Išsiaiškino, kaip laimėti žaidžiant „akmenį, popierių ir žirkles“

Norėdami sužinoti, kaip smegenys priima sprendimus konkurencingoje aplinkoje, tyrėjai paprašė žmonių sužaisti 15 000 žaidimo „akmuo, popierius, žirklės“ raundų ir tuo pačiu metu registravo jų smegenų veiklą.
Rezultatai, dabar paskelbti žurnale „Social Cognitive and Affective Neuroscience“, parodė, kad tie, kurie buvo paveikti ankstesnių raundų, tikrai dažniau pralaimėdavo.
Tyrėjai taip pat parodė, kad žmonėms sunku rinktis tikrai atsitiktinai, ir smegenų veikloje galima išskirti įvairius šališkumus ir elgesį, kai žmonės priima sprendimus varžybų metu.
Ką galime pasimokyti iš paprasto žaidimo
Socialinės neurologijos sritis daugiausia dėmesio skiria atskirų žmonių smegenų tyrimams. Tačiau norint suprasti, kaip mūsų smegenys priima sprendimus, kai bendraujame vieni su kitais, turime naudoti metodą, vadinamą hiperskanavimu.
Naudodami šį metodą, tyrėjai gali registruoti dviejų ar daugiau žmonių smegenų veiklą, kai jie bendrauja tarpusavyje, taip gaunant realistiškesnius socialinio elgesio matavimus.
Iki šiol dauguma tyrimų naudojo šį metodą bendradarbiavimo tyrimams. Bendradarbiaujant su kitu žmogumi, naudinga elgtis kuo labiau nuspėjamai, kad būtų lengviau numatyti vienas kito veiksmus ir ketinimus.
Tačiau tyrėjus domino sprendimų priėmimas konkuruojant, kai nenuspėjamumas gali suteikti konkurencinį pranašumą – pavyzdžiui, žaidžiant „akmuo, popierius, žirklės“. Kaip mūsų smegenys priima sprendimus ir ar jos seka ankstesnius savo ir kito asmens veiksmus?
Norėdami tai ištirti, tyrėjai vienu metu registravome porų žaidėjų smegenų veiklą, kai jie kompiuteryje žaidė 480 raundų „akmens, popieriaus, žirklių“. Iš visų 15 000 raundų, kuriuos sužaidė visos tyrime dalyvavusios poros, tyrėjai nustatėme, kad žaidėjai nebuvo linkę būti nenuspėjami, kai reikėjo nuspręsti, kokį variantą pasirinkti kitą kartą.
Nors geriausia strategija yra atsitiktinumas, dauguma žmonių turėjo aiškų šališkumą, kai pernelyg dažnai rinkosi vieną iš variantų. Daugiau nei pusė žaidėjų teikė pirmenybę „akmeniui“, po to sekė „popierius“, o „žirklės“ buvo mažiausiai mėgstamas variantas. Be to, žmonės linko vengti pasikartojančių pasirinkimų – kitame raunde jie dažniau rinkosi kitą variantą, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai.
Sprendimai realiuoju laiku
Tyrėjai galėjo numatyti žaidėjo sprendimą pasirinkti „akmenį“, „popierių“ ar „žirkles“ iš jų smegenų duomenų dar prieš žaidėjams fiziškai pasirenkant. Tai reiškia, kad tyrėjai galėjo stebėti sprendimų priėmimą smegenyse, kaip jis vyksta realiuoju laiku.
Tyrėjai ne tik rado informaciją smegenyse apie būsimą sprendimą, bet ir apie tai, kas įvyko ankstesnėje partijoje. Smegenys turėjo informaciją apie ankstesnį žaidėjo ir jo priešininko atsakymą šio sprendimo priėmimo etapo metu. Tai rodo, kad priimdami sprendimus mes naudojame informaciją apie tai, kas įvyko anksčiau, kad nuspręstume, ką daryti toliau: „jis praeitą kartą pasirinko akmenį, tai ką man daryti?“
Mes negalime susilaikyti nuo bandymų nuspėti, kas įvyks toliau, nepažvelgdami atgal.
Svarbu tai, kad bandant būti nenuspėjamiems, nėra naudinga remtis praeities rezultatais. Tik pralaimėjusių žaidėjų smegenys turėjo informacijos apie ankstesnį žaidimą – nugalėtojų smegenys jos neturėjo. Tai reiškia, kad pernelyg didelis pasitikėjimas praeities rezultatais tikrai trukdo kurti strategiją.
Kodėl tai svarbu?
Kas nenorėtų žinoti, ką jo priešininkas žais toliau? Nuo paprastų žaidimų iki pasaulinės politikos – gera strategija gali suteikti lemiamą pranašumą.
Tyrimai rodo, kad mūsų smegenys nėra kompiuteriai: mes negalime susilaikyti nuo bandymų nuspėti, kas įvyks toliau, ir remdamiesi praeities rezultatais priimame sprendimus dėl ateities, net jei tai gali būti kontraproduktyvu.
Žinoma, „akmuo, popierius, žirklės“ yra vienas iš paprasčiausių žaidimų – bet jis buvo gera pradžia šiam tyrimui. Kitas žingsnis būtų perkelti tyrimus į konkurencinę aplinką, kur strategiškai naudinga stebėti ankstesnius sprendimus.
Mūsų smegenys nemoka būti nenuspėjamos. Daugeliu socialinių atvejų tai yra geras dalykas ir gali padėti mums bendradarbiaujant. Tačiau konkuruojant tai gali mums trukdyti.
Gera išvada čia yra ta, kad žmonės, kurie nustoja pernelyg analizuoti praeitį, gali turėti daugiau galimybių laimėti ateityje, sako tyrėjai.
Parengta pagal „The Conversation“.