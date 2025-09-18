Teigia, kad specialūs ženklai ant 1300 metų senumo majų altoriaus turi daug gilesnę prasmę, nei manyta iki šiol

„Tai seniausias tekstas, kuriame, kiek man žinoma, kas nors sugebėjo parodyti, kad yra tikras, aiškiai apibrėžtas rašto ženklų, naudojamų kartu su rankų ženklais, atitikmuo, lygus kitoms rašto rūšims, – teigia tyrimo autorius, lingvistinis antropologas iš Denverio universiteto (JAV) Richas Sandovalas. – Kiti tyrėjai ir aš esame gana įsitikinę, kad šių rankų ženklų konvencijos yra įsišaknijusios ženklų kalboje.“
Tačiau ne visi sutinka su tokia interpretacija – o vienas ekspertas ją vadina „neįtikima“.
Tyrime, paskelbtame žurnale „Transactions of the Philological Society“, R. Sandovalas analizavo Altorių Q – VIII a. pabaigos stačiakampį majų akmeninį altorių iš Kopano, archeologinės vietovės Hondūre. Altoriaus Q sudėtingai išraižytouse keturiuose šonuose pavaizduoti iš viso 16 Kopano valdovų, kiekvienas su specifine rankų padėtimi, taip pat hieroglifai.
Mokslininkai Altorių Q tyrinėja nuo XIX a. vidurio, o dabar R. Sandovalas, kuris savo tyrime jį vadina „vienu iš labiausiai aprašytų senovės Mezoamerikos artefaktų“, rašo, kad daugiau apie šį klasikinio laikotarpio (250–900 m.) akmens raižinį galime sužinoti pažvelgdami į valdovų rankas. Jis pažymi, kad valdovai daugelyje majų meno kūrinių išlaiko tam tikras rankų pozicijas.
„Beveik visur, kur matote [majų] hieroglifus, matote figūrą, dažnai viduryje, bent vieną figūrą, kartais kelias figūras, išlaikančias labai unikalias rankų formas. Taigi, aš iššifravau šias rankų formas kaip rankų ženklus, turinčius labai konkrečią reikšmę“, – pasakoja tyrėjas.
Jo interpretacija rodo, kad majai, kurių civilizacija klestėjo pietinėje Meksikos ir Centrinės Amerikos dalyse klasikinio laikotarpio metu, turėjo rašybos sistemą, kurioje buvo naudojami dvi rašmenų sistemos, aiškina R. Sandovalas.
„Anksčiau daugelis tyrinėtojų manė, kad hieroglifinė rašyba buvo vienintelė majų rašybos sistema“, – sako jis. Tačiau jo tyrimai rodo, kad yra dvi rašmenų sistemos, taigi, viskas yra daug sudėtingiau, nei manyta.
Majų rašybos sistema
Žinoma majų rašybos sistema susideda iš daugiau nei 1000 hieroglifų, kurie reiškia žodžius ir skiemenis, iš kurių daugelis vis dar nėra iššifruoti arba yra menkai suprantami. Kadangi ant Altoriaus Q yra ir hieroglifai, ir rankų ženklai, R. Sandovalas jį naudojo kaip savotišką Rozetės akmenį – senovės Egipto dekretą, išverstą į tris senovės rašto sistemas. Tačiau R. Sandovalas mano, kad skirtingai nuo Rozetės akmens, rankų ženklai ant Altoriaus Q perteikia kitokią informaciją nei hieroglifai – tai reiškia, kad jie nėra vienas kito vertimai.
Remiantis tyrimu, rankų ženklai ant Altoriaus Q rytinės, vakarinės, pietinės ir šiaurinės pusių, arba plokščių, reiškia datas 9.0.2.0.0 (lapkričio 27 d., 437 m.), 9.19.10.0.0 (balandžio 30 d., 820 m.), 9.16.13.12.0 (764 m. spalio 21 d.) ir 9.17.5.0.15 (776 m. sausio 7 d.). Kad šios datos būtų suprantamos, svarbu žinoti, kaip veikia majų Ilgojo skaičiavimo kalendorius.
Majų Ilgojo skaičiavimo kalendoriaus datos yra žymimos penkiais dienų „blokais“, atskirtais taškais. Iš kairės į dešinę šie blokai vadinami b'ak'tun, k'atun, tun, uinal ir k'in. Pavyzdžiui, ilgojo skaičiavimo data 9.19.10.0.0 reiškia devynis b'ak'tuns, 19 k'atuns, 10 tuns, nulį uinals ir nulį k'ins. Vienas k'in yra viena diena, vienas uinal yra 20 k'inų, arba dienų. Vienas tun yra 18 uinalų, vienas k'atun yra 20 tunų, o 1 b'ak'tun yra 20 k'atunų, arba 144 000 dienų. Majai tikėjo, kad 13 b'ak'tunų (13.0.0.0.0) sudaro vieną pilną kūrimo ciklą. 2012 m. gruodžio 21 d. pažymėjo ciklo, kuris prasidėjo 3114 m. pr. m. e. rugpjūčio 13 d., pabaigą.
