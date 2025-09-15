Įstabusis senovės Egipto radinys: mokslininkai ištyrė 3300 metų senumo „policininko“ švilpuką

Tai – pirmasis kaulinis švilpukas, rastas senovės Egipte, ir remiantis nauju tyrimu, jį greičiausiai naudojo „policijos pareigūnas“, kuris prieš tūkstančius metų prižiūrėjo karališkosios kapavietės darbininkus.
„Jis yra labai unikalus“, – teigia tyrimo bendraautorė ir Australijos Griffitho universiteto archeologijos docentė Michelle Langley.
Archeologai, dalyvaujantys Amarnos projekte, šį švilpuką atrado 2008 m., vykdydami kasinėjimus Akhetatene, tačiau jį ištyrė tik neseniai. Miestas garsus savo įkūrėju faraonu Echnatonu, kuris bandė uždrausti politeizmą ir priversti Egiptą garbinti vienintelį Saulės dievą Atoną. Tačiau sostinė, įkurta apie 1347 m. pr. m. e., išsilaikė tik apie 15 metų ir po faraono mirties buvo apleista. Vėliau faraonas Tutanchamonas sugrąžino senuosius dievus.
Švilpukas – „labai kuklus artefaktas“ – atskleidžia miesto nekarališkųjų gyventojų veiklą, teigia M. Langley. Kaulas turi vieną išgręžtą skylę ir patogiai telpa delne, sako ji.
Eksperimente mokslininkai pagamino kopiją iš šviežio karvės kojos kaulo ir nustatė, kad „natūrali kaulo galo forma sukuria puikų paviršių, ant kurio galima uždėti apatinę lūpą, kad būtų galima pūsti per skylutę“, nurodė M. Langley.
Policininko švilpukas
Mokslininkai švilpuką rado vietovėje, žinomoje kaip Akmenų kaimas, kuri yra netoli kitos vietovės, vadinamos Darbininkų kaimu. Abiejose kaimuose, tikėtina, gyveno darbininkai, dirbę prie karališkųjų kapų statybos, teigia mokslininkų komanda, kuriai vadovavo Kembridžo universiteto archeologai Anna Stevens ir Barry Kempas.
Ankstesni kasinėjimai atskleidė, kad kaimuose, pasižymėjusiuose sudėtingų takų tinklu, buvo mažų statinių, ir tai galėjo būti puikios vietos pareigūnams stebėti teritoriją, mokslininkai rašo tyrime, kuris buvo paskelbtas rugsėjo 1 d. žurnale „International Journal of Osteoarchaeology“.
„Atrodo, kad ši teritorija buvo griežtai saugoma – siekiant, kad apie šventą kapavietę žinotų ir prie jos galėtų prieiti tik tie, kuriems tai buvo būtina“, – sako M. Langley.
Mokslininkė teigia, kad švilpukas buvo rastas pastate, kurį komanda interpretavo kaip tam tikrą kontrolės punktą žmonėms, įeinantiems į Akmenų kaimą ir iš jo išeinantiems, todėl „labiausiai tikėtina, kad švilpukas buvo naudojamas policininko ar sargybinio“.
Kitoje žinomoje vietoje Deir el-Medinoje – Kapų slėnio darbininkų kaime – kapų darbininkai buvo prižiūrimi panašiu būdu, pasakoja mokslininkė. Kiti Naujosios karalystės artefaktai – tokie kaip tekstai ir vaizdai, rodo, kad egiptiečiai turėjo policijos pareigūnus, vadinamus „medjay“.
„Medjay buvo pusiau klajoklių grupė, kilusi iš dykumos regiono ir gerai žinoma dėl savo elitinių karinių įgūdžių – aiškina M. Langley. – Egiptiečiai juos naudojo kaip tam tikrą elitinių policijos pajėgų rūšį.“
Kiti radiniai rodo, kad naujai rastas švilpukas buvo naudojamas policijos pareigūno. Pavyzdžiui, anksčiau šioje vietovėje buvo atrasta puošni Akhetateno policijos viršininko Mahu kapavietė.
Achetatono policijos viršininko Mahu kapas rodo, kas galėjo būti sargybiniai, saugoję įvairias sargybos postus.
„Jo kape viena scena vaizduoja policininkus, sulaikiusius vyrus, kurie, matyt, buvo pagauti bandantys prasėlinti į miestą, – pasakoja mokslininkė. – Kitose scenose matome eilę sargybinių, stovinčių palei tai, kas galėtų būti kelias – panašus į tuos, kurie driekiasi aplink kaimus.“
Kitoje Mahu kapo iliustracijoje sargybiniai stovi prie mažų statinių, kurie gali būti kontrolės punktai. „Taigi, mes žinome, kad policija aktyviai saugojo miesto ribas ir teritoriją“, – sako M. Langley.
Ji pasakoja, kad kai pirmą kartą pamatė švilpuką, jis jai priminė iš kaulų išdrožtus švilpukus iš Europos akmens amžiaus. Atmetus kitas egiptietiško artefakto paskirtis – pavyzdžiui, žaidimo figūrą – M. Langley ir jos kolegos apsidžiaugė, kad užfiksavo pirmąjį žinomą senovės Egipto švilpuką.
„Nors daug dėmesio skirta faraonų pastatytoms kapavietėms ir paminklams, mes vis dar palyginti mažai žinome apie paprastus žmones“, – teigia M. Langley. Tokios vietos kaip Amarna yra labai svarbios, nes jos liudija ne tik faraono ir jo dvaro, bet ir paprastų, kasdienių žmonių gyvenimą.
