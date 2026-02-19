Amžinybėn iškeliavo ilgametis FTMC mokslininkas dr. Olegas Eicher-Lorka

Kaip nurodoma „Facebook“ įraše, prieš beveik 50 metų tuometiniame Chemijos institute savo mokslinę veiklą pradėjęs Olegas buvo puikus savo srities specialistas, kuris pasižymėjo ne tik organinės sintezės gebėjimais, bet taip pat vykdė molekulių teorinio modeliavimo tyrimus, sėkmingai vadovavo doktorantams ir visai tuometinei Organinių junginių sintezės laboratorijai.
Kolegos velionį prisimena kaip labai smalsų žmogų, kuris visą galva nerdavo į naujoves. Jis vienas pirmųjų Chemijos institute pradėjo dirbti su kompiuterine technika, tvarkė darbuotojų elektroninį paštą; sugedus kompiuterinei įrangai visi žinojome, kad pirmiausiai reikia kreiptis į Olegą.
O. Eicher-Lorka buvo Lietuvos patriotas, aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, visada turėdavo minčių ir pasiūlymų, kaip ir ką reikia keisti, tobulinti.
Olegas buvo principingas mokslininkas, visada savo nuomonę sakydavęs tiesiai. Nepamirštamas yra Olego humoro jausmas, savitas ir jaudinantis. „Mes visada prisiminsime nuoširdų, atvirą, linksmą ir smalsų kolegą ir bičiulį. Labiausiai mums truks vyšninio smilkstančios pypkės kvapo ir jo augintų įspūdingų gėlių žiedų. Nuoširdžiai užjaučiame Olego šeimą, artimuosius, kolegas ir bendraminčius“, – rašoma pranešime.
Atsisveikinti su velioniu galima penktadienį nuo 17.30 val. laidojimo rūmuose „Nutrūkusi styga“. Urna išnešama šeštadienį 14:00 val. Laidotuvės vyks Sudervės kapinėse.
Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
