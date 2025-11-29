Netikėta ir įdomu: užfiksavo pirmą atvejį, kai vilkas pasinaudoja įrankiais

Vilkas nuplaukė tolokai į ežerą, kad ištrauktų plūdurą, pritvirtintą prie panardintos krabų gaudyklės. Gyvūnas nematė krabų gaudyklės – bet atrodo, kad žinojo, jog gaudyklė ten yra ir kaip veikia šis žmogaus įrankis – grįžęs į krantą, vilkas pradėjo traukti virvę, besidriekiančią iki gaudyklės, pasakoja tyrėjai naujame moksliniame straipsnyje. Galiausiai, kai gaudyklė iškilo iš vandens, vilkas ją sulaužė ir suėdė viduje buvusį masalą.
Anksčiau buvo užfiksuoti vilkų (Canis lupus) sąveikos su žmogiškais daiktais atvejai – bet šis naujai užfiksuotas elgesys buvo daug sudėtingesnis nei bet koks anksčiau užfiksuotas šių gyvūnų elgesys, teigiama tyrime, kuris buvo paskelbtas lapkričio 17 d. žurnale „Ecology and Evolution“.
„Tai yra nauja vilkų elgesio dimensija, kurios anksčiau nebuvome matę, – teigia tyrimo pagrindinis autorius ir Niujorko universiteto Aplinkos mokslų ir miškininkystės koledžo docentas Kyle’as Artelle. – Tai rodo, kad mes tikriausiai tik paviršutiniškai žinome, ką gali daryti kitos rūšys, su kuriomis dalijamės šį pasaulį, ką ir kaip jos mąsto ir ko jos gali mus išmokyti.“
Masalą pagrobęs vilkas gyvena Britų Kolumbijos centrinės pakrantės haíɫzaqvų (heiltsukų) genties teritorijoje. Šie vilkai daug laiko praleidžia pakrantėje, o daugelis jų maistą gauna iš jūros, kaip teigia Haíɫzaqvų vilkų ir biologinės įvairovės projektas, kuris buvo atsakingas už naujus tyrimus ir kurį K. Artelle padeda koordinuoti.
Naujas elgesys buvo pastebėtas, nes „Haíɫzaqv Guardians“ – vietiniai gyventojai, kurie atlieka tyrimus ir stebėjimus savo tautos ir projekto vardu, nuolat rasdavo savo krabų gaudykles, sugadintas nežinomo plėšrūno. Krabų gaudyklės yra dalis bandymo išnaikinti invazinius Europos žaliuosius krabus (Carcinus maenas), kurie išstumia vietinius krabus ir apskritai trikdo Kanados jūrų ekosistemas – todėl svarbu, kad gaudyklės liktų nesugadintos.
Iš pradžių buvo įtariama, kad už sugadinimus gali būti atsakingi ruoniai, jūrų liūtai ar ūdros. Daugelis spąstų yra pastatyti giliame vandenyje ir netgi atoslūgio metu išlieka po vandeniu, todėl atrodė tikėtina, kad kaltininkas yra jūrinis gyvūnas. Tačiau 2024 m. gegužę – vos kitą dieną nuo tada, kai bandydami nustatyti kaltininką tyrėjai pastatė fotospąstus, vilkas buvo užfiksuotas su įkalčiais.
Mokslininkai teigia, kad vilkai jau seniai garsėja savo protingumu, tačiau šis vaizdo įrašas galbūt yra geriausias jų kognityvinių gebėjimų pavyzdys.
