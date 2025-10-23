Lrytas Premium prenumerata tik
Moksas ir IT

Programėlėje pamatė „sprogimą" – specialistas paaiškino, kas tai galėjo būti iš tiesų

2025 m. spalio 23 d. 14:21
Lrytas.lt
„Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ vienas anoniminis vartotojas publikavo meteorologinės programėlės „Windy“ ekrano nuotrauką, kurioje matyti didelis skritulys Slovakijos teritorijoje.
„Dar taip nematęs per „Windy“ radarą, matyt kažkas sprogo Slovakijoje“, – pakomentavo internautas, pridėjęs šypsenų emodžius.
Įrašas netrukus sulaukė grupės administratoriaus, meteorologo Gyčio Valaikos komentaro.
„Kaip visada, kažkas kuria kosmines sąmokslo teorijas, bet logikos taip ir nemoka įjungti. Šiuo atveju labiausiai tikėtini keli variantai: 1. radaro specifinis gedimas. 2. radaro kalibravimas (galbūt kažkokia dalis buvo pakeista arba radaro teikiama informacija vietinių specialistų netenkino, todėl reikalingi derinimo darbai)“, – nurodė specialistas.
Jis atkreipė dėmes, kad didesni bombų sprogimai atrodytų visai kitaip – jeigu iš viso tai matytųsi žemėlapyje.
„Buvę labai panašiai ir Lietuvoje. Tuo metu vyko derinimo darbai, – pratęsė meteorologas. – Smagu kažką pasakoti apie atomines bombas, geoinžinerijas arba ateivius, bet tiesa visada yra daug kartų nuobodesnė ir paprastesnė“.
