Lietuvis studentas NASA kūrė inovatyvų įrenginį – padės tyrinėti Marsą visiškai nauju mastu

„Šių įrenginių surinkti duomenys padeda nustatyti saugiausias nusileidimo zonas ar tinkamiausias vietas tyrinėjimams. Tokie projektai leidžia Marsą pažinti visiškai nauju mastu ir priartina prie to momento, kai žmogaus kelionė į šią planetą taps realybe“, – sako Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Aviacijos inžinerijos trečiakursis Ginas Baladinskas.
Galimybė tyrinėti Marsą iš oro
Stažuotės NASA metu G. Baladinskas turėjo sukurti sraigtasparnio, skrendančio į Marsą, valdymo sistemą tolesniems testavimams, be kurių atlikti šio įrenginio paleidimą būtų itin sudėtinga. Šio projekto tikslas – ateityje nusiųsti į Marsą dar pažangesnį įrenginį, galintį padėti tyrinėti planetą iš oro.
„Marsas turi labai retą atmosferos sluoksnį, todėl įprasti Žemėje naudojami sraigtasparniai paprasčiausiai neskristų. Dėl šios priežasties pirmiausiai reikia keisti dalių, atsakingų už skridimą, dizainą, o jų parametrai turi būti ištestuoti ir patvirtinti tam tinkama sistema“, – sako studentas.
Stažuotės metu jis taip pat prisidėjo ne tik prie valdymo sistemos, bet ir prie testavimų infrastruktūros kūrimo – tobulino specialią įrangą, skirtą vėjo tuneliui. Šis tunelis yra specialiai sukurtas tirti Marso sraigtasparnio keliamojo sraigto valdymo mechanizmą, todėl sukurti prietaisai leido tiksliau atlikti bandymus ir užtikrinti jų patikimumą.
„Labiausiai NASA tyrimų centre nustebino mokslinės įrangos mastai – tiek dydžio, tiek kiekio prasme. Daugelis laboratorijų ar įrenginių yra tokio dydžio kaip daugiaaukščiai pastatai ir beveik visi jie yra vienetiniai pasaulyje. Įspūdį paliko ir tai, kad didžioji dalis laboratorijų pastatytos prieš daugelį metų, bet puikiai veikia ir nuolat tobulinama“, – akcentuoja G. Baladinskas.
Įgūdžių reikalaujantis procesas
Vykti į stažuotę NASA G. Baladinskas nusprendė, nes tai – viena iš jo vaikystės svajonių. Taip pat tai tiesiogiai siejasi su juo dominančia aerokosmoso sritimi. Dėl to ši stažuotė labai prisidėjo prie jo techninių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo.
„Ši kelionė pareikalavo papildomo pasiruošimo – vos tik atvykus turėjau perklausyti įvairius mokymus, išlaikyti testus, susijusius su darbo kultūra, sauga ir kitais vidaus reikalavimais. Vėliau laukė bandomasis žinių patikrinimo testas, kurio tikslas užtikrinti, kad visi studentai turėtų panašų bazinių žinių lygį specifinėje srityje“, – apie pasiruošimą kalba G. Baladinskas.
Prie jo galimybės išvykti į NASA prisidėjo ir universiteto talentų ugdymo programa „GIFTed“. Atrenkant į šią stažuotę studentus, vertinami jų akademiniai pasiekimai, motyvacija ir papildoma veikla – dalyvavimas programoje rodo tiek studento motyvaciją, tiek tam tikras kompetencijas, suteikiančias papildomų balų.
„Talentų ugdymo programa man leido bendradarbiauti su universiteto tyrėjais, pažvelgti į mokslą iš kitos pusės ir įgyvendinti savo svajonę. Čia renkasi motyvuoti žmonės, o kompetencijas galiu tobulinti papildomo ugdymo veiklose, studijų moduliuose bei įvairiuose tarpdisciplininiuose renginiuose“, – priduria G. Baladinskas.