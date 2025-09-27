Nerimą keliantys skaičiai: išmatavo, kiek per pastaruosius 200 metų sumažėjo žmogaus ryšys su gamta

Ir remiantis kompiuterinio modeliavimo duomenimis, ryšys su gamta toliau silpnės – jei nebus imtasi toli siekiančių politinių ir socialinių pokyčių. Veiksmingiausios priemonės būtų vaikų supažindinimas su gamta nuo mažens ir radikali miesto aplinkos ekologiškumo didinimas, rašo „The Guardian“.
Derbio universiteto (JK) gamtos ryšių profesoriaus Mileso Richardsono tyrimas tiksliai atseka gamtos nykimą iš žmonių gyvenimo per 220 metų, remdamasis duomenimis apie urbanizaciją, laukinės gamtos nykimą kaimynystėse ir tuo, kad tėvai nebeperduoda savo vaikams ryšių su gamta.
Žurnale „Earth“ paskelbtame tyrime M. Richardsonas taip pat nustatė, kad nuo 1800 iki 2020 m. iš knygų išnyko 60,6 proc. žodžių, susijusių su gamta, o didžiausias jų skaičiaus sumažėjimas užfiksuotas 1990 m.
Modeliavimas prognozuoja nuolatinį „patirties išnykimą“ – nes ateities kartos ir toliau praras sąmoningumą apie gamtą – nes jos nebus vis labiau užstatytuose rajonuose, o tėvai nebeperduoda „orientacijos“ į gamtos pasaulį. Kiti tyrimai parodė, kad tėvų ryšys su gamta yra stipriausias veiksnys, lemiantis, ar vaikas bus artimas gamtai.
„Ryšys su gamta dabar pripažįstamas kaip pagrindinė aplinkos krizės priežastis“, – sako R. Richardsonas. – Tai taip pat yra gyvybiškai svarbu mūsų pačių psichinei sveikatai. Tai suvienija žmones ir gamtos gerovę. Jei norime pakeisti visuomenės santykį su gamta, reikia transformacinių pokyčių.“
Mokslininkas teigia, kad kai jis modeliuose išbandė įvairias politikos ir miesto aplinkos pokyčių galimybes, buvo nustebintas pokyčių, reikalingų ryšiui su gamta atkurti, mastu.
Biologinės įvairovės žaliųjų erdvių padidinimas mieste 30 proc. gali atrodyti radikaliu teigiamu žingsniu laukinei gamtai ir žmonėms, tačiau M. Richardsonas teigia, kad jo tyrimas rodo, jog miestas turėtų būti 10 kartų žalesnis, kad būtų galima atkurti ryšį su gamta.
Tyrimas parodė, kad priemonės, skirtos didinti visuomenės susidomėjimą gamta, nebuvo veiksmingos siekiant pakeisti ilgalaikį ryšio su gamta silpnėjimą. Pasak tyrėjo, kad labdaros organizacijų iniciatyvos vis dar yra svarbios psichinei sveikatai stiprinti, tačiau modelis rodo, kad jos nesustabdo kartų ryšio su gamta silpnėjimo.
Tyrimo duomenimis, veiksmingesnės yra priemonės, skatinančios mažų vaikų ir šeimų sąmoningumą ir įsitraukimą į gamtą – pavyzdžiui, miško darželiai.
Kitas kliūtis atkurti ryšį su gamta yra tai, kad modeliavimas rodo, jog norint sustabdyti tokį atitolimą, per ateinančius 25 metus reikia įgyvendinti politiką, skirtą ankstyvojo ugdymo ir miesto teritorijų pertvarkai. Tačiau jei tai būtų padaryta, ryšio su gamta stiprėjimas taptų savaiminis.
M. Richardsonas teigia, kad visuomenės pokyčių, reikalingų ryšiui su gamta atkurti, mastas gali būti ne toks bauginantis, kaip atrodo – nes dabartinis lygis yra labai žemas.
Tyrimas parodė, kad Šefildo gyventojai kasdien vidutiniškai praleidžia tik keturias minutes ir 36 sekundes gamtoje.
„Padidinkite tai 10 kartų, ir žmonės kasdien praleistų 40 minučių lauke – to gali pakakti, – sako tyrėjas. – Bendradarbiauti su šeimomis ir tėvais, kad vaikai susipažintų su gamta, ypatingą dėmesį skiriant kartų perdavimui, yra labai svarbu. Jau dabar daug dėmesio skiriama vaikų ryšiui su gamta, bet norėčiau pasakyti – nenutraukite šio ryšio. Naujagimis vaikas yra beveik toks pat kaip vaikas, kaip ir gimęs 1800 m. Vaikus žavi gamtos pasaulis. Svarbu išlaikyti tą susidomėjimą per visą jų vaikystę ir mokyklą, kartu su miestų želdinimu. Yra politikos priemonių, kurios pradeda tai daryti, bet turime mąstyti transformaciniais terminais – ne 30 proc., o 1000 proc.“
Įdomu, kad vilties dėl kultūrinio pokyčio yra. M. Richardsonas sako buvęs nustebintas, kai pastebėjo, kad gamtos žodžiai knygose vėl tampa vis dažnesni – jei 1800–1990 m. jų buvo sumažėję iki 60,6 proc., tai šiandien šis rodiklis siekia 52,4 proc.
„Ar tai tikras ekologinis sąmoningumas? Ar tai britų mada rašyti apie gamtą? Ar tai „tikra“, ar tik duomenų artefaktas? Nežinau, – sakė Richardsonas – Bet pastaraisiais dešimtmečiais taip pat didėjo susidomėjimas dvasingumu, todėl tai gali atspindėti žmonių grįžimą prie gamtos.“