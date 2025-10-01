Mokslininkus pradžiuginęs radinys Europoje leidžia pažvelgti į akmens amžiaus pasaulį

2021 m. vykdydami kasinėjimus paleolito laikotarpio vietovėje Milovice IV, tyrėjai atkasė neįtikėtiną artefaktų rinkinį. Jį sudaro 29 akmeniniai peiliai ir peiliukai, kurie buvo rasti sugrupuoti kartu. Remiantis tyrimu, kuris buvo paskelbtas žurnale „Journal of Paleolithic Archaeology“, radinio pobūdis rodo, kad įrankiai buvo sudėti į vieną vietą - greičiausiai į konteinerį ar dėklą - pagamintą iš greitai yrančios medžiagos.
Autoriai teigia, kad ši retas rinkinys greičiausiai yra priešistorinio žmogaus asmeninė įranga, kurią jis galėjo naudoti medžioklės ekspedicijose ir migracinėse kelionėse. Tačiau, pasak tyrėjų komandos, šis asmuo, kurio lytis nežinoma, galiausiai prarado arba sąmoningai išmetė įrankius stovykloje.
Šis radinys suteikia neįtikėtiną žvilgsnį į paleolito laikotarpio medžiotojo-rinkėjo, kuris truko maždaug nuo 3,3 milijono iki šiek tiek daugiau nei 10 000 metų iki mūsų laikų, gyvenimą.
Šie artefaktai greičiausiai atspindi vieno asmens gyvenimo epizodą - o tai paleolito laikotarpiu yra labai retas atvejis, sako pagrindinis tyrimo autorius ir Čekijos mokslų akademijos Archeologijos instituto tyrėjas Dominikas Chlachula.
Be to, šis atradimas gali padėti suprasti priešistorinių žmonių elgesį migracijos ar medžioklės metu - nes jie paprastai nepalikdavo daug pėdsakų kraštovaizdyje ir todėl yra praktiškai nematomi archeologams, sakė jis.
Akmens amžiaus vietovė
Vietovė Milovice IV, kurioje buvo rasti artefaktai, atskleidžia žmonių veiklos pėdsakus per tūkstančius vėlyvojo paleolito metų. Tačiau remiantis tyrimu, konkretus archeologinis sluoksnis, kuriame buvo rasta šių artefaktų grupė, atspindi palyginti trumpą žmonių gyvenimo laikotarpį prieš maždaug 30 250–29 550 metų.
Sluoksnio duomenys rodo, kad paleolito žmonės galėjo naudoti šią vietą stovyklavimui, įrankių gamybai, gyvulių skerdimui ir kitoms veikloms. Tačiau lieka neaišku, ar tokios veiklos vyko per vieną apgyvendinimo laikotarpį, ar per kelis iš eilės einančius laikotarpius.
Jei siūlomo medžiotojo įrankių rinkinio artefaktai būtų buvę rasti pavieniui, jie nebūtų išsiskyrę iš kitų išmestų ar nusidėvėjusių artefaktų, kurie dažnai randami Milovice IV. „Juos įdomiais daro kontekstas“, – sako D. Chlachula.
Įrankių ir jų nusidėvėjimo pėdsakų analizė parodė, kad jie buvo naudojami įvairiais būdais. Nors kai kurie iš jų turi preliminarių įrodymų, kad buvo naudojami kaip svaidomi ar šaudomi įnagiai, kiti greičiausiai buvo naudojami pjaustymui, grandymui ir gręžimui. Tyrimas rodo, kad įrankiai galėjo būti naudojami tokioms veikloms kaip mėsos, gyvūnų odų ir medienos apdorojimas.
„Galime teigti, kad šis radinių kompleksas yra susijęs su medžioklinėmis ekspedicijomis, pirminiu žvėrių skerdimu ir, galbūt ginklų priežiūra arba medienos išteklių naudojimu“, – rašoma straipsnyje.
Naujausi radiniai siejami su Gravetės kultūra, kuri Europoje egzistavo maždaug prieš 33 000 metų ir įvairiomis formomis išsilaikė keletą tūkstančių metų. Jos atstovai buvo žinomi dėl mamutų medžioklės, gyvenimo su šunimis ir, tikėtina, ietsvaidžių (atlatlų) bei lankų naudojimo.
„Jų ekonomika buvo pagrįsta medžiokle ir rinkimu, tačiau jie išvystė sudėtingą kultūrinį, technologinį ir socialinį elgesį, palaikydami ryšius su tolimais kraštais“, – sako D. Chlachula.
Parengta pagal „Live Science“.
archeologijaantropologijaAkmens amžius