„Mes supratome, kad tai svarbu, vos tik pirmą kartą pamatėme šį vaizdo įrašą, – sako K. Artelle. – Gerai pažįstantys vilkus žmonės visada žinojo, kokie jie protingi, tačiau šis vaizdo įrašas tikrai kalba pats už save, išryškina šį protingą elgesį ir parodo mums kitą jų elgesio aspektą, kurio anksčiau nebuvome matę.“
Pažangus vilko intelektas neturėtų būti staigmena jų prijaukintų giminaičių savininkams. Sudėtingas šunų (Canis lupus familiaris) elgesys yra gerai dokumentuotas šunims – ir žinoma, tam labai padeda tai, kad mes su jais praleidžiame labai daug laiko. Tyrėjai netgi palygino kai kuriuos šunų elgesio bruožus – pavyzdžiui, žmogaus žodžių ir gestų reikšmių mokymąsi – su mūsų greitai mąstančių giminaičių – šimpanzių (Pan troglodytes) – elgesiu, teigiama tyrime.
Mokslininkai taip pat mano, kad šunys gali būti įrankių naudotojais, ką įrodo tokie elgesio pavyzdžiai kaip kėdžių stumdymas (kad galėtų ant jų užšokti ir pasiekti maistą). Tas pats galbūt pasakytina ir apie laukinius šunis dingus, kurie panašiai buvo pastebėti manipuliuojantys baldais nelaisvėje. Tačiau tyrimo autoriai nerado jokių pranešimų apie įrankių naudojimą tarp laukinių šuninių (šunų ir vilkų šeimos narių) gamtoje, todėl šis sumanus vilko poelgis galėtų būti pirmasis vilko įrankių naudojimo atvejis, užfiksuotas kamera.
Įrankių naudojimas kadaise buvo laikomas unikaliu žmogaus intelekto bruožu. Tačiau mokslininkai palaipsniui paneigė šią idėją, užfiksuodami įvairius nežmogiškus gyvūnus, įskaitant šimpanzes, beždžiones kapucinus ir Naujosios Kaledonijos varnas (Corvus moneduloides), naudojančius įrankius. Žinoma, daugelis gyvūnų neturi poreikio naudoti įrankius, todėl toks elgesys nebūtinai yra patikimiausias aukštesnio intelekto rodiklis.
Mokslininkai diskutuoja, kas tiksliai yra įrankių naudojimas – o tai apsunkina naujų atradimų vertinimą. Tyrėjai paprastai sutinka, kad įrankių naudojimas apima manipuliavimą išoriniu objektu siekiant konkretaus tikslo. Tačiau remiantis tyrimu, kai kurie elgesio modeliai – pavyzdžiui, virvės traukimas – gali būti išbraukti iš apibrėžimų, jei gyvūnai nėra atsakingi už virvės orientaciją.
Vilko naudojimasis virve, kad ištrauktų krabų gaudyklę, gali būti pakankamai sudėtingas, kad taptų išimtimi iš kai kurių tyrėjų virvių išskyrimo taisyklės. Problema yra ta, kad naujojo tyrimo autoriai nėra tikri, kokie mechanizmai lemia šį naujai pastebėtą elgesį.
Nors atrodo, kad vilkas puikiai suvokė nematomų spąstų buvimą ir jų ryšį su plūduriuojančiu plūduru – galbūt perprato tai stebėdamas, kaip haíɫzaqvai elgiasi su spąstais – tyrimas neatmeta galimybės, kad gyvūnas panaudojo daug paprastesnį kognityvinį procesą: bandymų ir klaidų metodą.
Fotospąstai, kurie dabar yra nuolatinė haíɫzaqvų krabų gaudimo vietų atributas, dar neužfiksavo antrojo atvejo, kad vilkas ištrauktų panardytą masalą. Tačiau tyrėjai išrinko keletą ankstesnių vaizdo įrašų, kurie rodo, kad vienas atvejis buvo labai arti. Nufilmuota medžiaga prasideda tamsiu vilko siluetu, einančiu link ištrauktos krabų gaudyklės, ir jis netrukus dingsta iš matymo lauko. Kai tai nutinka, gaudyklė susvyruoja, o kitą kartą, kai kamera suveikia, matyti, kaip vilkas tiria dviejų gaudyklių, kurie kažkaip atsidūrė krante, masalo indelius.
Parengta pagal „Live Science“.