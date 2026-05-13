1300 metų senumo paslaptis: dingęs viduramžių kūrinys rastas ten, kur niekas jo nesitikėjo

Romos Nacionalinėje centrinėje bibliotekoje rastas rankraštis, kuriame yra Kedmono (Caedmon) himnas, datuojamas 800–830 m. Tai reiškia, kad tai yra trečia seniausia žinoma išlikusi eilėraščio versija.
Šis radinys ypač svarbus, nes lotynų kalba parašytame rankraštyje eilėraštis senąja anglų kalba yra įtrauktas į pagrindinį tekstą. Dviejose senesnėse žinomose kopijose, saugomose Kembridže ir Sankt Peterburge, eilėraštis pateikiamas lotynų kalba - o senosios anglų kalbos versija buvo pridėta tik paraštėje arba pabaigoje.
Kedmono himnas buvo sukurtas prieš daugiau nei 1300 metų. Devynių eilučių eilėraštis šlovina Dievą už pasaulio sukūrimą - ir kaip sakoma, jį sukūrė piemenys iš Vitbio, Šiaurės Jorkšyro.
Eilėraštis parašytas senąja anglų kalba – viduramžių pradžioje vartota anglų kalbos forma. Jis išliko, nes buvo įtrauktas į kai kurias „Anglų tautos bažnytinės istorijos“ kopijas – tai VIII a. lotynų kalba parašyta Anglijos istorija, kurios autorius yra šiaurės Anglijos vienuolis Beda Garbingasis.
Rankraštį atpažino Trejybės koledžo tyrėjai dr. Elisabetta Magnanti ir dr. Markas Faulkneris - abu viduramžių rankraščių specialistai. Jų atradimai buvo paskelbti Kembridžo universiteto leidyklos atviros prieigos žurnale „Early Medieval England and its Neighbours“.
Kodėl tai svarbu?
Kaip teigia M. Faulkneris, šiais laikais iš viso yra išlikę apie tris milijonus senosios anglų kalbos žodžių - tačiau didžioji dauguma tekstų yra iš X ir XI amžių. Kedmono himnas yra beveik vienintelis išlikęs VII amžiaus paminklas – ir jis liudija pačius ankstyviausius rašytinės anglų kalbos etapus. Kaip seniausias žinomas senosios anglų kalbos eilėraštis, jis šiandien laikomas anglų literatūros pradžia.
„Naujos viduramžių pradžios eilėraščio kopijos atradimas turi didelę reikšmę mūsų supratimui apie senąją anglų kalbą ir tai, kaip ji buvo vertinama. Beda nusprendė neįtraukti originalaus senosios anglų kalbos eilėraščio į savo „Istoriją“, o jį išversti į lotynų kalbą. Šis rankraštis rodo, kad originalus senosios anglų kalbos eilėraštis buvo vėl įterptas į lotynų tekstą po 100 metų nuo tada, kai Beda baigė savo „Istoriją“. Tai rodo, kiek ankstyvieji skaitytojai vertino anglų poeziją“, - sako mokslininkas.
Sudėtinga istorija
Iš naujo atrastas Bedos „Istorijos“ rankraštis yra vienas iš mažiausiai 160 išlikusių egzempliorių. Jis buvo sukurtas Nonantolos abatijoje Šiaurės Vidurio Italijoje tarp 800 ir 830 metų ir dabar saugomas Nacionalinėje centrinėje bibliotekoje Romoje. Jo identifikavimas suteikia naujų įrodymų apie kultūrinius ryšius tarp Anglijos ir Italijos viduramžių laikotarpiu.
Mokslininkų teigimu, rankraštis patyrė sudėtingą likimą. Jis buvo pavogtas iš San Bernardo alle Terme bažnyčios Romoje, į kurią kartu su kitais rankraščiais buvo nusiųstas saugoti per Napoleono karus. Vėliau jis kelis kartus keitė savininkus, kol galiausiai jį įsigijo Romos Nacionalinė centrinė biblioteka.
Dėl šios sudėtingos istorijos Bedos tyrinėtojai nuo 1975 m. laikė rankraštį dingusiu. Niekas negalvojo, kad jame yra Kedmono himno kopija - kol Romos Nacionalinė centrinė biblioteka jo nesuskaitmenino.
Kedmono himnas tradiciškai priskiriamas Kedmonui - žemdirbiui iš Vitbio abatijos Šiaurės Jorkšyre. Pasak legendos, jis dalyvavo pokylyje, kur svečiai pradėjo deklamuoti eilėraščius - tačiau jis išėjo, nes nežinojo, ką deklamuoti.
Bet kai vyras užmigo, sapne jam pasirodė figūra ir liepė dainuoti apie Kūrimą. Tada Kedmonas stebuklingai sukūrė himną – devynių eilučių eilėraštį, kuri šlovina Dievą kaip pasaulio kūrėją. Eilėraštį įmanoma perskaityti tiek šiuolaikine, tiek senąja anglų kalba.
