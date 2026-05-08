Perspėja: „paaukotose zonose“ aplink naudingųjų iškasenų kasyklas gausu taršos, vaikų darbo ir apsigimimų

Ličio baterijos maitina. Kobaltas stabilizuoja. Varis perduoda elektrą. Retųjų žemių elementai daro vėjo jėgaines ir skaitmeninius prietaisus efektyvius ir ilgaamžius. Visi šie elementai yra būtini ketvirtosios pramonės revoliucijos technologijoms, tačiau jie taip pat yra toksiški ir jų gavybai reikia milžiniškų vandens kiekių.
Jungtinių Tautų universiteto Vandens, aplinkos ir sveikatos instituto tyrėjai ištyrė kritinių mineralų kasybos poveikį bendruomenėms visame pasaulyje. Naujoji ataskaita parodo, kodėl kasyba galiausiai pablogins kai kurių vargingiausių pasaulio žmonių gyvenimą – jei kritinių mineralų tiekimo grandinės nebus stebimos ir reguliuojamos.
Remdamiesi savo patirtimi ir tyrimais, tyrėjai mano, kad jei nebus padaryta esminių pokyčių, kaip šalys, korporacijos ir bendruomenės tvarko kritinius mineralus, žmonijai gresia pavojus pakartoti naftos gavybos laikotarpio neteisybę, šįkart pasinaudojant technologiniais pasiekimais, kurie buvo sukurti siekiant išspręsti iškastinio kuro sukeltas problemas.
Susiję straipsniai
Kasyba prisideda prie didėjančio vandens trūkumo
Vienas iš svarbiausių kritinių mineralų gavybos padarinių yra jos poveikis vandeniui.
Vien tik 2024 m. pasaulinei ličio gamybai reikėjo apie 456 mlrd. litrų vandens. Tai prilygsta maždaug 62 mln. žmonių metiniam vandens poreikiui užsacharės Afrikoje. Tuo pačiu metu didžioji pasaulio dalis susiduria su vandens trūkumu – o tai reiškia, kad žmonės ir pramonė naudoja daugiau gėlo vandens, nei gamta gali atkurti, o tai veda prie nepataisomų ekosistemų pažeidimų.
Sausringose regionuose – pavyzdžiui, Čilės Atakamos druskožemyje kasyba sudaro iki 65 proc. viso regiono vandens suvartojimo, konkuruodama su žemės ūkiu ir ekosistemomis. Gruntinio vandens lygis nukrito, druskos lagūnos susitraukė, o gėlo vandens vandeningieji sluoksniai vis labiau rizikuoja išsekti ir būti užteršti.
Vandens tarša dar labiau apsunkina tokias problemas. Kasyba generuoja didelius kiekius toksinių atliekų ir nuotekų, kuriose yra sunkiųjų metalų, rūgščių ir radioaktyviųjų likučių.
Pavyzdžiui, retųjų žemių mineralų gavyba sukuria iki 2000 tonų atliekų už kiekvieną toną naudingosios medžiagos. Retųjų žemių mineralai dažnai išgaunami įrengiant išplovimo baseinus ir pridedant cheminių medžiagų metalams atskirti. Kai nuotekos nėra valomos arba yra netinkamai saugomos, cheminės medžiagos gali prasiskverbti į gruntinį vandenį ir vandentakius, užteršdamos vandeninguosius sluoksnius ir upes.
Kai kuriose pasaulio vietose upės netoli kobalto ir vario kasyklų tapo tokios rūgštinės, kad vietos gyventojai nebegali gerti jų vandens. Žuvų ištekliai išseko, o dirbama žemė buvo užteršta. Vandens trūkumas nebėra tik kasybos šalutinis poveikis – tai sisteminė kaina.
Tiekimo grandinėse paslėptos sveikatos krizės
Bendruomenės, gyvenančios šalia šių gavybos vietų, praneša apie žmones, kenčiančius nuo odos ligų, virškinimo trakto ligų, reprodukcinės sveikatos problemų ir lėtinių sveikatos sutrikimų, susijusių su ilgalaikiu sąlyčiu su sunkiųjų metalų užterštame vandenyje ir dirvožemyje.
Įrodymai iš kasybos regionų Kongo Demokratinėje Respublikoje yra ypač akivaizdūs.
Tyrimai rodo didelį persileidimų, įgimtų apsigimimų ir kūdikių mirtingumo skaičių tarp gyventojų, veikiančių aplinkoje, užterštoje kobaltu ir kitais metalais. Kongo Demokratinės Respublikos pietuose esančiose gimdymo skyriuose, kurie yra netoli kasybos vietų, užregistruojama žymiai daugiau gimdymo defektų nei toliau esančiuose.
Bendruomenėse, esančiose netoli kasybos vietų, gyventojai pasakoja, kaip moterys ir mergaitės, gyvenančios netoli kobalto ir vario kasybos vietų, kenčia nuo ginekologinių sveikatos problemų, įskaitant infekcijas, menstruacijų sutrikimus, persileidimus ir nevaisingumą. Šie pavojai yra susiję su ilgalaikiu sąlyčiu su užterštu vandeniu, o situaciją dar labiau apsunkina ribotas prieinamumas prie sanitarinių sąlygų ir sveikatos priežiūros.
