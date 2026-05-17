Kodėl kai kurie žmonės taip bijo aukščio? Mokslas jau turi atsakymą

Aukščio priklauso reakcijų kategorijai, kuri yra tokia sena ir taip giliai įsišaknijusi žinduolių biologijoje, kad mokslininkai ją apibūdina kaip „evoliuciškai išsaugotą“ – tai reiškia, kad ji išliko iš esmės nepakitusi per dešimtis milijonų metų - ir šimtus rūšių. Norint suprasti, kodėl taip yra, reikia pažvelgti iš kito kampo: ne kaip į psichologinį sutrikimą, kurį reikia paaiškinti, bet kaip į elegantišką sprendimą labai realiai problemai, su kuria organizmai susiduria nuo tada, kai pirmieji iš jų užlipo kur nors aukščiau nei žemės paviršius.
Baimė, kuri atsirado anksčiau nei kalba, kultūra ir atmintis
Geriausias įrodymas, kad aukščio baimė nėra įgyjama, kyla ne iš žmonių, o iš gyvūnų - kurie negali išmokti beveik nieko.
1960 m. psichologai Eleanor Gibson ir Richardas Walkas sugalvojo eksperimentą, kuris tapo vienu iš žinomiausių vystymosi mokslo eksperimentų: „regimąjį skardį“. Įranga buvo paprasta: didelis organinio stiklo lakštas, kurio vienoje pusėje iškart po juo, o kitoje – keliolika centimetrų žemiau – buvo languoti raštai, sukuriantys ryškią staigaus aukščio pasikeitimo iliuziją.
Ant lakšto buvo pastatyti 6–14 mėnesių amžiaus kūdikiai. Jų motinos šaukė juos iš kitos pusės tariamo skardžio. Beveik visi kūdikiai atsisakė ropoti ar eiti - pačiupinėję stiklą rankomis, kad įsitikintų jo tvirtumu - bet vis tiek atsisakė eiti toliau. Suvokiamas pavojus buvo pakankamas, kad nugalėtų globėjo, kuriuo pasitiki, nurodymus.
Tačiau tai, kas padarė eksperimentą lemiamu, buvo ne žmonių duomenys. Tai buvo gyvūnų duomenys. Tyrime tirti viščiukai nė vienas neperėjo skardį – nė vienas! – ir daugelis jų buvo tirti vienos dienos amžiaus, kai dar negalėjo būti patyrę jokio kritimo, jokio išgąsčio ar išmoktų asociacijų su pavojumi.
Avys ir ožkos parodė tą patį elgesio modelį. Kačiukai, žiurkės ir kitos rūšys elgėsi taip pat. Nebuvo reikalinga jokia ankstesnė bloga patirtis, susijusi su aukščiu. Vengimas tiesiog egzistavo nuo pirmųjų judėjimo akimirkų.
Šis atradimas atitinka tai, ką mokslininkai dabar vadina neasociatyviu baimės įgijimo modeliu. Tradicinis požiūris, grindžiamas klasikinio sąlygojimo teorija, teigė, kad fobijos ir stiprios baimės kyla iš trauminių patirčių: nukrenti, aukštį susieji su skausmu, pradedi bijoti.
Tačiau Roso G. Menzieso ir J. Christopherio Clarke’o novatoriški darbai dešimtajame dešimtmetyje metais iškėlė abejonių dėl šios teorijos taikymo tam tikroms baimėms, įskaitant aukščio baimę. Tyrėjai nustatė, kad nemažai aukščio baimę turinčių asmenų negalėjo prisiminti jokio baimę išprovokavusio įvykio. Jokių kritimų, jokių vos išvengtų nelaimių, jokių pastebėtų traumų. Baimė tiesiog buvo, kartais nuo pačių ankstyviausių prisiminimų. Vėlesni tyrimai patvirtino, kad vaikystės kritimai iš tikrųjų buvo dažnesni tarp asmenų, neturinčių aukščio baimės, nei tarp tų, kurie ją turėjo – būtent priešingai nei prognozuotų sąlygojimo modelis.
Platesnį teorinį pagrindą šiai idėjai sukūrė Martinas Seligmanas, kurio pasirengimo teorija teigė, kad organizmai ne visų dalykų bijo vienodai. Jis teigė, kad natūrali atranka nukreipė mokymosi sistemą į dirgiklius, kurie per evoliucijos istoriją kėlė pasikartojančias mirtinas grėsmes. Aukštis atitinka šiuos kriterijus. Primatas, kuris ant uolos krašto sudvejodavo, išgyvendavo. Tas, kuris nedvejodavo, dažnai nebepratęsdavo giminės. Per milijonus kartų tas dvejojimas tapo ne tiek išmoktu atsakymu, kiek įgimtu.
Kaip ši baimė užkoduota smegenyse ir kūne?
Jei baimė aukščiui yra įsišaknijusi evoliuciškai, kyla akivaizdus klausimas: kur tiksliai ji yra įsišaknijusi? Neurologijos mokslas pradeda gana tiksliai į jį atsakyti.
