Ar mes kalti dėl neandertaliečių išnykimo? Štai kas apie tai dabar žinoma mokslui

Jie galbūt gyveno įprastą gyvenimą: gamino akmeninius įrankius, valgė paukščius ir grybus, raižė simbolius ant uolų ir kūrė papuošalus iš plunksnų bei kriauklių. Ir tikriausiai niekada nesuvokė, kad yra vieni iš paskutiniųjų savo rūšies atstovų.
Tačiau jų išnykimo istorija iš tiesų prasideda dešimtis tūkstančių metų anksčiau – kai neandertaliečiai tapo izoliuoti ir išsisklaidę, galiausiai užbaigdami beveik pusę milijono metų sėkmingą egzistavimą vienuose iš atšiauriausių Eurazijos regionų.
Prieš 34 000 metų mūsų artimiausi giminaičiai faktiškai išnyko. Tačiau kadangi šiuolaikiniai žmonės ir neandertaliečiai tūkstančius metų gyveno tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, archeologai ilgą laiką svarstė, ar mūsų rūšis išnaikino savo artimiausius giminaičius. Tai galėjo įvykti tiesiogiai – pavyzdžiui, dėl smurto ir karų – arba netiesiogiai – dėl ligų ar konkurencijos dėl išteklių.
Susiję straipsniai
Dabar mokslininkai sprendžia mįslę, kaip išnyko neandertaliečiai ir kokį vaidmenį jų išnykime suvaidino mūsų rūšis.
„Manau, kad tiesa yra ta, jog mes žinome, kas atsitiko neandertaliečiams, ir tai yra sudėtinga“, – teigia Niujorko universiteto bioantropologė Shara Bailey.
Dešimtmečius trukę tyrimai atskleidė sudėtingą vaizdą: sudėtingas veiksnių derinys – įskaitant konkurenciją tarp neandertaliečių grupių, kraujomaišą ir žinoma, šiuolaikinius žmones – padėjo išnaikinti mūsų artimiausius giminaičius nuo žemės paviršiaus.
Iškilimas ir žlugimas
Šiuolaikinė neandertaliečių istorija prasidėjo 1856 m., kai karjero darbininkai Vokietijos Neandertalio slėnyje rado keistai atrodančią, ne visai žmogišką kaukolę.
Archeologai kaukolei suteikė naują rūšies pavadinimą: Homo neanderthalensis. Ir per pirmuosius dešimtmečius po atradimo mokslininkai manė, kad šios būtybės buvo primityvūs sutvėrimai. Šis apibūdinimas buvo pagrįstas netikslia senovės neandertaliečio, kurio stuburas buvo deformuotas artrito, skeletu, rastu La Chapelle-aux-Saints, Prancūzijoje.
Dabar, po daugiau nei 150 metų archeologinių ir genetinių tyrimų, tapo aišku, kad šie senoviniai žmonių giminaičiai buvo daug pažangesni, nei mes iš pradžių manėme. Neandertaliečiai gamino sudėtingus įrankius, galbūt kūrė meną, puošė savo kūnus, laidojo mirusiuosius ir turėjo pažangius bendravimo gebėjimus – nors ir primityvesnę kalbą nei šiuolaikiniai žmonės. Be to, jie priešiškame Šiaurės Europos ir Sibiro klimate išgyveno šimtus tūkstančių metų.
Prieš susitinkant Eurazijoje, neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės paskutinį kartą turėjo bendrą protėvį viduriniame pleistocene, prieš 600 000–800 000 metų. Šiuolaikiniai žmonės ir neandertaliečiai evoliucionavo atskirai: neandertaliečiai prisitaikė prie šalto klimato, tapo tvirtesni, jų veidai tapo didesni, o medžiagų apykaitos procesai skyrėsi nuo aukštesnių ir lieknesnių Homo sapiens.
Neandertaliečiai evoliucionavo Eurazijoje maždaug prieš 400 000 metų, o H. sapiens atsirado žymiai vėliau – evoliucionuodami Afrikoje prieš 300 000 metų ir apsigyveno Europoje maždaug prieš 55 000–45 000 metų.
