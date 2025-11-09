Pas odontologą lankysimės rečiau? Skelbia sukūrę gelį, kuris atkuria dantų emalį

Gelio sudėtyje yra seilių cheminių medžiagų, kurios atstato ir regeneruoja dantų emalį – todėl gali padėti išvengti dantų ėduonies, dėl kurio galiausiai reikia plombų.
Emalis – kietas, blizgus dantų paviršiaus sluoksnis – apsaugo jautrius vidinius sluoksnius nuo nusidėvėjimo, rūgščių ir bakterijų. „Emalis yra pirmoji gynybos linija. Kai ši gynybos linija pradeda silpnėti, dantų ėduonis pagreitėja“, – sako Alvaro Mata iš Notingemo universiteto Jungtinėje Karalystėje. Emalis natūraliai nesiregeneruoja, o tokie gydymo būdai kaip fluorido lakai ir remineralizacijos tirpalai tik neleidžia situacijai pablogėti.
Ieškodami sprendimo, A. Mata ir jo kolegos sukūrė gelį, kurio sudėtyje yra modifikuota baltymo versija – kurią jie modifikavo taip, kad ji veiktų kaip amelogeninas: baltymas, padedantis reguliuoti emalio augimą kūdikystėje.
Eksperimentai, kurių metu naudojantis mikroskopu gelis buvo tepamas ant žmogaus dantų, naudojant kalcio ir fosfato tirpalus (pagrindines emalio sudedamąsias dalis), parodė, kad jis sukuria ploną ir tvirtą sluoksnį, kuris išlieka ant dantų keletą savaičių, net ir valant dantis.
Gelis užpildo skyles ir įtrūkimus, sukurdamas karkasą, kuris naudoja kalcio ir fosfato junginius, kad skatintų naujų kristalų augimą emalyje po gelio sluoksniu – net jei jo buvo prarasta tiek daug, kad po juo atsidengė danties dentinas.
„Gelis sugebėjo epitaksiniu būdu auginti kristalus – o tai reiškia, kad jos kristalinė orientacija yra tokia pati kaip esamo emalio“, – sako A. Mata.
Ši orientacija reiškia, kad naujas augimas, kuris pasiekė iki 10 mikrometrų storį, yra integruotas į po juo esantį natūralų audinį, atkurdamas emalio struktūrą ir savybes. „Augimas iš tiesų įvyksta per savaitę“, – sako A. Mata. Šis procesas taip pat veikė naudojant donorų seiles, kurios taip pat natūraliai turi kalcio ir fosfato, o ne tik komandos naudotą tirpalą, sudarytą iš šių cheminių medžiagų.
Apie panašų metodą buvo pranešta 2019 m., tačiau jis leido pagaminti plonesnius dangalus, o emalio vidinių sluoksnių struktūra buvo atkurta tik iš dalies.
Klinikiniai tyrimai su žmonėmis numatyti kitų metų pradžioje. A. Mata taip pat įkūrė įmonę „Mintech-Bio“ ir tikisi, kad pirmasis produktas, kurį, jo manymu, naudos stomatologai, pasirodys 2026 m. pabaigoje.
Tyrimas paskelbtas žurnale „Nature Communications“.
Parengta pagal „New Scientist“.