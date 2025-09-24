Unikalus radinys: aptiko dinozaurą su krokodilu dantyse

Dinozauro, pavadinto Joaquinraptor casali, liekanos – tai mokslininkams nauja megaraptorių rūšis – buvo rastos 2019 m. Rio Chico upės ištakose Patagonijoje, Argentinoje. Manoma, kad jis gyveno prieš 66 milijonus metų, prieš išnykstant nepaukštiniams dinozaurams.
Dabar Lucio Ibiricu iš Nacionalinės mokslo ir technikos tyrimų tarybos Čubute (Argentina) ir jo kolegos išsamiai ištyrė fosiliją – ir buvo nustebinti tuo, ką rado beveik pilnai išlikusios kaukolės nasrų ertmėje.
„Išnykusio krokodilo giminaičio žastikaulis arba kojos kaulas buvo tarp Joaquinraptor žandikaulių ir tiesiogiai lietėsi su dantimis, – sako L. Ibiricu. – Šis atradimas rodo, nors ir neįrodo, kad naujasis megaraptorius galėjo ėsti krokodilą, žūties akimirką.“
Mokslininkai vis dar tiria krokodilo žastikaulį – kad nustatytų, koks jis galėjo būti didelis, tačiau preliminarūs tyrimai rodo, kad jis buvo tikrai didelis, sako L. Ibiricu.
Be to, kad buvo atkasta didžioji dalis dinozauro kaukolės, komanda taip pat iškasė jo slankstelius, pėdas, du nagus, priekinę ir užpakalinę leteną ir plaštaką. L. Ibiricu teigia, kad nykščio nagas, kuris yra žmogaus dilbio dydžio, galėjo plėšyti minkštus aukų audinius.
Kitos megaraptoriaus fosilijos buvo rastos Azijoje, Australijoje ir kitose Pietų Amerikos vietose, tačiau J. casali yra pirmoji mokslininkų rasta fosilija gyvūno, gyvenusio taip arti kreidos periodo pabaigos – ir taip pat vienas iš pilniausių.
Remiantis blauzdikaulio mikrostruktūra, komanda nustatė, kad dinozauras žuvo būdamas mažiausiai 19 metų amžiaus. Jis taip pat buvo apie 7 metrų ilgio ir svėrė mažiausiai toną.
Nors tiranozauras reksas buvo didesnis ir turėjo didesnę galvą, J. casali turėjo didesnes, raumeningesnes priekines letenas, sako L. Ibiricu. Tačiau abu jie tikriausiai buvo savo aplinkos didžiausi plėšrūnai, sako jis.
Tyrimas paskelbtas žurnale „Nature Communications“.
Parengta pagal „New Scientist“.