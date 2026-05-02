Daugiau nei emocija: kaip verksmas tapo tobuliausiu žmonijos socialiniu įrankiu

Iš pirmo žvilgsnio verksmas evoliucijos požiūriu neturi beveik jokios prasmės. Jis aptemdo regėjimą ir iš karto signalizuoja pažeidžiamumą visiems aplinkiniams. Jis tiesiog neatlieka nieko akivaizdžiai naudingo. Tačiau kažkodėl jis yra visuotinis: kiekviena žmogaus kultūra per visą užfiksuotą istoriją verkia. Toks atkaklumas, išlikęs per milijonus metų ir visose įmanomose socialinėse aplinkose, neatsiranda atsitiktinai.
Vyraujantis mokslinis požiūris, iškristalizavęs įtakingoje 2018 m. apžvalgoje, paskelbtoje žurnale „Human Nature“, yra toks, kad verksmas nėra vienintelis dalykas. Tai daugiasluoksnė komunikacijos sistema, veikianti vienu metu akustiniais, vizualiniais ir cheminiais dažniais.
Intuicijai prieštaraujanti tezė, kurią remia vis daugiau tyrimų, yra ta, kad emocinės ašaros neevoliucionavo tam, kad išreikštų liūdesį. Jos evoliucionavo tam, kad pakeistų aplinkinių žmonių elgesį.
Susiję straipsniai
Viskas prasidėjo nuo pagalbos šauksmo
Ašarų evoliucijos istorija prasideda ne nuo sielvarto, o nuo alkio. Arba šalčio. Arba baimės. Tiksliau tariant, ji prasideda nuo kūdikio. Visų žinduolių rūšių jaunikliai, atskirti nuo motinos, skleidžia tai, ką mokslininkai vadina „nelaimės garsais“ – tai atskyrimo verksmas, kurio vienintelė funkcija yra sumažinti atstumą tarp jauniklio ir globėjo.
2018 m. žurnalo „Human Nature“ apžvalgoje dokumentuojama, kaip žmogaus kūdikio verksmas tiesiogiai išsivystė iš šio žinduolių modelio: laipsniškas akustinis signalas, kalibruotas pagal toną ir intensyvumą, kad perteiktų skubumą, ir nepaprastai patikimas kaip tikrosios būtinybės indikatorius. Signalas veikia, nes abi šalys – kūdikis ir globėjas – turi suderintus evoliucinius interesus dėl jo tikslumo. Neteisingi signalai ignoruojami, į teisingus atsakoma.
Vėliau, per labai ilgą žmogaus socialinės evoliucijos laikotarpį, šis nelaimės signalas migravo. Jis persikėlė iš kūdikystės į suaugusiųjų amžių. Jis įgijo vizualius komponentus: tekančias ašaras, drebantį lūpų kampą, susmukusią pasidavimo laikyseną. Ir taip tapo kažkuo žymiai sudėtingesniu nei kūdikio verksmas tamsoje.
Emocinio verksmo socialinė technologija
Kai suaugęs žmogus verkia, liudininkams nutinka kai kas išmatuojama. Empatija didėja, o agresija mažėja. Dėl to stiprėja socialiniai ryšiai.
Tai nėra vien tik subjektyvūs įspūdžiai. Tai yra moksliškai pagrįsti reiškiniai, rodantys, kad ašaros veikia kaip tai, ką 2018 m. tyrime vadinama prosocialiniu signalizavimo mechanizmu: patikimas, sunkiai suklastojamas signalas, kuris sako: „aš nekelia grėsmės, man reikia pagalbos ir aš tavimi pasitikiu pakankamai, kad tai parodyčiau.“
Kaip nustatyta svariame PNAS tyrime, stebint verkiantį kitą žmogų, aktyvuojasi tos pačios smegenų sritys, kaip ir pačiam verkiančiam asmeniui. Atrodo, kad ašarų vaizdas specialiai aktyvuoja veidrodinių neuronų tinklą, kuris yra mūsų empatijos gebėjimo pagrindas.
Evoliucijos istorijos eigoje ašaros tapo tuo, kas automatiškai sukelia empatiją ir užuojautą kituose. Rūšyje, kuri išgyveno bendradarbiaudama, gebėjimas patikimai iššaukti kitų rūpestį, sušvelninti konfliktą ir sukviesti solidarumą vienu matomu signalu buvo milžiniškas pranašumas.
Yra ir griežtesnė šio pasakojimo versija. Ašaros taip pat signalizuoja pasidavimą. Kaip balta vėliava ar atvira delno pusė, jos perteikia, kad verkiantis asmuo atsisakė agresijos ir pripažino pažeidžiamumą. Konfliktuose – tarp nepažįstamųjų, tarp varžovų, tarp mylimųjų – šis signalas gali sušvelninti situacijas, kurių vien žodžiais sušvelninti neįmanoma.
Evoliucinė logika yra aiški: jei abi konflikto šalys gali tiksliai suprasti signalą, kova iki galo tampa nereikalinga. Šiuo požiūriu ašaros yra tiek jausmų išraiška, tiek įtampos mažinimo priemonė.
Emocinio verksmo biochemija
Čia mokslas tampa tikrai keistas. Būtent čia Ch. Darwino mįslė pagaliau pradeda aiškėti.
2011 m. žurnale „Science“ paskelbtame tyrime mokslininkai įrodė, kad žmogaus emocinės ašaros turi bekvapius cheminius signalus: cheminius junginius, kuriuos uoslės sistema gali aptikti net ir nesąmoningai nejaučiant kvapo. Paaiškėjo, kad ašaros „transliuoja dažniu“, kurio žmonės nežinojo, kad gali priimti.
