Pirmą kartą pavyko žmogaus odos ląsteles paversti apvaisinamais kiaušinėliais

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Mokslas ir ITLaboratorija

Pirmą kartą pavyko žmogaus odos ląsteles paversti apvaisinamais kiaušinėliais

2025 m. spalio 1 d. 08:54
Jūras Barauskas
Antradienį mokslininkai pranešė pirmą kartą laboratorijoje žmogaus odos ląsteles pavertę kiaušialąstėmis, o šias apvaisinę spermatozoidais – tikimasi, kad šis laimėjimas vieną dieną padės nevaisingiems žmonėms susilaukti vaikų. JAV vadovaujama mokslininkų grupė įspėjo, jog tam, kad ši technologija taptų prieinama daugeliui žmonių, norinčių tapti tėvais, prireiks dar ne vienerių metų.
Daugiau nuotraukų (1)
Tačiau nepriklausomi ekspertai teigė, kad tyrimai, kuriais siekiama pagrįsti koncepciją, gali pakeisti nevaisingumo, nuo kurio pasaulyje kenčia kas šeštas žmogus, reikšmę.
Jei technologija, vadinama in vitro gametogeneze (IVG), bus sėkminga, ji suteiktų vyresnio amžiaus moterims arba moterims, kurioms kiaušialąsčių trūksta dėl kitų priežasčių, galimybę susilaukti genetinių palikuonių, naujienų agentūrai AFP sakė naujos tyrimo ataskaitos, kurioje skelbiama apie šį pasiekimą, bendraautorė Paula Amato.
„Ji taip pat suteiktų galimybę tos pačios lyties asmenų poroms susilaukti vaiko, kuris turėtų genetinį ryšį su abiem partneriais“, – paaiškino Oregono sveikatos ir mokslo universiteto (JAV) tyrėja P. Amato.
Pastaraisiais metais mokslininkai padarė didelę pažangą šioje srityje, o liepos mėnesį Japonijos mokslininkai paskelbė sukūrę pelių, turinčių du biologinius tėčius. Tačiau atliekant naująjį tyrimą, kurio ataskaita skelbiama žurnale „Nature Communications“, padaryta didelė pažanga, nes jame buvo naudojama ne pelių, o žmonių DNR.
Pirmiausia mokslininkai iš įprastų odos ląstelių pašalino branduolį ir perkėlė jas į donorės kiaušialąstę, kurios branduolys taip pat buvo pašalintas. Šis metodas, vadinamas somatinių ląstelių branduolio perkėlimu, 1996 m. buvo panaudotas klonuojant avį Dolly. Tačiau dar reikėjo įveikti vieną problemą: odos ląstelės turi 46 chromosomas, o kiaušinėliuose jų yra 23.
Mokslininkams šias papildomas chromosomas pavyko pašalinti naudojant mitomeiozės procesą, kuris imituoja įprastą ląstelių dalijimąsi. Jie sukūrė 82 besivystančius kiaušinėlius, vadinamus oocitais, kurie paskiau buvo apvaisinti spermatozoidais, atliekant apvaisinimą in vitro (AIV).
Po šešių dienų mažiau nei devyni procentai embrionų išsivystė tiek, kad juos bent jau teoriškai būtų galima perkelti į gimdą ir atlikti standartinį AIV procesą. Tačiau embrionai turėjo įvairių anomalijų, todėl eksperimentas buvo nutrauktas.
Nors šis devynių procentų rodiklis yra mažas, mokslininkai pažymėjo, kad natūralios reprodukcijos metu tik maždaug trečdalis embrionų pasiekia AIV tinkamą „blastocistos“ stadiją. P. Amato apskaičiavo, kad ši technologija taps plačiai prieinama tik po dešimties metų. „Didžiausia kliūtis iškyla bandant gauti genetiškai normalius kiaušinėlius su tinkamu chromosomų skaičiumi ir komplektu“, – sakė ji.
Proveržis
Jungtinės Karalystės Sautemptono universiteto reprodukcinės medicinos tyrėja Ying Cheong pasveikino šį „džiuginantį“ proveržį.
„Mokslininkai pirmą kartą įrodė, kad DNR iš eilinių kūno ląstelių gali būti perkelta į kiaušinėlį, aktyvuota ir priversta perpus sumažinti savo chromosomų skaičių, imituojant tuos specialius veiksmus, kurie paprastai padeda atsirasti kiaušinėliams ir spermai“, – sakė ji.
„Nors tai dar labai ankstyvas laboratorinis darbas, ateityje jis gali padėti mums naujai suprasti nevaisingumą ir persileidimą, o vieną dieną galbūt atverti duris procesui, kuriuo į kiaušialąstes ar spermatozoidus panašių ląstelių bus galima sukurti tiems, kurie kitų galimybių neturi.“
Kiti mokslininkai, bandantys laboratorijoje sukurti kiaušinėlius, naudoja kitą metodą, kurį taikant odos ląstelės perprogramuojamos ir virsta vadinamosiomis indukuotomis pluripotentinėmis kamieninėmis ląstelėmis, kurios gali išsivystyti į bet kurią kūno ląstelę, o tada paverčiamos kiaušinėliais. „Kol kas per anksti spręsti, kuris metodas bus sėkmingesnis, – sakė P. Amato. – Bet kokiu atveju dirbti šioje srityje mums reikės dar daug metų.“
Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad mokslininkai vadovavosi galiojančiomis JAV etikos gairėmis, reglamentuojančiomis embrionų naudojimą.
atradimai ir išradimaivaisingumaskiaušialąstė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.