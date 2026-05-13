Įspėja: ateityje hantavirusų protrūkiai gali būti dažnesni

Mokslininkai įspėja, kad dėl to gyventojai greičiausiai susidurs su ligomis, su kuriomis anksčiau nebuvo susidūrę - o tai padidins ir masyvių protrūkių riziką.
Hantaviruso protrūkis kruiziniame laive „MV Hondius“ atkreipė pasaulio dėmesį į šią graužikų platinamą ligą. Nors Pietų Amerikos šalys - ypač Argentina ir Čilė - jau dešimtmečius kovoja su hantavirusu, pasak Argentinos sveikatos ministerijos, pastaruoju metu užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo. Nuo 2025 m. birželio iki 2026 m. gegužės pradžios užregistruota daugiau nei 100 hantaviruso ligos atvejų – tai beveik dvigubai daugiau nei užregistruota praėjusiais metais.
Hantavirusai – tai graužikų platinamų virusų šeima, paplitusi Amerikoje, Europoje ir Azijoje. „Naujojo pasaulio“ hantavirusai sukelia hantaviruso kardiopulmoninį sindromą (HCPS), kuriam būdingas galvos skausmas, karščiavimas ir virškinimo trakto simptomai, po kurių seka potencialiai gyvybei pavojingos kvėpavimo problemos. Andų virusas, atsakingas už atvejų, susijusių su laivu „MV Hondius“, grupę, yra vienintelis žinomas hantavirusas, perduodamas iš žmogaus žmogui.
HCPS, kurio mirtingumas siekia iki 50 proc., laikomas viena iš sunkiausių hantavirusinės ligos formų, bet Europoje ir Azijoje pasitaikančių infekcijų mirtingumas yra mažesnis.
Klimato kaitos įtaka
Pietų Amerikos pietuose s hantaviruso pavojų tiriantys mokslininkai iki šiol 13-oje vietinių graužikų rūšių nustatė 11 genotipų, susijusių su žmonių ligomis, sako Argentinos Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos podoktorantūros mokslininkas Juanas Diego Pinotti, dirbantis Kordobos nacionalinio universiteto Gyvūnų įvairovės ir ekologijos institute. Kiekviena viruso atmaina išsivystė konkrečioje graužikų rūšyje, leidžiant tai rūšiai būti viruso nešiotoja - tačiau nesusirgti juo.
Natūralus Andų viruso „rezervuaras“ – nykštukinė ryžių žiurkė (Oligoryzomys longicaudatus) – paprastai gyvena drėgnuose miškuose ir krūmynuose pietiniuose Anduose Čilėje ir Argentinoje. Virusas į žmones plinta daugiausia per kontaktą su užsikrėtusio graužiko šlapimu, išmatomis ar seilėmis.
Klimato modeliai prognozuoja, kad per ateinančius kelis dešimtmečius besikeičiantys oro sąlygų modeliai gali išplėsti nykštukinės ryžių žiurkės arealą į rytus, link Argentinos Atlanto vandenyno pakrantės, kur gyvena didžioji šalies gyventojų dalis.
„Visose provincijose reikalinga intensyvesnė stebėsena ir tyrimai, nes virusas gali pasiekti naujas teritorijas mums to nežinant“, – sakė plitimo modelius kūręs J. D. Pinotti.
O El Niño ir La Niña svyravimai gali dar labiau sustiprinti šią tendenciją. Centrinėje ir pietinėje Argentinoje El Niño metais paprastai iškrenta daugiau kritulių, o tai skatina augmenijos augimą, todėl graužikai turi gausių maisto šaltinių ir prieglobsčių - o tai lemia sparčią populiacijos plėtrą.