Pagrindinė struktūra yra bazolateralinis migdolas (angl. basolateral amygdala, BLA) – nedidelė, migdolo formos neuronų sankaupa vidinėje smegenų smegenų skiltyje, kuri jau seniai siejama su baimės apdorojimu. 2021 m. žurnale „Journal of Neuroscience“ paskelbtame tyrime buvo identifikuota atskira BLA neuronų populiacija, kuri selektyviai reaguoja į aukštį. Kai pelės buvo padėtos ant pakelto paviršiaus, šie „aukštumos baimės neuronai“ aktyviai suveikė, sukeldami širdies ritmo pagreitėjimą ir būdingą sustingimo elgesį.
Svarbiausia, tie patys neuronai nereagavo į kitus grėsmingus dirgiklius - pavyzdžiui, plėšrūnų kvapus, artėjančius vizualinius objektus, akustinį išgąstį ar nerimą keliančią aplinką. Ši grandis buvo būdinga būtent aukščiui, o ne grėsmei apskritai. Šis specifiškumas yra įspūdingas. Jis reiškia, kad smegenys iš tiesų turi specialų modulį, skirtą su aukščiu susijusiam pavojui - o ne tiesiog bendrą pavojaus signalizacijos sistemą, kurią atsitiktinai sukelia aukštis.
Tačiau BLA neveikia vienas. Aukščio baimė, atrodo, kyla iš mažiausiai dviejų jutimo srautų sankirtos:
- regos, kuri apima gylio suvokimą, arba gebėjimą nustatyti atstumą pagal šviesos, pasiekiančios tinklainę, modelį
- vestibiuliarinio pojūčio, kas yra vidinės ausies sistema, stebinti kūno orientaciją ir judėjimą erdvėje
Žemės lygyje šios dvi sistemos paprastai sutampa. Esant aukštai, jos pradeda skirtis. Regimieji orientyrai tampa tolimi ir nepatikimi, teikdami mažai naudingos informacijos erdvinei orientacijai. Tuo tarpu vestibiuliarinė sistema intensyviai dirba, siekdama išlaikyti pusiausvyrą ant paviršiaus, kuris gali būti nestabilus. Šių dviejų signalų nesutapimas sukelia tai, ką mokslininkai apibūdina kaip tam tikrą jutiminę perkrovą: sumaištį, nestabilumą, šiek tiek pykinimą keliantį pojūtį, kad žemė nėra ten, kur turėtų būti.
Tyrimai apie akrofobiją - klinikinę aukščio baimės formą - parodė, kad ją patiriantys asmenys linkę pernelyg pasikliauti regimaisiais signalais, siekdami išlaikyti pusiausvyrą, taip kompensuodami nepakankamą ar nesuderintą vestibiuliarinę funkciją. Kai aukštyje regimieji signalai nebeveikia, jų pusiausvyros sistema neturi patikimo atsarginio varianto. Rezultatas – ne tik diskomfortas, bet ir jausmas, tarsi netrukus prarastumėte kontrolę. Šis regos ir vestibiuliarinės sistemos neatitikimas, atrodo, yra pagrindinė priežastis, kodėl aukštis atrodo pavojingas - net jei protas žino, kad taip nėra.
Kur baigiasi prisitaikanti baimė ir prasideda akrofobija
Riba tarp sveikos aukščio baimės ir klinikinės fobijos yra reali - bet ji nėra aiški.
Dauguma žmonių didesniame aukštyje jaučia tam tikrą diskomfortą. Tai, bendrai tariant, reiškia, kad organizmas veikia taip, kaip ir turėtų. Tikrosios akrofobijos – ekstremalios, iracionalios baimės, trukdančios kasdieniam gyvenimui – paplitimas sudaro maždaug 3–6 procentus. Tačiau kur kas didesnė žmonių grupė, kuri jaučiasi nepatogiai stovėdama ant kopėčių arba nenori stovėti prie uolos krašto, nėra fobija. Evoliucinės biologijos kalba tariant, jie yra tinkamai prisitaikę.
Akrofobiją išskiria ne baimės buvimas, o tai, kad ji neproporcingai didėja, palyginti su tikruoju pavojumi, išlieka net saugiomis sąlygomis ir linkusi kištis į įprastą gyvenimą.
Daugybė veiksnių – genetinis polinkis, vestibiuliarinė funkcija, kūno pojūčių kognityvinis interpretavimas ir įgyta patirtis – sąveikauja ir stumia kai kuriuos asmenis į spektro kraštutinumą. Diatezės-streso modelis, kuris apibūdina fobijas kaip atsirandančias, kai paveldėti pažeidžiamumai susiduria su aplinkos sukeltu stresu, pakankamai gerai atspindi šį sudėtingumą.
Apibendrinant, tyrimai rodo, kad aukščio baimė iš esmės yra racionalus mechanizmas, veikiantis pagal evoliucinę logiką, kuri kartais suveikia netinkamai. BLA nežino, kad jūs stovite saugiame balkone. Jis žino, kad esate aukštai.
Ir didžiąją dalį laiko žmonijos priešistorėje to pakako. Tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje tai kartais sukelia nereikalingą nerimą, yra ne tiek „konstrukcinis trūkumas“, kiek priminimas, kad mūsų nervų sistema buvo sukurta kitokiai aplinkai nei ta, kurioje dabar gyvena dauguma iš mūsų. Šis baimė nėra neracionali. Ji tiesiog tam tikromis aplinkybėmis atsiranda netinkamu laiku, rašo „Forbes“.