Nuo vaisto iki biologinio ginklo: tai, ko dar greičiausiai nežinojote apie medų

Medus dažnai laikomas sveikesne alternatyva rafinuotam baltam cukrui – nes jis mažiau apdorotas ir nesukelia tokių pačių cukraus kiekio kraujyje šuolių. Medus yra augalų nektaras, sutirštintas bičių, kurį daugiausia sudaro paprastieji cukrūs – gliukozė ir fruktozė – o taip pat mažiau žinomų cukrų, tokių kaip trehalozė, kojibiozė, nigerozė, melibiozė, gentiobiozė ir palatinozė, pėdsakai. Tačiau ar jis yra „sveikesnis“ už kitus cukrus, priklauso nuo to, iš kur bitės surinko nektarą.
Vienas rodiklis, kurį galima naudoti cukrų ir medų palyginimui, yra glikemijos indeksas (GI), kuris rodo, kaip greitai maistas padidina cukraus kiekį kraujyje. Rafinuoto baltojo cukraus GI yra apie 65, o medaus GI svyruoja visame GI diapazone. Pavyzdžiui, medus, pagamintas iš Artimuosiuose Rytuose augančio dygliuotojo zizifo nektaro, turi GI tik 32 – o medus, pagamintas iš vaistinio čiobrelio, turi GI iki 85. (Jei jus domina jūsų mėgstama medaus rūšis, galite pažiūrėti įvairių medaus rūšių GI vertes Sidnėjaus universiteto didžiulėje GI duomenų bazėje.)
Viena iš šių skirtumų priežasčių – skirtingi gliukozės ir fruktozės santykiai. Gliukozė greitai padidina cukraus kiekį kraujyje, o fruktozė – ne, todėl šis santykis daro įtaką GI. Rafinuoto cukraus GI svyruoja mažiau, nes jame visada yra vienodas gliukozės ir fruktozės kiekis, sujungtas į sacharozę.
Kita priežastis, kodėl kai kurių rūšių medus turi žemą GI, yra ta, kad jame yra kitų komponentų – pavyzdžiui, fenolio rūgščių ir flavonoidų, kurie sulėtina gliukozės įsisavinimą žarnyne. Šie komponentai taip pat turi antioksidacinių savybių, dėl kurių manoma, kad jie šiek tiek apsaugo nuo vėžio, širdies ligų ir kitų su oksidaciniu stresu susijusių sutrikimų. Tačiau tikriausiai geriau šiuos antioksidantus gauti iš vaisių ir daržovių, nes šiuose maisto produktuose jų yra daugiau, o cukraus ir kalorijų – mažiau.
Neapdorotas medus, kurį paprastai galima rasti vietos turguose, laikomas sveikesniu už masinės gamybos prekės ženklus, nes jame išlieka daugiau fenolio rūgščių ir flavonoidų. Tai medus, paimtas tiesiai iš avilio ir tiesiog supiltas į stiklainius. Skirtingai nei neapdorotas pienas, neapdorotas medus laikomas gana saugiu. Pagrindinė rizika yra užsikrėtimas Clostridium botulinum bakterijomis, kurios gamina botulino toksiną – neurotoksiną, paralyžiuojantį raumenis (todėl jis naudojamas botokso procedūrose). Toksinas yra ypač pavojingas kūdikiams iki 1 metų amžiaus, todėl tėvams patariama jiems neduoti medaus.
Masinės gamybos medus yra pasterizuojamas, siekiant sunaikinti mikrobus, todėl jis tampa saugesnis ir ilgiau išsilaiko, tačiau taip pat sunaikinami kai kurie naudingi antioksidantai. Be to, nustatyta, kad kai kurie komerciniai medaus produktai yra falsifikuojami, į juos įmaišant pigius cukraus sirupus.
Paprastas būdas įvertinti vertingų fenolio rūgščių ir flavonoidų kiekį meduje – pagal jo spalvą: tamsesni medūs paprastai jų turi daugiau.
Galima prisiklausyti, kad medaus vartojimas gali būti naudingas sergant šienlige – tačiau, deja, tai nėra tiesa. Šio mito pagrindas yra tai, kad meduje yra nedideli kiekiai žiedadulkių, kurias bitės surenka iš vietinių augalų, o tai gali pratinti imuninę sistemą geriau toleruoti šias žiedadulkes. Tačiau šienligę sukelia žiedadulkės iš medžių, kuriuose bitės nesilanko. Šie medžiai skleidžia žiedadulkes per vėją, o ne prisikabindami prie bičių – ir būtent taip jos patenka į jūsų nosį.
Kita vertus, yra įrodymų, kad medus gali šiek tiek palengvinti virusinių ar bakterinių infekcijų sukeltą gerklės skausmą ir kosulį – galbūt dėl savo raminančios konsistencijos ir natūralių antimikrobinių savybių. Apžvelgus visus ankstesnius tyrimus, buvo padaryta išvada, kad medus yra geriau nei nieko, siekiant sumažinti kosulio simptomus vaikams – ir maždaug toks pat veiksmingas kaip be recepto parduodami vaistai nuo kosulio. Tai bus akivaizdu kiekvienam, kas blogai jausdamasis yra užsiplikęs citrinų ir imbiero arbatos su dideliu šaukštu medaus.
Beje, medus taip pat gali būti naudingas žaizdų priežiūrai. Dažniausiai žaizdų tepalams ir tvarsčiams naudojamas medicininis manukos medus, kuris yra patvirtintas Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Australijoje. Šį medų Australijos ir Naujosios Zelandijos bitės gamina iš manukos arbatmedžių nektaro – ir jis sterilizuojamas gama spinduliais, kad būtų pašalinti visi kenksmingi mikroorganizmai. Jame yra didelis kiekis antimikrobinio junginio, vadinamo metilglioksalu, kuris padeda užkirsti kelią žaizdų infekcijoms arba jas gydyti.
Tačiau kad ir ką darytumėte, jokiu būdu nevalgykite medaus, pagaminto iš rododendrų nektaro – ypač iš Nepale ir Turkijoje augančių rūšių. Šis medus sukelia „pamišimo medaus ligą“, kuriai būdingas sąmonės sutrikimas, galvos svaigimas ir vėmimas. Beje, jis netgi buvo naudojamas kaip biologinis ginklas: 65 m. pr. m. e. Šiaurės Anatolijos Pontos karalystės valdovas Mitridatas VI Eupatoras strategiškai paliko „pamišimo medaus“ korius, kad sugundytų priešo romėnų kariais – o tada juos išžudė, kai jie gulėjo apsvaigę ir sutrikę.
Tad apibendrinant – taip, medus turi naudingų savybių, bet ne viskas, kas apie jį sakoma, deja, yra tiesa.
Parengta pagal „New Scientist“.