Šis atradimas buvo išplėstas ir žymiai sustiprintas 2023 m. tyrime, paskelbtame žurnale „PLOS Biology“. Naudodami griežtą elgesio paradigmą, mokslininkai nustatė, kad kai vyrai dalyviai nesąmoningai uostė emocines ašaras – visiškai nejausdami jokio kvapo – jų agresyvus elgesys sumažėjo 43,7 proc.
Smegenų skenavimas patvirtino šį mechanizmą: ašarų uostymas padidino funkcinį ryšį tarp uoslės ir su agresija susijusių neuroninių tinklų, aktyviai slopindamas sritis, susijusias su priešišku elgesiu.
Biochemija suteikia svarbų kontekstą, paaiškinantį, kodėl tai veikia. Emocinės ašaros chemiškai skiriasi nuo bazinių ašarų, kurios drėkina akis - arba refleksinių ašarų, susidarančių pjaustant svogūnus.
Tiksliau tariant, emocinėse ašarose yra žymiai didesnė prolaktino, adrenokortikotropinio hormono (AKTH), Leu-enkefalino, kalio ir mangano koncentracija – tai hormoninis ir peptidinis požymis, kurio visiškai nėra ašarose, susidarančiose be emocinio sužadinimo. Kitaip tariant, ašara saugo molekulinį įrašą apie vidinę būseną, kuri ją sukėlė. Chemiškai kalbant, tai yra tikras signalas.
Tačiau verta paminėti, kad mokslas šioje srityje vis dar vystosi ir diskusijų dar netrūksta. Bandymai pakartoti tyrimą nepavyko atkurti kai kurių 2011 m. tyrimo pirminių rezultatų, o pirminė komanda užginčijo tų pastangų metodiką. 2023 m. agresijos slopinimo rezultatai, gauti taikant griežtesnius cheminių signalų protokolus, pasirodė esą patikimesni. Vaizdas tampa aiškesnis, bet dar nėra išbaigtas.
Biologijoje ir kultūroje reiškia skirtingus dalykus
Jei ašaros yra tokios funkcionalios, kodėl tiek daugelis iš mūsų taip stengiasi jas slopinti? Įtampa tarp verksmo biologijos ir su juo susijusių kultūrinių taisyklių yra viena iš ryškiausių šiuolaikinio gyvenimo prieštaravimų.
Daugelyje profesinių ir vyriškų kontekstų matomos emocijos (ypač ašaros) turi socialinę kainą. Mes sukūrėme darbo vietas, lyderystės idealus ir lyčių normas, kurios verkimą laiko silpnumu - nors mokslas vis dažniau rodo, kad tai yra sudėtinga komunikacijos forma, kuri išsivystė būtent todėl, kad ji veikia.
Tyrimai apie lyčių skirtumus verkimo dažnumo atžvilgiu yra tikri: tyrimai nuosekliai rodo, kad moterys verkia dažniau nei vyrai, ir šis skirtumas, atrodo, iš dalies yra hormoninis, o iš dalies – socializuotas. Tačiau neurobiologinis mechanizmas, kuriuo grindžiamas gebėjimas verkti ir reaguoti į kitų ašaras, atrodo, yra visuotinis. Skiriasi ne potencialas, o leidimas.
Keisčiausia yra tai, kad žmonės verkia ir dėl estetinių priežasčių – ne tik dėl emocinių. Mes verkiame žiūrėdami filmus. Klausydamiesi muzikos. Skaitydami paskutinį romano puslapį. Klausydamiesi paskutinės simfonijos natos. Dėl išgalvotų personažų, kurių niekada nesutikome ir niekada nesutiksime. Joks kitas gyvūnas planetoje to nedaro.
Kaip pažymima 2018 m. žurnalo „Human Nature“ apžvalgoje, šis verksmo reakcijos išplėtimas rodo, kad socialiniam išlikimui evoliucionavusi nervų sistema buvo pritaikyta kitoms reikmėms. Mechanizmas, pritaikytas realaus pasaulio pavojaus signalams, taip pat suveikia, kai susiduriame su pakankamai galingais žmogiškosios prasmės atvaizdais.
Kitaip tariant, mes verkiame dėl meno, nes menas kalba ta pačia emocine kalba, kurią evoliucija mus išmokė transliuoti ir priimti. Tai, kad mus iki ašarų gali sujaudinti kažkas, apie ką žinome, kad nėra tikra, gali būti vienas iš labiausiai stebinančių žmogiškumo šalutinių poveikių.
Kodėl verksmas išliko?
Verksmas išliko ne todėl, kad jis puikiai atlieka vieną funkciją. Jis išliko todėl, kad laikui bėgant ėmė vienu metu tarnauti daugeliui tikslų: kaip akustinis pavojaus signalas, vizualus empatijos sukėlėjas, agresijos slopintojas, socialinių ryšių stiprintojas ir cheminių signalų siųstuvas.
Kiekviena iš šių funkcijų sustiprino jo išlikimą. Šis elgesys įgijo šias daugybę funkcijų taip pat, kaip sėkmingas įrankis įgyja daugybę panaudojimo būdų. Kiekvienas naujas kontekstas, kuriame verksmas pasirodė esąs naudingas, tapo dar viena priežastimi evoliucijai jį išsaugoti.
Būtent taip dažniausiai ir veikia evoliucija. Ji nėra tvarkingas inžinierius, kuriantis sprendimus nuo nulio. Ji yra oportunistė, kuri senas struktūras papildo naujomis funkcijomis, pasiskolina jau egzistuojančius mechanizmus ir nukreipia juos naujiems tikslams, rašo „Forbes“.
