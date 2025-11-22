Nesmagi žinia raudonplaukiams: ne tik stipriau jaučią skausmą, bet dar ir tai

Mūsų plaukų spalvą didžiąja dalimi lemia genas MC1R, kuris koduoja baltymą, reguliuojantį juodai rudo pigmento ir raudonai geltono pigmento santykį plaukų folikuluose.
Žmonės, turintys rudus arba juodus plaukus, turi MC1R variantus, kurie koduoja aktyvias šio baltymo formas. Tačiau beveik visi raudonplaukiai žmonės dėl MC1R mutacijų turi mažiau aktyvias arba visiškai neaktyvias formas. Plaukų spalvos genetika yra sudėtingesnė tarp blondinų, kurie taip pat gali turėti aktyvias arba neaktyvias baltymo formas.
Tas pats baltymas yra ir mūsų odoje, kur jis turi priešuždegiminį poveikį. Tai paskatino Jenną Cash iš Edinburgo universiteto Jungtinėje Karalystėje susimąstyti, ar jis turi įtakos žaizdų gijimui. Šis procesas reikalauja trumpo uždegiminio atsako, kad iš žaizdos būtų pašalinti mikrobai ir negyvos ląstelės, tačiau jei jis yra pernelyg stiprus arba užsitęsęs, gijimas sutrinka.
Norėdami tai ištirti, ji su kolegomis chirurginiu būdu padarė 4 milimetrų pločio žaizdas ant juodakailių ir raudonkailių pelių nugaros – pastarosios turėjo visiškai neaktyvią MC1R baltymo formą.
Po savaitės raudonkailių pelių žaizdos sumažėjo vidutiniškai 73 proc., o juodakailių – 93 proc.
Atsižvelgdama į tai, komanda susimąstė, ar eksperimentinis vietinis vaistas, kuris padidina aktyvių baltymų formų aktyvumą, bet neveikia visiškai neaktyvių formų, galėtų pagerinti lėtinių žaizdų gijimą. Jos dažnai pasitaiko žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, kai nuolatinis padidėjęs cukraus kiekis kraujyje sukelia pernelyg didelį uždegimą, kuris gali stabdyti žaizdų gijimą.
Norėdami tai išbandyti, mokslininkai sukūrė žaizdas juodakailėms pelėms, kurioms jie pritaikė vaistą ir tvarsčius. Kitoms juodakailėms pelėms buvo padarytos tokios pačios žaizdos, bet jos buvo gydomos fiziologiniu tirpalu ir tvarsčiais.
Po savaitės jie nustatė, kad gydytų pelių žaizdos sumažėjo vidutiniškai 63 proc. – daugiau nei dvigubai, palyginti su kontrolinės grupės gyvūnų žaizdomis. „Jei žaizda sumažėja perpus, manau, pacientai būtų labai patenkinti, ypač po tokio trumpo laiko“, – sako J. Cash. Tolesnės analizės parodė, kad vaistas veikia mažindamas uždegiminių imuninių ląstelių skaičių.
Kadangi žaizdų gijimas pelėms ir žmonėms yra gana panašus, šis metodas yra perspektyvus žmonių – net ir raudonplaukių, kurių dauguma turi tam tikrą aktyvumą turinčių MC1R baltymų – gydymui, sako J. Cash. Tačiau tiems, kurių baltymai yra visiškai neaktyvūs, jis nebūtų naudingas, sako ji.
Vaistai, kurie veikia šį baltymą, jau yra naudojami tokių ligų kaip eritropoetinės protoporfirijos, kai oda yra pernelyg jautri Saulės spinduliams, gydymui – todėl komanda įtaria, kad šis metodas bus pakankamai saugus, sako J. Cash. Tačiau norint tai patvirtinti, reikia atlikti papildomus tyrimus, sako Kath Bogie iš Keiso Vakarų rezervato universiteto JAV). J. Cash sako, kad komanda planuoja netrukus pradėti bandymus su žmonėmis.
Tolesniuose tyrimuose taip pat reikėtų patikrinti, ar vaistas saugiai ir veiksmingai veikia užkrėstose žaizdose, sako K. Bogie. „Yra galimybė, kad vaistas gali sutrikdyti reakciją į infekciją arba turėti priešingą poveikį“, – teigia ji.
Tai gali atrodyti bloga žinia kai kuriems raudonplaukiams – nes ankstesni tyrimai rodo, kad jie taip pat stipriau jaučia skausmą. Tačiau J. Cash pabrėžia, kad neverta jaudintis. „Raudonplaukiai neturėtų jaudintis. Mes dar neturime duomenų apie žmones, o raudonplaukis asmuo gali net nepastebėti skirtumo – tai tikriausiai gana nedidelis poveikis.“
Tyrimas publikuotas žurnale PNAS.
Parengta pagal „New Scientist“.
raudonplaukiairaudonplaukėsgijimas
