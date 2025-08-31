Rasizmas moksle: kaip klaidingi kaukolių tyrimai buvo sužavėję Viktorijos laikų Britanijos mokslininkus

Kraniometrija – kaukolių matavimų mokslas – XIX ir XX amžiaus pradžioje buvo plačiai dėstoma medicinos mokyklose visoje Britanijoje, Europoje ir Jungtinėse Valstijose.
Šiandien kraniometrijos žalingi ir rasistiniai pagrindai yra diskredituoti. Seniai įrodyta, kad galvos dydis ir forma neturi jokios įtakos nei atskirų asmenų, nei grupių protiniams ar elgesio bruožams. Tačiau XIX a. ir XX a. pradžioje buvo surinkta tūkstančiai kaukolių, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtoti mokslinį rasizmą. Ir Edinburgo kaukolių kambarys nėra vienintelis tokio tipo objektas.
Skirtingai nuo frenologijos – populiarios teorijos, kuri asmenybės bruožus siejo su galvos matmenimis – kraniometrija XIX a. sulaukė plačios mokslininkų paramos, nes ji buvo pagrįsta duomenų rinkimu ir statistika.
Kraniometristai matavo kaukoles ir skaičiavo skirtingų gyventojų grupių rezultatų vidurkį. Šie duomenys buvo naudojami žmonėms klasifikuoti į rases pagal galvos dydį ir formą. Kraniometriniai įrodymai buvo naudojami paaiškinti, kodėl kai kurios tautos buvo laikomos labiau civilizuotomis ir išsivysčiusiomis nei kitos.
Plataus masto kaukolių duomenų kaupimas patiko Viktorijos laikų mokslininkams, kurie tikėjo skaičių objektyvumu. Tai taip pat padėjo patvirtinti rasinius prietarus – teigiant, kad skirtumai tarp tautų yra įgimti ir biologiškai nulemti.
Medicinos istorija
Kaukolių tyrimai buvo svarbūs XIX amžiaus antropologijos plėtrai. Tačiau prieš antropologiją pradedant dėstyti Britanijos universitetuose, tariamų rasinių skirtumų požymius tyrinėjo anatomai, gebantys nustatyti mažiausius skeletų skirtumus. Kaukolės tyrimai į universitetų programas buvo įtraukti per medicinos mokyklas, ypač per anatomijos katedras.
Pavyzdžiui, kai 1884 m. Alexanderis Macalisteris buvo paskirtas Kembridžo anatomijos profesoriumi, ir kai kurios jo pirmosios paskaitos buvo apie „Žmogaus kaukolės rasinius tipus“.
A. Macalisterio 1892 m. metinėje ataskaitoje, paskelbtoje „Cambridge University Reporter“, aprašoma, kaip jis padidino Kembridžo kaukolių kolekciją nuo 55 iki 1402 egzempliorių. 1899 m. jis pranešė apie archeologo Flinderso Petrie dovanojamas daugiau nei 1000 senovės egiptiečių kaukolių. Didžioji dalis A. Macalisterio kaukolių kolekcijos saugoma universiteto Duckwortho laboratorijoje, įkurtoje 1945 m.
Kai kraniometrinių tyrimų prestižas išaugo, institucijos turėjo konkuruoti dėl kaukolių kolekcijų, kurios pasirodė rinkoje. Statistinis tikslumas priklausė nuo didžiulės kaukolių serijos, kuri buvo matuojama siekiant gauti reprezentatyvius „tipus“. Tai sukėlė padidėjusį žmogaus palaikų poreikį.
1880 m. Karališkoji chirurgų kolegija iš Josepho Barnardo Daviso privačios kolekcijos įsigijo 1539 kaukoles. Jos buvo pridėtos prie esamų 1018 kaukolių ir taip sukurta didžiausia Britanijos kraniologijos kolekcija. Ši kolekcija buvo beveik sunaikinta 1941 m., kai Antrojo pasaulinio karo metu buvo bombarduotas kolegijos pastatas.
