Tailande atpažintas didžiausias Pietryčių Azijos dinozauras

2026 m. gegužės 15 d. 16:19
Viljama Sudikienė
Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad gyvūnas svėrė tiek pat, kiek devyni suaugę drambliai.
Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma žurnale „Scientific Reports“ paskelbtame tyrime.
Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100–120 mln. metų ir yra didžiausias kada nors Pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigia tyrėjai.
Jie apskaičiavo, kad naujai atrastas dinozauras svėrė tiek pat, kiek devyni suaugę Azijos drambliai.
Pasak pagrindinio tyrėjo Thitiwooto Sethapanichsakulo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas Dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje.
Tailando doktorantas naujai atrastą zauropodą pavadino „paskutiniu titanu“, nes jis buvo iškastas viename iš jauniausių uolienų darinių Tailande, kur aptinkamos dinozaurų liekanos, pranešė Londono universiteto koledžas. Vėliau regionas tapo seklia jūra, pridūrė tyrėjas. Pasak jo, tai gali būti paskutinis arba naujausias Pietryčių Azijoje aptiktas didelis zauropodas.
Vietos gyventojai pirmąsias milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024 m., sakoma ketvirtadienį paskelbtame tyrime.
Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi. Ji buvo pavadintas Nagatitan chaiyaphumensis pagal Pietryčių Azijos folkloro gyvatę, graikų mitologijos milžiną ir Čaijaphumo provinciją, kurioje aptikti kaulai. Bankoko Tainozaurų muziejuje eksponuojama šio gyvūno natūralaus dydžio rekonstrukcija.
