Naujas tyrimas rodo, kad žmonės į Islandiją galėjo atvykti anksčiau, nei manyta iki šiol

Istoriniai šaltiniai rodo, kad žmonės pirmą kartą apsigyveno Islandijoje 870 m. Ši ankstyva migracija dažnai vaizduojama kaip ekologinė katastrofa, kurią sukėlė vikingai ar norvegų kolonistai, iškirtę salos miškus, kad gautų kuro, statybinių medžiagų ir dirbamos žemės. Šiuo metu miškai užima tik 2 proc. šalies teritorijos.
Sunku rasti tvirtų įrodymų, kada atvyko pirmieji gyventojai. Archeologai atkasė senovinį ilgąjį namą netoli Stöðvarfjörðuro fjordo rytinėje Islandijos dalyje, datuojamą apie 874 m. - po kuriuo yra senesnis ilgas namas. Manoma, kad tai buvo vasaros gyvenvietė, pastatyta 800 m., o ne nuolatinė gyvenamoji vieta, tačiau šis atradimas dar nebuvo aprašytas moksliniame straipsnyje.
Dabar Eske Willerslevas iš Kopenhagos universiteto Danijoje ir jo kolegos ištyrė aplinkos DNR (eDNA), išgautą iš dviejų nuosėdų mėginių, išgręžtų Tjörnino ežere centrinėje Reikjaviko dalyje - vienoje iš seniausių ir ilgiausiai apgyvendintų Islandijos gyvenviečių - siekdami nustatyti, kokios rūšys čia gyveno ir kada. Tirdami vulkaninių pelenų sluoksnius ir naudodami radiokarboninį datavimą bei plutonio izotopų analizę, mokslininkai sudarė chronologinę lentelę, apimančią laikotarpį nuo maždaug 200 m. iki šių dienų, suderintą su žinomais istoriniais įvykiais.
Vienas iš pagrindinių žymeklių, kurį jie naudojo, yra žinomas kaip Landnámo tefros sluoksnis – pelenai ir fragmentai, likę po ugnikalnio išsiveržimo apie 877 m. Dauguma įrodymų apie žmonių apgyvendinimą Islandijoje yra virš šio sluoksnio – taigi, jis susiformavo po išsiveržimo.
„Ženklai po tefra yra tarsi neginčijamas įrodymas, kad anksčiau čia vyko žmogaus veikla“, – sako Chrisas Callowas iš Birmingamo universiteto Jungtinėje Karalystėje, kuris nedalyvavo tyrime.
E. Willerslevas ir jo kolegos teigia, kad žmonės čia atvyko beveik 70 metų anksčiau – apie 810 m. e. m. Taip yra todėl, kad šiuo laikotarpiu jie pastebėjo padidėjusį levoglukozano, kuris yra biomasės degimo indikatorius, kiekį, o taip pat padidėjusį su nuotekomis susijusių virusų kiekį.
„Jei tai būtų buvę 850 m., nebūčiau taip nustebęs, bet 810 m. yra anksti kaip vikingų ekspansijai Šiaurės Atlante, – sako Ch. Callowas. - Apskritai, tai yra gražus patvirtinimas to, ką galėjome įtarti, bet vis dar gana prieštaringa nustatyti tokią ankstyvą datą kaip 810 m.“
Šio regiono išsamią aplinkos istoriją sudėti yra fenomenalu, bet tokie ankstyvi duomenys nėra įtikinami, sako Kathryn Catlin iš Džeksonvilio universiteto JAV. „Kalbant apie nuotekų biožymes, yra nedidelis šuolis apie 800 m. ir tada nieko iki 1900 m. Kur yra visi žmonių buvimo nuotekų biožymėse indikatoriai ir tarpinis laikotarpis?“ – klausia ji. Ir nors biomasės deginimas gali rodyti žmonių buvimą, gaisrus taip pat gali sukelti gamtiniai šaltiniai - pavyzdžiui, žaibas, priduria ji.
E. Willerslevas ir jo kolegos taip pat nustatė, kad naujakurių atvykimas sutapo su vietos biologinės įvairovės padidėjimu. DNR duomenys rodo, kad jie atsivežė ganyklinius gyvulius, augino šienaujamus pievų plotus ir užsiiminėjo nedideliu miežių auginimu alaus gamybai.
Priešingai nei įprasta manyti apie greitą miškų naikinimą, iš žiedadulkių išgauta eDNA parodė, kad beržai ir gluosniai apgyvendinimo laikotarpiu plito. Pavyzdžiui, beržų žiedadulkių kiekis nuo 900 iki 1200 m. e. m. padidėjo penkis kartus, o mokslininkai mano, kad tai galėjo būti sąmoningas sprendimas, siekiant išlaikyti gyvulius atokiau nuo medžių, kad naujakuriai ir toliau galėtų lengvai gauti medienos ir kuro.
„Tai paskutinis vinis į karstą senajai pasakai apie vikingus, atvykusius į Islandiją ir staiga supratusius: o ne, aplinka sunaikinta“, – sako K. Catlin.
Pastebimas avių, galvijų, kiaulių ir arklių skaičius pasirodo tik praėjus keliems dešimtmečiams po pirminio apsigyvenimo, o E. Willerslevas ir jo kolegos mano, kad tai galėjo įvykti dėl to, kad prireikė apie 20 metų, kol susiformavo pakankamai didelės bandos, kad jas būtų galima aptikti eDNA įrašuose.
Ch. Callowas siūlo alternatyvią priežastį: gali būti, kad pirmieji žmonės atsivežė nedaug gyvulių, nes atvyko tik vasaros sezonui ieškoti jūrų vėplių ilčių. „Jie galėjo sumedžioti keletą jūrų vėplių ir tada grįžti namo“, – sako ji.
eDNA duomenys rodo, kad ryškus biologinės įvairovės, įskaitant beržus ir gluosnius, nykimas prasidėjo tik po 1200 m. E. Willerslevas ir jo kolegos mano, kad tai buvo susiję ne su naujakuriais, o su klimato atšalimu, susijusiu su Mažuoju ledynmečiu – šaltesniu laikotarpiu nuo maždaug 1250 iki 1860 m. – bei ugnikalnių išsiveržimais ir audromis.
Tyrimas publikuotas „bioRxiv“.
Parengta pagal „New Scientist“.