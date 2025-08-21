Mokslininkai įspėjo apie naują rūgščiojo lietaus rūšį: „Aptinkama visur ir gali kelti pavojų visai gyvybei“

Trifluoracto rūgšties (TFA), kuri yra laikoma „amžinuoju chemikalu“, jau randama ir krituliuose – tiek lietuje, tiek sniege – ir jos lygis yra daug aukštesnis nei anksčiau.
Dar tiksliai nežinoma, ką TFA gali reikšti žmonių sveikatai ir aplinkai, tačiau kai kurie mokslininkai pareiškė, kad ši cheminė medžiaga gali kelti egzistencinę grėsmę.
„Atsiranda įrodymų, kad TFA gali sutrikdyti gyvybiškai svarbius Žemės sistemos procesus, pavyzdžiui, žinduolių embrionų vystymąsi“, –“ sakė Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto chemikas profesorius Hansas Peteris Arpas.
Naujame tyrime P. Arpas TFA priskyrė prie grėsmių, panašių į visuotinį atšilimą ar ozono sluoksnio nykimą.
„Mes nežinome, kokios bus ilgalaikės to pasekmės, – teigė H. P. Arpas. „ačiau, jei ilgalaikės pasekmės atsiras, jos bus pasaulinio masto, nes TFA kaupiasi visame pasaulyje. O kai poveikis pasireikš, bus per vėlu ką nors daryti, nes TFA natūraliai nesiskaido, o bet kokia TFA šalinimo technologija yra labai brangi ir gali būti naudojama tik mažais kiekiais.“
H. P. Arpo straipsnyje teigiama, kad reikia imtis veiksmų dabar, kad būtų užkirstas kelias sparčiam TFA kaupimuisi, kol jis dar nėra pripažintas neatidėliotina grėsme.
„Šildymo ir vėsinimo sektoriuje tai reiškia, kad nereikėtų naudoti dujų, dėl kurių susidaro TFA, – sakė H. P. Arpas. – Kitas žingsnis – atsisakyti pesticidų ir vaistų, kuriems suyrant susidaro TFA.“
Kai kurios šalys jau ėmėsi veiksmų, pavyzdžiui, Danija 2025 m. liepos mėn. uždraudė 23 pesticidus dėl jų sąsajų su TFA tarša.
TFA priklauso vadinamosioms „amžinosioms cheminėms medžiagoms“ – tai junginiai, kurie beveik nesuyra. Oficiali jų grupės pavadinimo santrumpa – PFAS (perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos).
Iš visų amžinųjų cheminių medžiagų TFA yra viena smulkiausių. Ji gali patekti į aplinką iš aerozolių, pesticidų, oro kondicionierių, sąvartynų ir nuotekų. O kai didesnės PFAS suyra, jos dažnai tampa TFA.
Kadangi TFA yra tokia smulki, ji lengvai tirpsta vandenyje – ir todėl ji tapo vienu iš labiausiai visur ir visam laikui paplitusių cheminių medžiagų, kurių sparčiai didėjantis kiekis aptinkamas lietuje, taip pat upėse, ežeruose, požeminiame vandenyje, vandenynuose, lapuose, maiste, žmonių kraujyje ir šlapime.
H. P. Arpas sakė, kad chemine medžiaga susidomėjo, kai ji buvo aptikta „švariuose vandens ištekliuose“ – o tai sukėlė ypatingą susirūpinimą, nes manoma, kad TFA beveik neįmanoma pašalinti iš geriamojo vandens.
Kai kurie mokslininkai teigė, kad TFA gali būti ne itin pavojingas žmogui, nes, skirtingai nei daugelis kitų amžinai naudojamų cheminių medžiagų, jis greitai pasišalina iš organizmo su šlapimu, o ne pasilieka ir kaupiasi mumyse.
Tačiau H. P. Arpas teigė, kad naujausi įrodymai rodo, jog TFA kiekis didėja žmonių ir gyvūnų organizmuose, taip pat aplinkoje.
„Matome, kad TFA gali patekti į ląsteles ir tapti lipidų, baltymų ir ląstelių sienelių sudedamosiomis dalimis“, – sakė H. P. Arpas.
Tokie mokslininkai kaip H. P. Arpas bando sukurti metodus, kaip pašalinti TFA iš aplinkos, pavyzdžiui, sodinti augalus, kurie sugeria TFA, o paskui šiuos augalus deginti itin karštomis sąlygomis, kad cheminė medžiaga būtų sunaikinta.
Tačiau mokslininkas teigė, kad norint nustatyti tikrąjį TFA keliamos grėsmės lygį, reikia atlikti tolesnius tyrimus, o kol kas „svarbiausia yra sumažinti išmetamų teršalų kiekį, kol dar neįvyko negrįžtamas visuotinis poveikis“, rašo „BBC Science Focus“.