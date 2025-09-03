1500 metų senumo mįslė – įminta: atskleidė, kas sukėlė pirmąją pasaulyje pandemiją

Tyrėjai masinėje kapavietėje Džaraše, Jordanijoje, Rytų Viduržemio regione, aptiko tiesioginių genominių įrodymų, kad kaltininkas buvo Yersinia pestis – bakterija, sukelianti marą.
Justinianio maras, trukęs 541–549 m., daugelio istorikų manymu, pakeitė Bizantijos imperijos raidą. Jis taip pat žymus tuo, kad buvo pirmoji iš daugelio bangų vadinamosios „pirmosios maro pandemijos“ laikotarpiu (541–750 m.), kurios aukų skaičius, kaip manoma, siekė dešimtis milijonų.
„Šimtmečius rėmėmės tik rašytiniais šaltiniais, pasakojančiais apie pražūtingą ligą, tačiau neturėjome jokių tvirtų biologinių įrodymų, kad tai buvo maras“, – pranešime sakė tyrimo autorius, genetikos specialistas Raysas Jiangas iš Pietų Floridos universiteto (JAV).
Naujausias atradimas keičia supratimą apie tai, kaip pandemijos atsiranda, kartojasi ir plinta, bei kodėl jos išlieka nuolatine žmonijos civilizacijos palydove.
„Mūsų tyrimas parodo, kad maro pandemijos nekildavo iš vienos evoliucinės linijos ar vieno įvykio – jos atsirasdavo nepriklausomai, iš įvairių regionuose įsitvirtinusių židinių“, – rašo mokslininkai.
Jie pridūrė, kad tyrimas atskleidžia „ekologinį sudėtingumą, slypintį už ilgaamžės maro istorijos“ ir „leidžia pažvelgti į marą ne tik kaip į praeities reiškinį, bet kaip į nuolatinę zoonozę, kurią formuoja gili laiko tėkmė, aplinkos sąlygos ir žmonių migravimas“.
Nors jau yra retai aptinkama, bet bakterija Y. pestis vis dar cirkuliuoja visame pasaulyje. Šiandien maras, kaip pažymi JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC), yra „reta, bet nuolatinė“ ligų priežastis kai kuriose Afrikos, Azijos ir JAV vakarinių regionų kaimo vietovėse.
Liepos mėnesį pranešta, kad Arizonos valstijos gyventojas mirė nuo plaučių maro – tai buvo pirmoji tokia mirtis JAV nuo 2007 m. Plaučių maras yra sunki plaučių infekcija – tai pavojingiausia Y. pestis infekcijos forma.
Praėjusią savaitę Kalifornijos gyventojui mieste buvo nustatytas maras – manoma, kad jam stovyklaujant įkando užsikrėtusi blusa.
Marą galima išgydyti antibiotikais, „tačiau jie turi būti skiriami nedelsiant, kad būtų išvengta sunkių komplikacijų ar mirties“, – perspėja CDC.
Tyrimo rezultatai publikuoti žurnale „Genes“.
Parengta pagal „Newsweek“.