareiškime teigė, kad dėl kofeino populiarumo jis su kolegomis „norėjo ištirti, ar papildomi veiksniai turi įtakos jo poveikiui elgesio kontrolei“.
Apskaičiuota, kad net 85 proc. amerikiečių kasdien geria kavą – manoma, kad visame pasaulyje kasdien išgeriama daugiau nei du milijardai jos puodelių.
Tyrėjai, siekdami ištirti kavos ir elgesio ryšį, naudojo vaisinių muselių rūšį, kurios genetinės ir nervinės savybės yra panašios į žmogaus, ir atliko keletą eksperimentų, kurių metu į muselių racioną buvo įtrauktas kofeinas.
Muselėms buvo skiriamos skirtingos kofeino dozės skirtingu paros laiku – kai kurios iš vartojo kofeiną – naktį, kai kurios – dieną, taip pat kofeinos vartojimas buvo derinamas su miego trūkumu.
Po to mokslininkai tikrino muselių reagavimą į stiprų oro srautą – ypač jų gebėjimą nustoti plasnoti sparneliais, ką vabzdžiai paprastai daro veikiami vėjo ar stipraus oro srauto.
Vyriausiasis tyrėjas Erickas Saldesas pareiškime sakė, kad muselės, kurios naktį vartojo kofeiną, „mažiau sugebėjo slopinti judesius, rodydamos impulsyvų elgesį, pavyzdžiui, neapgalvotą skraidymą, nepaisant šių nemalonių sąlygų“.
Įdomu tai, kad šis poveikis nebuvo pastebėtas muselėms, kurios kofeiną vartojo dieną.
Be to, kofeino vartojimo naktį sukeltas impulsyvumas muselių patelėms buvo gerokai didesnis nei patinams, tačiau kadangi musės neturi hormono estrogeno, manytina, kad šį padidėjusį jautrumą lėmė kiti genetiniai ar fiziologiniai veiksniai.
Komanda įspėjo, kad tyrimo rezultatai rodo, kad kofeino gėrimas gali turėti neigiamos įtakos asmenims, dirbantiems vėlyvomis pamainomis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros darbuotojams ir kariškiams, kurie dažniau vartoja kofeiną naktį, rašo „Newsweek“.
kofeinaskofeino poveikisKava