„Tai savo ruožtu sąveikauja su žiemos sąlygomis, – sako Argentinos Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos mokslininkė Veronica Andreo, dirbanti Gulicho institute. - Jei žiema yra atšiauresnė, išgyventų mažiau graužikų. Jei ji šiek tiek švelnesnė, išgyventų daugiau, kurie perduotų geną kitai kartai.“
Ne tik hantavirusas
Neseniai atliktas tyrimas, skirtas kitai graužikų platinamų virusų šeimai, žinomai kaip arenavirusai, priėjo prie panašių išvadų. Naujojo pasaulio arenavirusai, įskaitant Guanarito virusą Venesueloje ir Kolumbijoje, Mačupo virusą Bolivijoje ir Paragvajuje bei Junin virusą Argentinoje, gali sukelti sunkias hemoraginės karštligės formas, dėl kurių dažnai tenka hospitalizuoti pacientus. Mirtingumas svyruoja nuo maždaug 5 proc. iki 30 proc., priklausomai nuo viruso štamo, bendros paciento sveikatos būklės ir galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
Mokslininkai pasitelkdami mašininį mokymąsi išanalizavo, kaip klimato prognozės, kintančios graužikų populiacijos ir žmonių žemės naudojimo pokyčiai galėtų pakeisti arenavirusų paplitimą ir perdavimą Pietų Amerikoje per artimiausius 20–40 metų. Jie nustatė, kad klimato sukeltos temperatūros ir kritulių pokyčiai, kartu su žemės ūkio plėtra, greičiausiai padidins viruso plitimo į naujus regionus riziką.
Mokslininkai tikisi, kad šie modeliai padės visuomenės sveikatos pareigūnams suprasti, kad reikia pasirengti šių ligų protrūkiams - nes klimato kaita lemia ekstremalesnius oro reiškinius.
„Tai yra didelį poveikį turinčios ligos, tačiau jos yra gana apleistos, kalbant apie tai, kiek tyrimų dėl jų vyksta, ar jos yra visuomenės sveikatos pareigūnų akiratyje“, – sakė pagrindinis tyrimo autorius, veterinarijos epidemiologas Pranavas Kulkarni iš Kalifornijos universiteto Deiviso Veilo veterinarijos medicinos mokyklos.
Pažymėtina, kad Naujų infekcinių ligų tyrimų centrai, priklausantys JAV Nacionaliniams sveikatos institutams, būtų tyrę šias ligas - tačiau praėjusiais metais buvo uždaryti.
Nuolatinė stebėsena yra labai svarbi
Kadangi klimato kaita keičia ligų riziką, duomenų rinkimas ir stebėsena bus labai svarbūs siekiant pagerinti pasirengimą protrūkiams. Geresnis regioninis koordinavimas ir keitimasis duomenimis galėtų padėti šalims anksčiau nustatyti besikeičiančias rizikos zonas ir parengti veiksmingesnes visuomenės sveikatos priemones, sako P. Kulkarni.
„Jei pavyktų sukurti tokią infrastruktūrą, ypač tose šalyse, kurias tai greičiausiai paveiks, tuomet modeliai taptų patikimesni, prognozės – tikslesnės, o sveikatos politika būtų formuojama remiantis išsamesne informacija“, – teigia tyrėjas.
Reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima visiškai suprasti virusų genotipų ir graužikų rūšių įvairovę, egzistuojančią Pietų Amerikos pietiniame kelyje, teigia V. Andreo. „Mums vis dar reikia suprasti, kaip visi skirtingi rezervuarai ir virusai sąveikauja, ir ar virusai gali persikelti iš vieno rezervuaro į kitą“, – sako ji. Žinoma, kad kai kurie Naujojo pasaulio hantavirusai - tokie kaip Laguna Negra genotipas ir Lechiguanas genotipas - turi kelis rezervuarus.
Be to, pastaraisiais metais Argentinoje buvo nustatyti dar du nauji hantaviruso genotipai, priduria J. D. Pinotti. „Svarbiausia visada yra prevencija – epidemiologinė priežiūra ir gyventojų švietimas“, – teigia jis. Tačiau Argentinos sveikatos ir mokslo sektorių finansavimo sumažinimas sukėlė grėsmę ligų stebėjimo programoms, mokslinių tyrimų pajėgumams ir galimybėms vykdyti didelio masto ilgalaikius tyrimus zoonotiškai ir kitaip plintančių ligų srityje.
„Kai šios komandos mato, kad jų veiklos pajėgumai mažėja, – sakė V. Andreo, – susilpnėja visas ankstyvojo įspėjimo tinklas, leidžiantis aptikti protrūkius, kol jie dar nepasiekė didelio masto.“
Parengta pagal „Live Science“.