Remiantis archeologiniais įrodymais iš vietovių nuo Rusijos iki Pirėnų pusiasalio, neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės Europoje greičiausiai gyveno kartu mažiausiai 2600 metų – o galbūt net 7000 metų. Šis bendras gyvenimas vyko niūriu neandertaliečių istorijos laikotarpiu, kuris baigėsi jų išnykimu, todėl kyla klausimas, ar šiuolaikiniai žmonės buvo atsakingi už jų išnykinimą.
Tačiau neandertaliečių gyvenimo ir išnykimo istorija skiriasi priklausomai nuo regiono, teigia Vienos universiteto archeologas Tomas Highamas. „Pavyzdžiui, kai kuriose vietovėse matome, kad žmonės atvyksta į tuščias vietas Europoje, kur, atrodo, nebeliko neandertaliečių, – pasakoja jis. – O kitose vietose matome, kad tikriausiai vyko susidūrimas... žinome, kad žmonės kryžminosi.“
Pirmasis empirinis įrodymas apie šį kryžminimąsi buvo rastas 2010 m., kai buvo iššifruotas neandertaliečių genomas. Nuo tada genetinė analizė parodė, kad neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės turėjo daug daugiau bendro nei tik geografinę teritoriją – jie reguliariai keisdavosi DNR, o tai reiškia, kad kiekvienoje iki šiol ištirtoje šiuolaikinių žmonių populiacijoje yra šiek tiek neandertaliečių kraujo.
Jau ant išnykimo ribos
Kai šiuolaikiniai žmonės ir neandertaliečiai prieš dešimtis tūkstančių metų susitiko, pastarieji tikriausiai jau buvo patekę į bėdą. Genetiniai tyrimai rodo, kad neandertaliečiai turėjo mažesnę genetinę įvairovę ir mažesnes grupes nei šiuolaikiniai žmonės – o tai rodo galimą neandertaliečių išnykimo priežastį.
„Genetiškai, viena didelė užuomina, kurią gauname, yra heterozigotos idėja“, – teigia evoliucijos genomikas Omeras Gokcumenas iš Bafalo universiteto JAV. Asmuo gauna dvi geno kopijas – arba alelius – iš kiekvieno iš tėvų. Asmenys tam tikro geno atžvilgiu yra „heterozigotiniai“ – jei jie paveldi skirtingą alelį iš kiekvieno iš tėvų. Neandertaliečių mažose bendruomenėse, kuriose buvo mažiau nei 20 suaugusiųjų kiekvienoje grupėje, vyko daugiau kraujomaišinių santykių. Tai reiškė, kad mažiau jų paveldėjo skirtingas geno versijas iš kiekvieno iš tėvų ir todėl turėjo mažą heterozigotiškumą.
„Neandertaliečiai galėjo kentėti dėl to, kas vadinama mutacine našta, – aiškina O. Gokcumenas. Genetiniai tyrimai rodo, kad neandertaliečiai turėjo daug problematiškų mutacijų, kurios tikriausiai turėjo įtakos jų išlikimui, įskaitant retą kraujo grupę. – Dėl mažos populiacijos jie negalėjo atmesti šių blogų alelių, o jų vaikai galiausiai galėjo būti silpni“.
Bet kuri gyvūnų populiacija išlieka daugindamasi ir augindama palikuonis. Mokslininkai, vertindami neandertaliečių kūdikių mirtingumą, nustatė, kad net 1,5 proc. sumažėjus šių vaikų išgyvenamumui, populiacija galėjo išnykti vos per 2000 metų, teigia Britų Kolumbijos Viktorijos universiteto paleolito archeologė April Nowell.
Žmonės ir neandertaliečiai: blogas derinys?
Prieš 135 000 ir 100 000 metų – per du laikotarpius Eurazijoje – neandertaliečių populiacija beveik išnyko. Tačiau jie atsigavo, įveikdami šiuos šaltuosius laikotarpius ir dėl jų įvykusius kraštovaizdžio pokyčius.
