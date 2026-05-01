Ištikimieji svingeriai: šie gyvūnai gyvena tikrai neįprastą seksualinį gyvenimą

Floridos Atlanto universiteto (FAU) Harbor Branch okeanografijos instituto vadovaujami mokslininkai pirmą kartą nustatė, kaip poruojasi laukiniai baltieji banginiai – ir tai yra evoliucinio išlikimo pavyzdys.
Baltieji banginiai yra žinoma kaip ypač sudėtinga tirti rūšis, net ir atsižvelgiant į įprastus jūrų žinduolių tyrimų tyrimų sunkumus. Per 13 metų besitęsusį tyrimą mokslininkai sutelkė dėmesį į nedidelę banginių populiaciją Aliaskos Bristolio įlankoje, susiedami 623 individų genetinę informaciją bei stebėdami jų socialines grupes ir amžių. Iš viso šią populiaciją sudaro apie 2000 banginių, kurie iš esmės yra izoliuoti nuo kitų baltųjų banginių.
Jie nustatė, kad šių gyvūnų poravimosi įpročiai yra įspūdingai strategiški. Kiekvienas subrendęs individas – patinas ir patelė – per kelerius metus poruojasi su keliais partneriais, o tai reiškia, kad jie yra poliandriški. Dėl to daugelis jauniklių yra įbroliai ir įseserės, o tai užtikrina genetinę įvairovę, kuri izoliuotoje populiacijoje yra ypač svarbi.
„Šis tyrimas yra toks įdomus tuo, kad jis paneigia mūsų ilgalaikes prielaidas apie šią Arkties rūšį, – sako pagrindinis straipsnio autorius, FAU mokslinių tyrimų profesorius Gregas O’Corry-Crowe. – Kadangi patinai yra daug didesni už pateles ir, atrodo, praleidžia mažai laiko su motinomis ir jaunikliais, mokslininkai manė, kad baltieji banginiai greičiausiai yra labai poligamiški, t. y. patinai praleidžia daug laiko konkuruodami dėl patelių, o tik keli dominuojantys patinai tampa daugumos jauniklių tėvais“.
Tačiau naujojo tyrimo rezultatai rodo visai kitokią istoriją. „Trumpalaikiu laikotarpiu patinai yra tik vidutiniškai poligamiški. Vienas paaiškinimas, mūsų manymu, glūdi jų neįtikėtiname ilgaamžiškume – baltieji banginiai gali gyventi galbūt 100 metų ar daugiau. Vietoj to, kad intensyviai konkuruotų per vieną sezoną, patinai, atrodo, žaidžia ilgą žaidimą, paskirstydami savo reprodukcinius pastangas per daugelį metų. Atrodo, kad tai yra „neskubėk, jūroje yra daug žuvų“ strategija“, – teigia mokslininkas.
Kol patinai žaidžia „ilgą žaidimą“, patelės dažnai keičia partnerius nuo vieno poravimosi sezono iki kito. Mokslininkai mano, kad tai padeda joms išvengti „žemos kokybės patinų“ ir vėlgi apsaugo genetinę įvairovę.
„Tai įspūdingas priminimas, kad patelių pasirinkimas gali turėti ne mažesnį poveikį reprodukciniam sėkmingumui nei dažnai akcentuojama patinų tarpusavio konkurencija“, – teigia mokslininkas. „Tokios strategijos parodo subtilius, tačiau galingus būdus, kuriais patelės kontroliuoja ateinančią kartą, formuodamos rūšies evoliucijos trajektoriją“, – sako G. O’Corry-Crowe.
Mokslininkai taip pat nustatė, kad nors vyresnės patelės turėjo daugiau išgyvenusių jauniklių nei jaunesnės – galbūt dėl patirties ir partnerio pasirinkimo – dauguma suaugusiųjų turėjo tik po keletą palikuonių vienu metu. Atrodo, kad tai lėmė lėtas patelių reprodukcijos tempas.
„Negalime sau leisti atsipalaiduoti, – sako G. O’Corry-Crowe. – Mažoms populiacijoms vis dar gresia genetinės erozijos pavojus. Tačiau galime būti optimistiški, kad baltųjų banginių poravimosi strategijos liudija gamtos atsparumą ir suteikia vilties tiems, kurie dirba siekdami išsaugoti ir atkurti bet kurios rūšies mažas populiacijas.“
Tyrimas paskelbtas žurnale „Frontiers in Marine Science“.
Parengta pagal „New Atlas“.
