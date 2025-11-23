Pirmas toks atvejis istorijoje: mirtį sukėlė mėsainis ir įsisiurbusi erkė

Atvejo ataskaitos autoriai, kurie praeitą ketvirtadienį (lapkričio 13 d.) paskelbė šio atvejo detales žurnale „The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice“, rašo, kad buvo svarbu užfiksuoti šį mirtiną atvejį, nes daugelis JAV gydytojų vis dar nežino apie alfa-gal sindromą – netgi tuo metu, kai erkės, kurios dažniausiai platina šią ligą, persikelia į naujas teritorijas.
„Mes manome, kad yra didelis visuomenės švietimo poreikis tose vietovėse, kur erkių skaičius didėja“, – sako jie.
Alfa-gal yra cukrus, randamas visuose žinduoliuose, išskyrus žmones ir kitus primatus. Alfa-gal sindromo atveju žmogaus imuninė sistema pernelyg jautriai reaguoja į šį cukrų, sukeldama simptomus, kurie gali būti nuo lengvų iki gyvybei pavojingų. Šie simptomai gali apimti dilgėlinę, vėmimą, skrandžio skausmą, kvėpavimo sunkumus, kraujospūdžio kritimą, galvos svaigimą, o sunkiausiais atvejais – anafilaksiją.
Erkių įsisiurbimai gali sukelti alfa-gal alergiją paveikdami žmogų cukrumi per erkių seiles – sukeldami grandininę reakciją, kuri veda prie padidėjusio jautrumo cukrui: kitaip tariant, alergijos. Taigi, kai po erkės įsisiurbimo žmogus suvartoja produktą, kuriame yra alfa-gal, jo organizmas sureaguoja pernelyg stipriai, net jei jis tą produktą daug kartų yra valgęs prieš tai ir nėra patyręs jokių išskirtinių simptomų.
Jautiena, kiauliena, ėriena, elniena ir triušiena turi didelę alfa-gal koncentraciją. Be to, pieno produktai ir produktai, gauti iš žinduolių – pvz., želatina ir lašiniai ar taukai – taip pat gali turėti pakankamai cukraus, kad sukeltų reakcijas kai kuriems žmonėms, turintiems šį sindromą. Nežinduolių produktai, įskaitant paukštieną, kiaušinius, žuvį ir jūros gėrybes, neturi alfa-gal.
Naujajame Džersyje gyvenusio vyro atveju jo alfa-gal sindromas galėjo likti nepastebėtas, nes jo šeima daugiausia valgė vištieną, kaip rodo atvejo ataskaita.
Keletą savaičių prieš mirtį vyras su šeima išvyko stovyklauti, ir kelionės metu jie vakarienei valgė jautienos kepsnį. Maždaug po keturių valandų jam pasireiškė stiprus pilvo skausmas, jis „raitėsi iš skausmo, viduriavo ir vėmė“. Po kelių valandų simptomai išnyko, o kitą dieną jis jautėsi pakankamai gerai, kad galėtų nueiti 8 kilometrus ir papusryčiauti.
Po dviejų savaičių, pasibaigus stovyklavimui, vyras su žmona dalyvavo kepsnių vakarėlyje, kur jis suvalgė mėsainį. Vėlgi, apie keturias valandas jis jautėsi gerai, bet po to jam prasidėjo virškinamojo trakto sutrikimai, o simptomai greitai progresavo iki anafilaksijos.
„Tai, kad stiprus pilvo skausmas be jokių kitų alerginių požymių būtų svarbi ir iš tiesų pavojinga anafilaksijos forma, nėra gerai žinoma“, – rašo atvejo ataskaitos autoriai. Kai vyro kūnas netrukus po mirties buvo apžiūrėtas, autopsija neatskleidė aiškių anafilaksijos požymių, ir iš pradžių tai buvo užregistruota kaip „staigi nepaaiškinama mirtis“.
Po vyro mirties jo žmona paprašė savo draugės – Naujojo Džersio pediatrės ir atvejo ataskaitos bendraautorės dr. Erin McFeely – peržiūrėti autopsijos ataskaitą. Peržiūrėjus ataskaitą kilo klausimas, ar paaiškinimu negalėtų būti alfa-gal sindromas, todėl jie susisiekė su Virdžinijos universiteto (UVA) medicinos mokyklos Šarlotesvilyje ekspertais, kad jie toliau išnagrinėtų atvejį.
Vyro kraujo tyrimas parodė, kad jis turėjo antikūnų prieš alfa-gal, taip pat labai aukštą triptazės – fermento, kurį imuninės ląstelės išskiria į kraują alerginės reakcijos metu – lygį. UVA komanda paklausė vyro žmonos, ar jam neseniai nepasitaikė įsisiurbusių erkių, ir ji pažymėjo, kad per pastaruosius metus to nebuvo – bet buvo įkandusi raudonoji erkutė (angl. chiggers).
Tai yra voragyvių rūšis – o ne erkių tipas – tačiau tyrimo autoriai pažymėjo, kad žmonės kartais mano, jog jiems įkanda raudonoji erkutė, kai iš tiesų į juos įsisiurbia neeuropinės erkės Amblyomma americanum lervos. Alfa-gal sindromą gali platinti kelios erkių rūšys, tačiau A. americanum erkės yra dažniausios kaltininkės JAV.
Pažymėtina, kad baltuodegiai elniai (Odocoileus virginianus) yra pagrindiniai šių erkių nešiotojai. Kadangi elnių populiacija Naujajame Džersyje sparčiai auga, ataskaitos autoriai tai nurodė kaip vieną iš veiksnių, skatinančių erkių populiacijos augimą.
„Šio atvejo reikšmė yra ta, kad didelė ir vis didėjanti JAV gyventojų dalis yra veikiama A. americanum erkių, nes erkių populiacija plinta į šiaurę, o daugelyje valstijų dabar yra didelė elnių populiacija“, – rašo jie ir priduria, kad specifiniai alfa-gal reakcijos simptomai gali nesukelti pacientams įtarimo, kad tai yra alerginė reakcija, o tai gali užvėlinti labai reikalingą medicininę pagalbą.
„Nors pirmasis epizodas išgąsdino pacientą, nei jis, nei jo žmona nemanė, kad tai yra anafilaksija, todėl jie nesusiejo skausmo su keturiomis valandomis anksčiau suvalgyta jautiena, – rašė jie. – Taigi, jis neturėjo priežasties vengti valgyti mėsainio po dviejų savaičių.“
Parengta pagal „Live Science“.