„Neandertaliečiai išgyveno visas šias sunkumus, – pasakoja Sh. Bailey. – Tik tada, kai jie patyrė papildomą Homo sapiens spaudimą, jie galiausiai išnyko.“
Atsižvelgdami į laiko ir erdvės sutapimą, mokslininkai anksčiau manė, kad šiuolaikiniai žmonės tiesiogiai prisidėjo prie neandertaliečių išnykimo – per karus ar naujas ligas.
Esama tam tikrų smurto požymių ant neandertaliečių skeletų. Jaunas suaugęs vyras iš St. Césaire Prancūzijoje, gyvenęs maždaug prieš 40 000 metų, turėjo galvos viršutinės dalies lūžį, padarytą aštriu įrankiu, o vyresnis vyras, rastas Shanidaro urve Irake, gyvenęs maždaug prieš 50 000 metų, turėjo iš dalies užgijusią dūrio žaizdą ant kairiojo šono. Tačiau neįmanoma pasakyti, ar šį smurtą padarė šiuolaikiniai žmonės, ar kiti neandertaliečiai. Kol archeologai neras vietos, kurioje neandertaliečiai aiškiai būtų šiuolaikinių žmonių žudynių aukos, neįmanoma daryti išvados, kad šiuolaikinių žmonių smurtas buvo pagrindinė neandertaliečių išnykimo priežastis.
Taip pat nėra genetinių įrodymų, kad šiuolaikinių žmonių ligos išnaikino neandertaliečius – nors mes turime daug bendrų imuninės sistemos genų. Pavyzdžiui, mes paveldėjome neandertaliečių genus, dėl kurių esame jautrūs autoimuninėms ligoms, tokioms kaip vilkligė ir Krono liga, taip pat sunki COVID-19 forma. Ateities genetinės analizės gali atskleisti galimą ligų vaidmenį neandertaliečių išnykime, sako O. Gokcumenas.
Kovos dėl išteklių nugalėtojai ir pralaimėtojai
Tačiau karai ir ligos nėra vienintelės priežastys, dėl kurių šiuolaikiniai žmonės galėjo prisidėti prie neandertaliečių išnykimo. Kai susitinka dvi grupės, konkurencija gali baigtis tragiškai.
Neandertaliečių artefaktai – tokie kaip pakabukai, graviūros ir ugnies įkūrimo įrankiai, rodo, kad neandertaliečiai buvo protingi. Tačiau nauji tyrimai rodo, kad tarp H. sapiens ir neandertaliečių smegenų yra reikšmingų skirtumų: šiuolaikiniai žmonės turi daugiau neuronų smegenų srityse, kurios yra svarbios aukštesnio lygio mąstymui, ir jų neuronai yra labiau susiję – tai reiškia, kad šiuolaikiniai žmonės greičiausiai buvo labiau pajėgūs greitai mąstyti. Kartu su neandertaliečių didesniais sunkumais apdorojant kalbą, tai galėjo reikšti, kad šiuolaikiniai žmonės turėjo pranašumą atliekant svarbias užduotis – pavyzdžiui, medžiojant ir ieškant maisto, teigia A. Nowell.
Be biologinių trūkumų, smarkiai izoliuotos neandertaliečių grupės tikriausiai turėjo ir kultūrinį trūkumų.
„Idėjos gali lengviau plisti, kai turite didesnę populiaciją ir kiti žmonės gali jas plėtoti“, – sako Sh. Bailey. Tačiau atsižvelgiant į neandertaliečių nevienodą populiaciją, jų meninės ar kultūrinės inovacijos galėjo nepasiekti tokio lygio, kokį matome daug didesnėse populiacijose, kurios turi daug sąveikų su žmonėmis, sako mokslininkė.
Nors neandertaliečiai kūrėsi įrankius, kurie kaip tiems laikams buvo išties sudėtingi, mes neradome jokių neabejotinų neandertaliečių pagamintų nuotolinių ginklų. Tuo tarpu šiuolaikinių žmonių gebėjimas sukurti sviedžiamuosius ginklus galėjo suteikti mums pranašumą išlikimui.
Tačiau visos šių skirtumų pasekmės neandertaliečių išlikimui dar nėra žinomos.