Oksfordo universiteto Gamtos istorijos muziejus XIX a. įtraukė kaukolių eiles į savo anatomijos ekspozicijas – kaip ir Mančesterio universiteto medicinos mokykla. Ši investicija į kaukoles užtikrino, kad rasių tyrinėtojai turėtų pakankamai medžiagos studijoms ir mokymui.
XIX ir XX a. pradžioje universitetų saugoti katalogai atskleidžia ne tik kaukolių kolekcijų dydį, bet ir atskirų egzempliorių kilmę.
Istorinė trauma
Kai kurios medicinos mokyklos – pavyzdžiui, Edinburgo – ėmė naudoti kaukoles, kurias anksčiau šimtmečio pradžioje įsigijo frenologijos draugijos, siekdamos padidinti savo kolekcijas, kitiems tikslams. Kitos, įskaitant Oksfordo, naudojo archeologų iškastas kaukoles, kad atliktų rasinius tyrimus apie šalies praeitį. Šiais tyrimais buvo bandoma atsekti keltų, normanų, saksų ir skandinavų judėjimus Britų salose.
Tačiau kadangi kraniologai norėjo užfiksuoti visą rasinių skirtumų spektrą, ypač vertinamos buvo kaukolės iš užsienio. Britų universitetų medicinos absolventai, dirbantys kolonijose, siuntė užsienyje rastus kaulus savo buvusiems profesoriams.
Tyrinėdama medžiagą savo būsimai knygai apie kaukolių kolekcijas, šio straipsnio autorė, Warwicko universiteto medicinos istorijos docentė Elise Smith teigia sužinojusi, kad Kembridžo kaukolių registre yra kaukolė, kurią atsiuntė buvęs studentas, tarnavęs Indijoje. Jis ją paėmė iš palaikų deginimo apeigų Bombėjuje, nepaisydamas susirinkusių gedinčiųjų pasipiktinimo. Begėdiškas kapų plėšimas ir kolonijinis smurtas buvo pagrindiniai tarptautinio tinklo, aprūpinusio Britanijos universitetų kaukolių kambarius, veiklos elementai, teigia E. Smith.
Rasistinė ideologija, kuri prieš 150 metų paskatino kaukolių kolekcionavimą, dabar yra visiškai diskredituota. Tačiau kai kurie antropologai mano, kad šie kaulai vis dar gali padėti atskleisti žmogaus kilmę, santykius ir migracijas.
Tačiau dabar institucinę politiką žmogaus palaikų atžvilgiu lemia ir etiniai veiksniai. Oksfordo Pitto Riverso muziejus 2020 m. pašalino iš ekspozicijos savo liūdnai pagarsėjusias „džiovintas galvas“.
Vis dažniau universitetai ir muziejai susiduria su istorinėmis neteisybėmis ir kartų traumomis, kurias įtvirtino žmogaus palaikų laikymas. Nuo aštuntojo dešimtmečio metų viso pasaulio čiabuvių grupės pradėjo kampanijas, siekdamos susigrąžinti savo protėvių kaulus. Mokslinių tyrimų institucijos vis labiau reaguoja į šiuos prašymus.
Londone Karališkojo chirurgų koledžo muziejuje nebėra eksponuojamas Charleso Byrne'o – vadinamojo „Airijos milžino“ – skeletas. Ch. Byrne prieš mirtį 1783 m. aiškiai atsisakė duoti sutikimą, kad jo palaikai būtų eksponuojami.
Britų universitetuose esančios kaukolės liudija apie didžiules žmogaus palaikų vagystes iš beveik visų Žemės teritorijų. Tačiau jos gali tapti galingais susitaikymo simboliais – jei bus pripažinta jų diskriminacinė istorija ir padėta ją ištaisyti grąžinant palaikus, teigia E. Smith.
Parengta pagal „The Conversation“.