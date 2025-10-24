Kodėl paukščiai taip intensyviai gieda ryte? Mokslininkai skelbia turintys atsakymą

Dabar, remiantis serija eksperimentų su zebrinėmis amadinomis (Taeniopygia guttata), galima daryti prielaidą, kad nors tamsa slopina čiulbėjimą, paukščiai naktį sukaupia stipresnę motyvaciją čiulbėti – todėl auštant jie tai ir pradeda. Tyrimas taip pat rodo, kad rytinis balso raumenų treniravimas padeda paukščiams tobulinti savo čiulbėjimą.
Satoshi Kojima iš Korėjos smegenų tyrimų instituto Daegu mieste ir jo kolegos tyrė laboratorijoje auginamas zebrines amadinas kruopščiai kontroliuojamomis apšvietimo sąlygomis, kad galėtų manipuliuoti šviesos ir tamsos ciklų trukme.
Komanda pirmiausia atidėjo laiką, kuriuo paukščiai buvo veikiami staigiu ryškiu šviesos šaltiniu, 3 valandomis vėliau nei tikrasis aušros metas. Paukščiai buvo pabudę, bet dirbtinėje tamsoje tylėjo – o kai galiausiai įsižiebė šviesa, jie čiulbėjo intensyviau nei įprastai.
Kai šviesa įsižiebė 3 valandomis anksčiau nei tikrasis aušros metas, paukščiai vis tiek pradėjo čiulbėti choru – bet ne taip intensyviai, kaip tada, kai buvo priversti laukti.
Kitaip tariant, sako S. Kojima, kuo ilgesnis laiko tarpas tarp paukščių pabudimo ir šviesos atsiradimo, tuo intensyvesnis aušros choras.
„Paukščiai jau yra pabudę tamsoje, prieš įsižiebant šviesoms, – pasakoja jis. – Tačiau jų spontaniškas čiulbėjimas yra slopinamas tamsoje. Šis slopinimas padidina jų motyvaciją čiulbėti, todėl iškart po šviesų įsižiebimo jie čiulba labai intensyviai.“
Tada mokslininkai išmokė paukščius paspausti svirtį, kad gautų 10 sekundžių dirbtinės šviesos. Kai imituota dienos šviesa buvo atidėta 3 valandoms, paukščiai dažnai spaudė svirtį – bet retai tai darė, kai dirbtinė dienos šviesa nušvisdavo 3 valandomis anksčiau.
Tada mokslininkai davė paukščiams preparatą luzindolą, kuris blokuoja melatonino – naktį išsiskiriančio hormono, padedančio reguliuoti daugelio gyvūnų budrumo ciklus – poveikį. Paukščiai, kuriems šis preparatas buvo duotas 5 valandas prieš įprastą apšvietimo įjungimo laiką, pabudo greičiau ir pradėjo čiulbėti anksčiau nei tie, kuriems buvo suleista fiziologinio tirpalo.
S. Kojima ir jo kolegos taip pat analizavo paukščių čiulbėjimą – vertino, kaip jis keičiasi per dieną. Jie nustatė, kad per pirmąją valandą po aušros, palyginti su antrąja, čiulbėjimo struktūra greitai keitėsi.
„Kadangi naktį paukščiai nečiulba, balso motorinė sistema ir čiulbėjimo akustinė struktūra gali šiek tiek pablogėti, o aušros choras padeda jas greitai atkurti arba optimizuoti“, – sako mokslininkas.
Nors šiame tyrime buvo nagrinėjama tik viena rūšis, panašūs veiksniai gali būti taikomi ir kitoms paukščių rūšims, sako jis. „Atsižvelgdami į šių mechanizmų paprastumą ir funkcines pasekmes, mes manome, kad jie gali būti bendras visų paukščių rūšių aušros chorų pagrindas“, – teigia S. Kojima.
Tačiau Diego Gilas iš Nacionalinio gamtos mokslų muziejaus Madride, Ispanijoje, ragina būti atsargiems. Jis sako, kad „yra daugybė skirtumų tarp rūšių, kaip, kada ir ką paukščiai gieda aušros chore“. „Tai paaiškina, kodėl buvo pasiūlytos 11 skirtingų hipotezių, siekiant suprasti šį reiškinį“, – nurodo tyrėjas, bet sutinka, kad tyrėjai iš tiesų parodo, kad paukščių noras čiulbėti stiprėja prieš aušrą. „Jei zebrinės amadinos negali čiulbėti dėl ilgesnių naktų, jų motyvacija čiulbėti padidėja, – sako jis. – Jie taip pat parodo, kad naktys yra per ilgos jų miego poreikiams, ir kad jie mieliau čiulbėtų, jei turėtų galimybę.“
Tačiau tyrimas neįrodo, kad aušros choras yra skirtas paukščiams tobulinti savo dainas, sako T. Gilas. „Manoma, kad šie giesmės struktūros pokyčiai pagerina giesmę, bet nėra pateikta jokių duomenų, kurie rodytų, kad patelės iš tiesų teikia pirmenybę šiems pokyčiams, – sako jis. – Tyrimas tik parodo, kad giesmė palaipsniui keičiasi su dainavimo trukme.“
Tyrimas publikuotas „bioRxiv“.
Parengta pagal „New Scientist“.