„Galime taip pat galvoti apie grupių tarpusavio konkurenciją arba konkurenciją tarp neandertaliečių grupių“, – siūlo versiją A. Nowell, kaip galimą jų skaičiaus mažėjimo ir šiuolaikinių žmonių įsibrovimo į jų teritoriją rezultatą.
Tirdami šiuolaikines ir istorines medžiotojų-rinkėjų grupes, A. Nowell ir bendraautorė, paleoantropologė Melanie Chang iš Portlando universiteto (JAV) pastebėjo, kad šios grupės dažnai griežtai reguliuoja, kas gali naudotis žeme ir jos ištekliais, ir kad priklausymas „grupės vidui“ gali būti išlikimo klausimas. Neandertaliečiams pradėjus nykti didžiojoje Eurazijos dalyje ir ėmus trauktis į pietinę Iberijos pusiasalio dalį, konkurencija tarp neandertaliečių grupių galėjo sustiprėti.
„Galbūt būtent konkurencija su kitais neandertaliečiais paskatino juos labiau išsiskirti“, – svarsto A. Nowell.
Tai atrodo ypač įtikinama turint omenyje, kad maždaug prieš 40 000–50 000 metų tarp šiuolaikinių žmonių ir neandertaliečių grupių nutiko kultūrinis sprogimas. Šie kultūriniai elementai apėmė asmeninių papuošalų – pavyzdžiui, dažytų kriauklių, tikriausiai nešiotų kaip pakabukai, kurie galėjo būti „grupės“ simboliais – pasakoja, A. Nowell.
Nėra bendro, vieningo likimo
Atsižvelgiant į vis daugiau įrodymų, kad neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės tūkstančius metų reguliariai bendravo, daugelis tyrėjų ieško atsakymo į klausimą, kas atsitiko neandertaliečiams, neįprastoje vietoje: tai teorija, kurią pirmą kartą prieš 35 metus pateikė paleoantropologas Fredas Smithas ir jo kolegos.
„Jis iškėlė hipotezę, kad vyko genų srautas ir neandertaliečiai palaipsniui asimiliavosi į žmonių populiaciją“, – sako T. Highamas.
Iš esmės, abi grupės tiesiog priprato bendrauti viena su kita, o kai vis daugiau žmonių persikėlė į Euraziją, galiausiai jų didesnė populiacija užgožė neandertaliečius, kurie galiausiai išnyko. Šią idėją patvirtina tyrimas, kuris nustatė, kad H. sapiens tiesiog absorbavo neandertaliečius į mūsų populiaciją. Tokiu būdu mes galbūt privertėme neandertaliečius išnykti kaip atskirą grupę – įtraukdami kai kuriuos iš likusiųjų į mūsų rūšį.
Tačiau šiai teorijai šiuo metu trūksta „neabejotinų įrodymų“, kad žmonės ir neandertaliečiai ilgą laiką gyveno kartu toje pačioje vietoje. Jie dalijosi genais, bet archeologiniai įrodymai nerodo, kad neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės būtų dalijęsi namais ar artimais socialiniais ryšiais, kurie būtų būtini, kad galėtume teigti, jog neandertaliečius asimiliavome į savo populiaciją.
„Kol nebus rasti įšalę neandertaliečiai ir šiuolaikiniai žmonės, apsikabinę vienas kitą, tai visada bus atvira interpretacijai“, – sako Sh. Bailey.
O net jei toks dalykas ir būtų surastas, vargu ar tai pakeistų pilną niuansų ir sudėtingą neandertaliečių paskutiniųjų dienų vaizdą.
„Kai kurios neandertaliečių populiacijos išmirė, kai kurios buvo išžudytos, kai kurios bendravo, o kai kurios tik keitėsi idėjomis, – sako bioantropologė iš Kalifornijos universiteto Sang-Hee Lee. – Iš tiesų įdomūs klausimai – tokie kaip kodėl neandertaliečiai išnyko?, kodėl jie išmirė? – nebegali turėti vienos bendros teorijos, – teigia ji. – Neandertaliečiai kaip visuma neturėjo vieningo, bendro likimo.“
Parengta pagal „Live Science“.
antropologijažmonijos istorijaNeandertaliečiai
Rodyti daugiau žymių