Jau buvo žinoma, kad Altoriaus Q hieroglifai, aprašydami 64 dienų ritualą, reiškia Ilgojo skaičiavimo kalendoriaus naudojimą. Šio ritualo pradžios data sutampa su laikotarpio pabaiga – ilgojo skaičiavimo data, kuri baigiasi mažiausiai dviem nuliais, o tai yra svarbus žingsnis kalendoriuje. Kaip ekspertai jau anksčiau buvo pastebėję, hieroglifai rodo, kad Kopano dinastija prasidėjo ir baigėsi maždaug devintojo bak'tun pradžioje ir pabaigoje – tai dar viena nuoroda į Ilgojo skaičiavimo kalendorių.
Tačiau R. Sandovalas atkreipė dėmesį į keistą dalyką. Altoriaus hieroglifuose niekur nebuvo tiesiogiai nurodyta Ilgojo skaičiavimo kalendoriaus data, o tai buvo labai neįprasta karališkam majų tekstui.
Kalbant apie pačius rankų ženklus, antropologas sutelkė dėmesį į kiekvieno iš 16 valdovų laisvas rankas (dauguma jų kitoje rankoje kažką laiko.) Palyginęs 16 rankų ženklų su hieroglifais, jis pastebėjo dvi svarbias savybes: du skirtingi rankų ženklai atrodo kaip žinomi hieroglifų variantai, reiškiantys skaičių „nulis“, ir jų pasiskirstymo modeliai, palyginti su kitais rankų ženklais, yra panašūs į nulio pasiskirstymo modelius Ilgojo skaičiavimo laikotarpio pabaigos datose.
Taigi, R. Sandovalas padarė prielaidą, kad du rankų ženklai reiškia nulius, o 16 rankų ženklų sudaro keturias Ilgojo skaičiavimo datas, patenkančias į devintąjį b'ak'tun. „Tai reiškia, kad kiekvienos plokštės rankų ženklai koduoja Ilgo skaičiavimo datos K'atun, Tun, Winal [alternatyvus uinal rašybos variantas] ir K'in vertes, skaitomas iš kairės į dešinę“, – tyrime rašo mokslininkas.
Kalbant apie b'ak'tun vertę, R. Sandovalas teigia, kad ją simbolizuoja kiekvienos plokštės viršutinis kraštas ir keturių valdovų galvos – juostelės ir taškų konfigūracija, kuri atrodo kaip apverstas devynetą reiškiantis hieroglifas. Tyrime teigiama, kad tiek devynetas, tiek apvertimo aspektas siejami su mirtimi ir majų požemiu.
Viską sujungus
Šiuo metu R. Sandovalas grįžo prie hieroglifų, kuriuose buvo nurodytos datos, užrašytos pagal kalendoriaus ciklą – kitą majų kalendoriaus sistemą, susijusią su trumpesniais laiko ciklais. Jis pastebėjo, kad skaičius 16 yra stebėtinai dažnas. Pavyzdžiui, kalendoriaus ciklo datų koeficientai, susiję su pirmojo ir paskutinio valdovo įžengimu į sostą ir mirtimi, sudaro 16.
„16 yra svarbiausias skaičius šioje sistemoje“, – teigia mokslininkas. Kitos užuominos apie kalendoriaus datas susijusios su artimų paminklinių tekstų kryptimis ir prielaida, kad kiekviena data turėjo būti susieta su požemiu.
Galiausiai tyrėjas susiejo kiekvieną Ilgojo kalendoriaus datą su svarbiu įvykiu ar situacija. Rytų plokštėje yra pirmojo valdovo mirties data. Vakarų plokštėje yra paskutinio valdovo mirties data. Pietinės plokštės data yra susijusi su 16-ojo valdovo globėju dievu, o šiaurinės plokštės data yra 16 dienų po 64 dienų trukmės Altoriaus Q ritualo pradžios.
„Priežastis, kodėl esu toks įsitikinęs savo pirminiu iššifravimu ir kodėl jis buvo toks įtikinamas recenzentams, yra ta, kad turiu keletą vienas nuo kito nepriklausomų įrodymų, tačiau jie visi patvirtina tą patį atradimą, – aiškina R. Sandovalas. – Atskirai jie yra gana silpni, tačiau kartu sudaro labai tvirtą pagrindą. Stebėjimai veikia kaip patvirtinimas, nes jie nėra priklausomi vienas nuo kito.“
Neįtikimas atradimas
Majų rašto sistema yra nepaprastai sudėtinga; ji naudoja teksto ir meno dizainą, kad integruotų dvi rašto sistemas, teigia R. Sandovalas, pridurdamas, kad tai – unikali sistema pasaulyje. Anksčiau jis tyrinėjo, kaip arapahų kalbos vartotojai – indėnų gentis, kurios šaknys yra dabartiniuose Vajominge, Kolorade, Nebraskoje ir Kanzase – derino ženklų ir vokalinę kalbas.
Tačiau ne visi sutinka su jo išvadomis. „Tai atrodo labai neįtikima, – sako antropologas archeologas, specializuojantis majų epigrafikoje Alabamos universitete (JAV) Alexandre’as Tokovinine’as, kuris nedalyvavo tyrime. – Atrodo, kad vaizdiniai ir tekstiniai duomenys buvo manipuliuojami, kad atitiktų autoriaus hipotezę.“
Nepaisant to, R. Sandovalas teigia, kad jo dalinis iššifravimas padės ateities dešifravimo pastangoms, rašo „Live Science“.
