Atrado dirbtinių saldiklių poveikį žarnyno bakterijoms

Pastaraisiais metais atlikti tyrimai kelia susirūpinimą, kad kai kurie mažai kalorijų turintys saldikliai gali būti ne tokie sveiki, kaip atrodo. Jie yra populiarus pasirinkimas tiems, kurie stengiasi išlaikyti svorį, tačiau tyrimai parodė, kad jie gali sukelti alkį, padidinti cukraus kiekį kraujyje arba padidinti širdies priepuolių ir insulto riziką. 2023 m. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė gaires, kuriose nerekomenduojama naudoti mažai kalorijų turinčių saldiklių svorio kontrolei.
Tačiau trūksta ilgalaikių saldiklių tyrimų – ypač sveikatos mitybos kontekste. Todėl Ellen Blaak iš Mastrichto universiteto Nyderlanduose stebėjo jų poveikį žmonėms, kurie juos vartojo kaip cukraus pakaitalą. Ji ir jos kolegos į tyrimą įtraukė 341 suaugusįjį Europoje, kurie turėjo antsvorį arba buvo nutukę, ir du mėnesius laikėsi mažai kalorijų turinčios dietos, dėl kurios jie vidutiniškai numetė 10 kilogramų.
Po to dalyviai laikėsi sveikos mitybos, kurioje cukrus sudarė mažiau nei 10 procentų kalorijų. Per šį svorio palaikymo laikotarpį 171 dalyviui buvo nurodyta visiškai vengti saldiklių, o kiti buvo skatinami cukraus turinčius maisto produktus ir gėrimus pakeisti alternatyviais, pagamintais naudojant mažai kalorijų turinčius saldiklius. Dalyviai vartojo mažiausiai 16 rūšių saldiklių, ir kiekvienas asmuo galėjo vartoti tiek rūšių, kiek norėjo.
Po 10 mėnesių mažai kalorijų turinčių saldiklių grupės dalyviai vidutiniškai numetė 1,6 kg daugiau svorio nei cukraus grupės dalyviai. Jų žarnyne taip pat buvo daugiau žarnyno bakterijų, gaminančių trumpą grandinę turinčias riebalų rūgštis – naudingus junginius, kurie, kaip rodo ankstesni tyrimai, padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, palaiko širdies sveikatą ir skatina svorio mažėjimą bei jo išlaikymą.
„Tai rodo, kad bent jau cukraus pakeitimas nekaloringais saldikliais gali padėti išlaikyti kūno svorį“, – sako E. Blaak. Šio tyrimo rezultatai gali skirtis nuo ankstesnių tyrimų rezultatų, nes jis truko ilgiau ir buvo tirti saldikliai, vartojami kartu su kitais sveikos mitybos produktais, sako ji. Be to, ankstesniuose tyrimuose dažniausiai buvo tirti tik keli nekaloringi saldikliai, o ne jų derinys.
Kalbant apie žarnyno bakterijų skirtumus, mūsų supratimas apie mikrobiomą dar yra pradiniame etape, sako Eranas Elinavas iš Weizmanno mokslo instituto Izraelyje. Todėl sunku interpretuoti, kaip pokyčiai grupėje, vartojančioje saldiklius, gali paveikti jų sveikatą, sako jis, pažymėdamas, kad taip pat nėra aišku, ar šie pokyčiai įvyko dėl svorio netekimo, mažai kalorijų turinčių saldiklių, ar abiejų veiksnių.
Tyrimas publikuotas žurnale „Nature Metabolism“.
Parengta pagal „New Scientist“.