Bitės universitete: nuo modernių avilių iki išskirtinių bitininkų kostiumų

Miesto bitininkystė – pasaulyje ir Lietuvoje vis labiau plintanti praktika, kuri teikia išties daug naudos aplinkai ir žmogui.
„Idėja kilo natūraliai. Šiuo metu vis labiau populiarėja miesto bitininkystė, o kadangi fakultetas ką tik buvo renovuotas, pagalvojau – kodėl gi nepabandžius šio savo hobio perkelti į darbą?“ – pasakoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojas dr. Ginas Čižauskas.
Pasak mokslininko, nors techniniai klausimai – avilių atgabenimas, bičių įkurdinimas – didesnių sunkumų nesukėlė, tačiau gauti leidimą statyti avilius universitete buvo iššūkis. Kadangi tai buvo pirmasis tokio pobūdžio projektas universiteto istorijoje, teko atsakingai įvertinti viską – nuo vietos, saugumo iki idėjos pagrįstumo.
Nepaisant iššūkių, ši iniciatyva fakultete buvo sutikta itin palankiai. Anot dėstytojo, kolegos domisi bitynu, džiaugiasi jo teikiama nauda ir mielai pasakoja apie jį svečiams. „Turime išskirtinę erdvę, kuria galime didžiuotis“, – sako jis.
Medumi yra vaišinami fakulteto darbuotojai ir visi svečiai. Bičių gyvenimas yra puiki tema pokalbiui užmegzti, o medus, kaip išskirtinė dovana ir bičiulystės pažadas, – dažnai vežamas ir į užsienio universitetus ar įmones.
Aviliai tampa ne tik inovatyvia erdve edukacijai, bet ir įkvėpimo šaltiniu dizaino bei inžinerijos tyrimams. Čia fakulteto studentai ir dėstytojai, smalsiai apžiūrėję natūralią korio struktūrą, ne kartą ėmėsi tvaraus dizaino sprendimų ar tobulino inžinerines idėjas – nuo 3D spausdinimo technologijų iki konstrukcijų optimizavimo. O kartais dūzgiantis avilys – tiesiog parodo kantrų bičių darbą, savo tvarkingą hierarchiją ar atskleidžia netikėtas vabzdžių pasaulio paslaptis.
Ši iniciatyva ne tik praktiškai naudinga, bet ir įkvepia studentus savitai mąstyti, tampa jų kūrybos šaltiniu. Pavyzdžiui, Mados inžinerijos studentė bakalauro baigiamajam projektui pasirinko sukurti specialų bitininko kostiumo dizainą, Pramoninio dizaino inžinerijos studentai projektavo naujovišką avilį. Tokie projektai leidžia studentams originaliai pritaikyti savo žinias tikroviškiems sprendimams ir prisidėti prie tvarumo skatinimo iniciatyvų.
Anot G.Čižausko, visuomenė teoriškai supranta bičių svarbą, bet dar ne visada iki galo įvertina, kaip jų netektis paveiktų pasaulį: „Bitės yra neįtikėtinai svarbios visos ekosistemos sveikatai. Manau, kad tokios iniciatyvos kaip mūsų bitynas gali ugdyti žmonių aplinkosauginį sąmoningumą, tereikia bendruomenės motyvacijos aktyviau įsitraukti“, – sako jis.
Jo teigimu, bitės suneša medų ne šiaip sau. Tai yra jų maistas žiemai.
„Todėl atsidėkojant bitėms už medų – duodame ir joms maisto žiemai, kitaip jos neturėtų kuo maitintis. Pavyzdžiui, kamanės irgi gamina medų, bet jį iškart ir suvalgo ir žiemai nekaupia, tad jo surinkti nepavyksta“, – aiškina mokslininkas.
G. Čižausko teigimu bitės – vienos svarbiausių pasaulio ekosistemos dalyvių ir atlieka neįkainojamą darbą augalų apdulkinimo procese. Tad aviliai miesto universiteto aplinkoje tampa ir ekologine, ir vertybine deklaracija.
„Dabar tarp fakulteto sienų dūzgia ne tik studentų mintys, bet ir darbščios bičių šeimos“, – džiaugiasi mokslininkas.