Čilės Antofagastos regione mirtingumas nuo vėžio yra didžiausias šalyje. Plaučių vėžio atvejų skaičius čia beveik tris kartus viršija šalies vidurkį. Šio regiono gydytojai taip pat praneša apie daugėjančius neurologinių ir vystymosi sutrikimų atvejus, kuriuos jie sieja su ankstyvu sąlyčiu su užterštu vandeniu ir oru.
Manoma, kad Kongo Demokratinėje Respublikoje tūkstančiai vaikų dirba kobalto kasyklose. Neoficialiuose kasyklose jie gali būti veikiami kobalto dulkių ir kitų pavojingų medžiagų, nes dirba be apsauginės įrangos.
Šiuos pavojus sveikatai dar labiau didina silpnos vandens, sanitarijos ir sveikatos priežiūros sistemos. 2024 m. tik apie trečdalis Kongo Demokratinės Respublikos gyventojų turėjo bent minimalias geriamojo vandens paslaugas.
Maisto kainos dėl energetikos perėjimo
Kritinių mineralų gavybos sukeliamos vandens problemos taip pat kelia didelę grėsmę vietos maisto sistemoms. Peru cinko kasyba užteršė Cunas upės baseiną. Nuotekos teršia vandenį, naudojamą pasėliams drėkinti ir gyvuliams girdyti.
Bolivijos Ujuni regione ličio kasyba sukėlė nuolatinį vandens trūkumą, dėl kurio vis sunkiau auginti bolivinę balandą – pagrindinį pasėlių, kuris yra svarbus vietos mitybai ir ekonomikai. Visame plačiame Argentinos, Čilės ir Bolivijos „ličio trikampyje“ kasyba sumažino vandens prieinamumą pasėliams ir ūkio gyvuliams.
Panašios tendencijos pastebimos kai kuriose Kongo Demokratinės Respublikos ir Zambijos vietovėse. Abiejose šalyse užterštos upės prisidėjo prie žuvų išteklių mažėjimo ir gyvulių ligų plitimo, dar labiau pakenkdamos namų ūkiams, kurie ir taip vos suduria galą su galu.
Būdai, kaip apsaugoti kasybos bendruomenes
Inovacijos ir technologiniai pasiekimai gali duoti naudos. Tačiau tyrėjai skelbia, kad jų nuomone teisingas ir tvarus perėjimas prie naujos energetikos ir skaitmeninės ekonomikos reikalauja apgalvotų veiksmų, kad būtų išvengta „paaukotų zonų“ – vietų, kuriose žmonių ir ekologinė gerovė yra paaukojama vardan technologinių proveržių.
Vienas iš variantų – sukurti stipresnę tarptautinę valdymo sistemą. Perėjimas nuo savanoriškų gairių prie privalomų tarptautinių taisyklių – pavyzdžiui, sutarčių, vykdytinų tiekimo grandinės deramo patikrinimo įstatymų, privalomų aplinkos ir žmogaus teisių standartų kasybos veiklai, ir galbūt pasaulinio mineralų fondo, kuris valdytų kritinius mineralus kaip bendrus planetos turtus, įsteigimas galėtų pagerinti vandens apsaugą, taršos kontrolę ir žmogaus teisių padėtį visoje mineralų tiekimo grandinėje.
Įmonės taip pat gali investuoti į mažiau vandens reikalaujančias kasybos technologijas. Šalys gali sugriežtinti nuotekų kontrolę ir išplėsti nepriklausomą aplinkos stebėseną bei ataskaitų teikimą.
Valdymo susitarimai, suteikiantys vietos ir vietinių gyventojų bendruomenėms stipresnį balsą, teisingą naudos dalį ir tikrą bendrą išteklių valdymą, galėtų dar labiau subalansuoti, kas turi galią ir kas prisiima riziką.
Vartojimo srityje ilgesnis produktų naudojimo laikas, plačiau taikomas perdirbimas ir skatinimas mažiau priklausyti nuo naujai išgautų mineralų sumažintų spaudimą regionams, kuriuose trūksta vandens.
Žmonėms, kurie naudojasi šiomis technologijomis, socialinės ir aplinkosauginės sąnaudos, susijusios su kritinių mineralų tiekimo grandinėmis, dažnai lieka nepastebimos ir pamirštamos. Šių padarinių išryškinimas leistų vartotojams priimti apgalvotus sprendimus ir atidžiau stebėti įmonių veiklą.
Kritiniai mineralai yra būtini siekiant didesnio tvarumo. Tačiau jei ekologiškesnės technologijos bus kuriamos taip, kad dėl to teršiamos upės, serga vaikai ir netenka turto bendruomenės, perėjimas prie tvaresnės ekonomikos nepasieks savo tikslų.
Parengta pagal „The Conversation“.
aplinkosaugamineralaiVanduo
Rodyti daugiau žymių