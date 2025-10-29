Lietuvos kaimynystėje surado senovinį keltų chirurgijos įrankį

Du sezonus iš eilės komanda tyrinėjo artefaktus iš gyvenvietės, susijusios su Vakarų Baltijos kapinynų kultūra, kurioje vis labiau matomi keltų įtakos pėdsakai.
Ankstesniais metais komanda pateko į naujienų antraštes, atradusi unikalų IV a. pr. m. e. keltų šalmą, tačiau ekspertų nuomone, trepanacijos įrankis yra kur kas svarbesnis.
„Tokie instrumentai žinomi tik keliose keltų vietovėse Pietų ir Vidurio Europoje, įskaitant Rumuniją, Kroatiją ir Austriją. Tokio dalyko radimas Mazovijoje yra ypatingai retas įvykis“, – sako dr. Bartłomiejus Kaczyńskis.
Iš pradžių tyrėjai nebuvo tikri dėl objekto funkcijos. Išsamūs palyginimai su archeologine literatūra patvirtino, kad tai yra chirurginis skalpelis, kurio ašmenys pereina į smailą antgalį, kuris kažkada buvo pritvirtintas prie medinės rankenos.
Šis radinys rodo, kad tarp keltų, kurie keliavo per Łysa Góra, buvo asmuo, išmanantis senovės medicinos praktikas – galbūt druidas ar gydytojas, derinantis žinias apie vaistažoles su pirmykščiais chirurginiais įgūdžiais.
Kasinėjimai šiaurės rytinėje vietovės dalyje atskleidė geležies gamybos pėdsakus, įskaitant šlaką ir mažą geležinį priekalą, naudotą metalo apdirbimui.
„Atrodo, kad čia atvykę keltai buvo lydimi tiek mediko, tiek kalvio, – pažymėjo dr. B. Kaczyńskis. – Kai kurie iš smulkių geležinių dirbinių, kuriuos atradome, galėjo būti pagaminti vietoje, pagal keltų stilių.“
Šio sezono radiniai taip pat apima sagę, ieties antgalį, geležinį kirvį ir daugybę mažų daiktų, susijusių su arklių pakinktais – pavyzdžiui, sagtis ir žąslus, rašo „Heritage Daily“.
