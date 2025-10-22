Kaip pabunda mūsų smegenys?

Pirmiausia apibrėžkime, ką reiškia būti pažadintam. „Būti prabudusiam reiškia, kad smegenys yra tokios būsenos, kuri palaiko sąmoningumą, judėjimą ir mąstymą, - teigia Boulderio universiteto (JAV) integracinės fiziologijos profesorė Rachel Rowe. - Kitaip nei miego metu, kai smegenų bangos yra lėtos ir sinchronizuotos, budrumui būdingas greitesnis ir lankstesnis aktyvumas, kuris leidžia mums reaguoti į mus supantį pasaulį.“
Tačiau nėra vieno momento, kai smegenys iš miego persijungia į budrumą, sako, miego tyrinėtoja iš Lozanos universiteto Šveicarijoje Aurélie Stephan. Tyrimai parodė, kad už mūsų prabudimą atsakingos po smegenų žieve esančios smegenų subkortikalinės sritys - nervinių darinių grupė. R. Rowe paaiškina, kad retikulinė aktyvuojanti sistema (RAS) pirmiausia veikia kaip „užvedimo jungiklis“, siųsdama signalus, kad suaktyvintų gumburą - struktūrą, kuri perduoda jutiminę informaciją kitoms smegenų dalims, o tada smegenų žievę - raukšlėtą išorinį smegenų sluoksnį.
2025 m. tyrime A. Stephan ir jos kolegos taip pat nustatė, kad pabudus smegenys atlieka būdingą veiklos modelį. Kai tyrimo dalyviai pabudo iš ne REM miego, kuris apėmė įvairias miego stadijas nuo lengvo iki gilaus miego, jų smegenų aktyvumas iš pradžių pasižymėjo trumpu lėtesnių, į miegą panašių bangų protrūkiu, o po to - greitesnėmis bangomis, susijusiomis su budrumu.
Pabudus iš REM miego - miego stadijos, kuriai būdingi ryškūs sapnai ir greiti akių judesiai - jų smegenų bangos iš karto tapo greitesnės. Apskritai, nepriklausomai nuo to, kurioje miego stadijoje buvo dalyviai, jų smegenų aktyvumas prasidėdavo nuo priekinių ir centrinių smegenų sričių, o pabudus pereidavo į galinę smegenų dalį, nustatė tyrėjai.
Kodėl ryte jaučiamės tokie mieguisti
Pabudus mūsų smegenims dar reikia laiko, kad jos pasiektų visą savo kognityvinį pajėgumą. Šis laikotarpis, vadinamas miego inercija, gali trukti nuo 15 iki 30 minučių, o kartais net valandą, pasakoja A. Stephan. Mokslininkai nežino, kodėl atsiranda šis rytinis mieguistumas - tačiau laikas, kada pabundame, gali turėti didelę reikšmę tam, kaip jaučiamės. Ir žadintuvo atsisakymas gali padėti.
„Kai jūsų smegenys [natūraliai] pabunda, jos išsiunčia signalą, kuris yra prasmingas“, kad baigtų miegą, pasakoja A. Stephan. Yra daugybė regionų, kurie atsižvelgdami į vidinius ir išorinius signalus tarpusavyje „tariasi“, kada pereiti į skirtingas miego stadijas - ir galiausiai, kada jus savaime pažadinti.
Mūsų žadinimo sistema įsiklauso į šiuos vidinius ir išorinius signalus ir maždaug kas 50 sekundžių sukuria ciklus, kai esame budresni. Mūsų budrumo lygis svyruoja per tuos 50 sekundžių laikotarpius, vis didėdamas ir mažėdamas.
„Didėjimo fazės metu... sunkiau pabusti“, - teigia A. Stefan. Tačiau kai ciklas silpnėja, „mūsų miegas būna „trapesnis“, todėl lengviau pabusti, - sako ji. – Taigi, iš esmės per šį 50 sekundžių laikotarpį turime miego tęstinumo ir miego trapumo laikotarpį“.
Štai kodėl A. Stephan visiems pataria visada keltis tuo pačiu metu, be žadintuvo pagalbos. „Jūsų smegenys lauks tinkamos 50 sekundžių akimirkos, o pabudę jausitės mažiau mieguisti, - teigia ji. - Jei turite žadintuvą, jis veikia atsitiktinai. Jis gali jus pažadinti pačiu netinkamiausiu momentu, ir tada turėsite stiprią miego inerciją."
Vis dėlto didelė dalis to, ką žinome apie prabudimą, išlieka paslaptimi. Mokslininkai vis dar nėra tikri, kodėl tą patį miego kiekį vieną dieną jaučiamės žvaliai, o kitą - ne. Kai kurie tyrimai rodo, kad mityba ir miego trukmė gali turėti įtakos rytiniam budrumui arba tam, kaip smegenys persijungia iš budrumo į miegą.
"Kas skatina mūsų smegenis spontaniškai pabusti, iš tikrųjų lieka atviras klausimas, - sako A. Stephan.
Parengta pagal „Live Science“.