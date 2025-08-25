Lietuvoje Europos astronautams kuriami užkandžiai bus praturtinti inovatyviu „superbaltymu“

„Laktoferinas randamas motinos piene, jis stiprina naujagimių imunitetą. Baltymas veikia tarsi natūralus organizmo sargybinis: jungdamasis su geležimi stabdo bakterijų dauginimąsi. Tyrimai rodo, kad jis taip pat veiksmingai kovoja su virusais ir net grybeliais, o kosmose, kur imunitetas sparčiai ima silpti dėl mikrogravitacijos ar streso, tai ypač svarbu.
Be to, laktoferinas padeda valdyti uždegimines reakcijas, mažina ląstelių pažeidimus ir greitina organizmo atsistatymą. Jis taip pat rūpinasi žarnyno sveikata – skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi, padeda virškinimui, o tai esantiems kosmose ypač aktualu, nes jų mityba dažnai būna monotoniška ir ribota“, – teigia astronautams užkandžius kuriančios Lietuvos bendrovės „Super Garden“ įkūrėja Laura Kaziukonienė.
Ekspertės teigimu, baltymas vertingas ne tik kosmose: pirmoji efektyvų būdą jį natūraliai gaminti atradusi Singapūro bendrovė „TurtleTree“ sėkmingai laktoferiną pritaiko ir Žemėje.
Iki šiol „rožiniu auksu“ vadinamo baltymo išgavimas buvo sudėtingas ir brangus: kilogramui jo pagaminti reikėjo iki 10 tūkst. litrų pieno, todėl kaina siekdavo apie tūkstantį dolerių už kilogramą, pasiūlos taip pat itin trūko. Todėl, pavyzdžiui, vos 5 proc. rinkoje siūlomų kūdikiams skirtų mišinukų sudėtyje turėjo naujagimiams būtino laktoferino.
„TurtleTree“ sukurta inovacija leido pirmą kartą istorijoje išgauti laktoferiną be karvių ar kitų gyvūnų, pasitelkiant genetiškai modifikuotas mieles, kurios tikslinės fermentacijos būdu gamina žmogaus pieno baltymus. Taip baltymas kuriamas greitai ir tvariai, tampa prieinamas ir įperkamas.
„Laktoferinas nėra įprastų baltymų pakaitalas ar amino rūgščių šaltinis. Jis reguliuoja geležį, palaiko imuninę sistemą ir padeda išlaikyti žarnyno sveikatą. Rekomenduojama dienos dozė – vos 250 mg. Todėl taikome jį kaip sveiką bei maistinę vertę reikšmingai praturtinantį patiekalų ar gėrimų, tokių kaip augalinis pienas, ingredientą, iš esmės keičiantį mūsų imuniteto efektyvumą bei savijautą“, – teigia bendrovės įkūrėja Fengru Lin.
Pasak jos, bendradarbiavimas su „Super Garden“ buvo natūralus žingsnis, nes laktoferino nauda ypač išauga ilgalaikėse kosmoso misijose.
„Iš jų grįžę astronautai dažnai susiduria ne tik su raumenų masės sumažėjimu ar silpnumu, bet ir gilesniais organizmo pokyčiais: silpnesne imunine sistema, žarnyno problemomis bei geležies lygio svyravimais“, – pastebi ekspertė.
Tai įrodė garsusis „Dvynių tyrimas“. Jo metu NASA atronautas Scott Kelly praleido beveik metus Tarptautinėje kosminėje stotyje, o jo identiškas dvynys liko Žemėje. Tai leido itin akivaizdžiai stebėti ilgalaikę mikrogravitacijos įtaką žmogaus organizmui. Astronautui grįžus į Žemę, paaiškėjo, kjog daugiau nei tūkstantis genų jo organizme veikė kitaip nei brolio, dauguma jų buvo susiję su uždegiminėmis reakcijomis ir imunine sistema, o žarnyno mikrobioma tik praėjus kelioms savaitėms po grįžimo atsistatė į normalų ritmą.
„Tai – rimti iššūkiai ilgalaikiam keliavimui kosmose, apie kurį kalbama vis daugiau. Būtent čia laktoferinas įgauna strateginę reikšmę ir gali tapti atsakymu. Jis palaiko imuninę funkciją, reguliuoja geležį nekenkdamas organizmui, ir skatina gerųjų žarnyno bakterijų augimą, tuo pat metu kontroliuodamas žalingas“, – teigia F. Lin.
atradimai ir išradimaiMaistasastronautai
Rodyti daugiau žymių