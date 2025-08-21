Mokslinis tyrimas: dviejų prie Baltijos jūros esančių tautų protėviai yra kilę iš Sibiro

Senovės DNR tyrimai parodė, kad ši grupė buvo patriarchalinė, t. y. organizuota pagal tėviškąją liniją.
Tačiau, nors senovės DNR gali parodyti, kur grupė persikėlė laikui bėgant, genetiniais metodais sunku atsekti kalbos kilmę. Todėl ekspertai pažymi, kad šie rezultatai negali galutinai įrodyti ryšio tarp šių kalbų vartotojų ir senovės DNR modelio.
Migracija iš Sibiro
Liepos 2 d. žurnale „Nature“ paskelbtame tyrime mokslininkai analizavo 180 žmonių, gyvenusių šiaurinėje Eurazijoje nuo mezolito iki bronzos amžiaus (prieš 11 000–4000 metų). Tada komanda įtraukė šiuos asmenis į duomenų bazę, kurioje buvo daugiau nei 1300 anksčiau analizuotų senovės žmonių, ir palygino šių žmonių genomus su šiuolaikinių žmonių genomais. Vienas reikšmingas atradimas buvo susijęs su genomais, datuojamais nuo vėlyvojo neolito iki ankstyvojo bronzos amžiaus (prieš 4500–3200 metų).
Mokslininkai tyrime rašo, kad jie atrado, jog senovės žmonių, turinčių DNR modelį, kurį jie pavadino „Yakutia_LNBA“, geografinė padėtis „neabejotinai buvo susijusi su senovės ir šiuolaikinėmis Uralo kalbomis kalbančiomis populiacijomis“.
Uralo kalbos – tai daugiau nei 20 kalbų grupė, kuria kalba milijonai žmonių, tačiau labiausiai žinomos yra estų, suomių ir vengrų kalbos. Lingvistai domisi šiomis trimis pagrindinėmis Uralo kalbomis, nes jos skiriasi nuo indoeuropiečių kalbų, kuriomis kalba aplinkinės šalys.
„Indoeuropiečių kalbas vartojančios kaimyninės tautos paprastai neturi „Yakutia_LNBA“ protėvių ar kitų Rytų Azijos protėvių“, – teigia tyrimo autorius, Harvardo universiteto žmogaus evoliucinės biologijos magistrantas Tian Chen Zengas. - „Yakutia_LNBA“ protėviai yra vieninteliai Rytų Azijos protėviai, esantys beveik visų dabartinių ir senovės Uralo kalbas vartojusių tautų genetinėje sudėtyje.“
Tyrėjai identifikavo „Yakutia_LNBA“ grupę žmonių, gyvenusių prieš 4500–3200 metų Sibire, kauluose. Jie galėjo būti imiachtachų kultūros - senovės kultūros šiaurės rytų Sibire, kuri turėjo keramikos technologiją, bronzos dirbinius ir akmeninius bei kaulinius strėlių antgalius - dalis.
Archeologai anksčiau buvo nustatę, kad imiachtachų keramika prieš maždaug 4000 metų išplito į pietus iki Altajaus-Sajano regiono miškų stepių, esančių šiuolaikinės Rusijos, Mongolijos, Kazachstano ir Kinijos sankirtos vietoje. Mokslininkai spėja, kad „Yakutia_LNBA“ DNR modelis gali būti susijęs su priešistorinėmis Uralo kalbomis kalbėjusiomis kultūromis.
„Paprastai tai galima interpretuoti taip, kad „Yakutia_LNBA“ protėviai išsisklaidė iš rytų į vakarus kartu su Uralo kalbomis“, – sako T. Ch. Zengas. - Mes parodome, kad „Yakutia_LNBA“ gali būti puikus žymeklis, leidžiantis atsekti ankstyvųjų Uralo kalbų bendruomenių plitimą“.
Mokslininkai taip pat nustatė, kad ši grupė, kuri galiausiai išplito į vakarus, galėjo būti organizuota pagal patriarchalinę kilmę - remiantis senovės DNR Y chromosomų modeliais.
Kalbų atsekimo sunkumai
Tačiau genetikos ir kalbos ryšį sunku įrodyti - ypač praeityje.
„Žmogaus genetinė sandara neteikia jokios informacijos apie kalbas, kuriomis jis gali kalbėti, nei apie tai, kurią iš jų jis laiko savo pagrindine kalba“, – sako Australijos nacionalinio universiteto archeologė Catherine Frieman, kuri šiame tyrime nedalyvavo.
Kadangi žmonės bendrauja sudėtingais būdais, „turime apsvarstyti, kaip daugiakalbystė, įskaitant skirtingų kalbų šeimų, galėjo formuoti ar paveikti kalbų plitimą ir pokyčius“, – sako ji.
Nors mokslininkai savo tyrime neaptaria daugiakalbystės, T. Ch. Zengas teigia, kad „labai tikėtina, jog senovės gyventojai buvo daugiakalbiai“. Tačiau, jo nuomone, „dideli kalbos pokyčiai greičiausiai būtų susiję su migracija – arba bent jau didelės dalies naujų kalbos vartotojų integracija į regiono gyventojų bendruomenę – tokiu mastu, kad tai galėtų turėti tam tikrą genetinį poveikį“.
Tačiau C. Frieman įspėja, kad reikia būti atsargiems ir nelyginti genetinio klasterio su konkrečia kalba ar šeima - ypač kai mąstome apie tai, kaip gyveno senovės žmonės.
Nors tyrime „įdomiai ir sveikintinai sutelkiamas dėmesys į [senovės] DNR iš Rytų Eurazijos“, mokslininkė atkreipia dėmesį, kad „šis konkretus tyrimas buvo daugiausia skirtas atsakyti į klausimus apie populiacijos genomiką“, o ne kalbą.
Parengta pagal „Live Science“.
antropologijaEstijaSuomija
Rodyti daugiau žymių