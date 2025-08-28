Atrado keistą dinozaurą su įmantriais šarvais ir spygliais

Pasak mokslininkų, spikomelas (lot. Spicomellus) – seniausias pasaulyje ankilozauras – po žemę klajojo prieš 165 milijonus metų ir turėjo su šonkauliais suaugusius kaulinius spyglius – tokia savybė nėra būdinga nė vienai kitai gyvai ar išnykusiai stuburinių rūšiai.
Ankilosaurai buvo žolėdžių dinozaurų grupė šarvuotais, tankus primenančiais kūnais su lazdos formos uodegos galu.
Paleontologų komandos rastos liekanos padėjo papildyti pirminį gyvūno aprašymą, kuris buvo paremtas tik vienu šonkaulio kaulu, rastu netoli Bulemano miesto Maroke.
Moksliniame žurnale „Nature“ paskelbtoje tyrimo ataskaitoje taip pat teigiama, kad dinozauro kaklą juosė kaulinė apykaklė, apaugusi 87 centimetrų ilgio spygliais, kurie roplio gyvenimo laikotarpiu galėjo būti dar ilgesni.
Birmingemo universiteto profesorius ir vienas iš projekto vadovų Richardas Butleris fosilijas pavadino „neįtikėtinai svarbiu atradimu“.
Jis pridūrė: „Spikomelas – vienas iš keisčiausių mūsų kada nors atrastų dinozaurų. Jis visiškai nepanašus į jokį kitą, rastą kurioje nors pasaulio šalyje. Manau, jis tikrai sužadins viso pasaulio žmonių vaizduotę ir daug ką papasakos apie ankstyvąją į tankus panašių ankilozaurų evoliuciją.“
Tyrėjų komandai vadovavusi profesorė Susannah Maidment iš Gamtos istorijos muziejaus Londone ir Birmingemo universiteto teigė, kad „visiškai keistos“ fosilijos verčia mokslininkus permastyti šarvuotų dinozaurų evoliuciją.
Ji pasakojo: „Kai iš pradžių suteikėme spikomelui jo vardą, kilo abejonių, ar tai apskritai yra ankilozauras. Dabar galime ne tik neabejotinai patvirtinti, kad ši interpretacija buvo teisinga, bet ir tai, kad vienintelis žinomas Afrikos ankilozauras yra daug keistesnis, nei kas nors įsivaizdavo.“
Ji taip pat pridūrė: „Visą spikomelo kūną dengė daugybė plokštelių ir spyglių, įskaitant metro ilgio spyglius ant kaklo, didžiulius į viršų išsikišusius spyglius virš klubų, daugybę ilgų, į kardus panašių spyglių, šarvų, sudarytų iš dviejų ilgų spyglių, ir pečius dengiančių plokščių. Panašaus gyvūno dar nesame matę.“
Profesorės S. Maidment teigimu, nors gali būti, jog šarvai iš pradžių išsivystė gynybos tikslais, vėliau jie greičiausiai buvo naudojami siekiant pritraukti partnerius ir pasipuikuoti prieš varžovus.
Spikomelų rūšį pavyko atrasti po to, kai 2019 m. profesorė S. Maidment iš vieno prekiautojo fosilijomis Kembridže įsigijo dinozauro šonkaulį.
paleontologijadinozaurasdinozaurai
Rodyti daugiau žymių