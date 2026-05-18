Netikėta: dantų gydymu užsiėmė jau neandertaliečiai

Neandertaliečio suaugusiojo apatinis krūminis dantis buvo iškastas 2016 m., tačiau nebuvo aišku, kas nulėmė gilią skylę jo paviršiuje. Dabar eksperimentiniai įrodymai rodo, kad skylė buvo padaryta mažu akmeniniu grąžtu, naudojamu išvalyti smarkiai sugedusio danties audinio likučius, kaip teigiama trečiadienį (gegužės 13 d.) žurnale „PLOS One“ paskelbtame tyrime.
Ši sudėtinga procedūra rodo, kad neandertaliečiai – mūsų artimiausi žmonių giminaičiai, gyvenę maždaug prieš 400 000–40 000 metų – turėjo pakankamai intelektinių gebėjimų suprasti, kad šią skausmingą danties ertmę galima gydyti, ir turėjo smulkiąją motoriką, reikalingą sėkmingai atlikti tokią procedūrą.
„Tai, kad buvo atliktas šis invazinis gydymas ir žmogus išgyveno, leidžia man manyti, kad tai yra dar vienas pavyzdys, rodantis, jog neandertaliečiai labai gerai suprato žmogaus biologiją ir žinojo, kada reikia įsikišti“, – teigia tyrimo bendraautorius, Arizonos universiteto antropologijos profesorius emeritas Johnas W. Olsenas.
Neaišku, ar tai buvo savigydos atvejis, ar dantų gydymas, kurį atliko kitas asmuo. Nepaisant to, tai rodo, kad invazinės medicinos ir chirurgijos ištakos nėra išskirtinai susijusios su Homo sapiens, bet yra platesnio paveldo, kurį dalijamės su artimiausiais giminaičiais, dalis, sako Italijos Laisvojo Viduržemio jūros universiteto žmogaus anatomijos docentas Gregorio Oxilia, kuris nedalyvavo šiame tyrime.
Seniausi įrodymai, kad mūsų pačių rūšis – Homo sapiens – gydė dantų ėduonį, siekia maždaug 14 000 metų, ir tai nutiko dabartinėje Italijoje. Perstumdami sąmoningos odontologijos datą maždaug 45 000 metų atgal, šis naujas atradimas „iš esmės pakeičia mūsų supratimą apie žmogaus sveikatos priežiūros evoliuciją“, – sakė Oxilia, kuris buvo pirmasis tyrimo, kuriame išsamiai aprašomas 14 000 metų senumo atradimas, autorius.
Priešistorinė sveikatos priežiūra
Dabar žinoma daugybė neandertaliečių sveikatos priežiūros atvejų. Pavyzdžiui, įvairios vietovės Ispanijoje rodo, kad neandertaliečiai, atrodo, rūpinosi vaiku su Dauno sindromu ir vartojo vaistinius augalus.
Tačiau iš dalies dėl to, kad jų paprastai mažai angliavandenių turinti mityba išlaikė žemą dantų ėduonies lygį, įrodymų apie dantų gydymą tarp neandertaliečių rasta nedaug.
Taigi, norėdami nustatyti, ar neįprasta skylė maždaug 59 000 metų senumo neandertaliečių krūminiame dantyje, rastame Čagirskajos urve, buvo sąmoningai padaryta žmogaus, mokslininkai ištyrė dantį ir atliko eksperimentus su trimis šiuolaikinių žmonių dantimis.
Neandertaliečio krūminio danties mikroskopinė analizė atskleidė dvi gilios demineralizacijos zonas, rodančias stiprų dantų ėduonį. Viena ėduonies zona buvo ten, kur dantis susiliečia su dantenų linija. Čia mokslininkai nustatė tiesius griovelius, būdingus dantų krapštymui.
Kita ėduonies dėmė sutapo su 4,2 mm ilgio, 2,8 mm pločio ir 2,6 mm gylio ertme danties paviršiuje. Šios ertmės viršutiniame krašte buvo matomi nedideli žymenys.
Tada komanda atliko eksperimentus su trimis šiuolaikinių žmonių dantimis, siekdama išsiaiškinti, kokių įrankių ir judesių reikia, kad būtų galima atkurti šias žymes. Tai parodė, kad griovelius galėjo suformuoti sukimo judesiai, atliekami mažais akmeniniais įrankiais, pagamintais iš vietoje randamo jaspio. Čagirskajos urve anksčiau buvo rasta daugybė įrankių pavyzdžių su ilgais, plonais, smailiais galais, kurie galėjo būti naudojami šiam tikslui.
Kramtymo žymių, dengiančių griovelius aplink įdubą, pėdsakai rodo, kad šis asmuo „ne tik išgyveno operaciją, teigia Olsenas, bet ir gyveno dar gana ilgą laiką, todėl jo įprasti kramtymo veiksmai pradėjo ištrinti pirminio gręžimo pėdsakus.
Nors mokslininkai negali būti tikri, kad skylė buvo padaryta akmeniniu dantų grąžtu, tačiau labai lokalizuoti žymenys leidžia manyti, kad ši išvada yra labiau tikėtina nei kiti galimi paaiškinimai – pavyzdžiui, kad skylė atsirado dėl pažeidimų po to, kai žmogus mirė, teigia bioarcheologė Marina Lozano Ruiz, tirianti neandertaliečių dantis Rovira i Virgili universitete Katalonijoje. Ji šiame tyrime taip pat nedalyvavo.
Šis atvejis yra išskirtinis būtent todėl, kad jis rodo, jog neandertaliečiai sugebėjo reaguoti į neįprastą patologiją labai tiksliai ir techniškai sudėtingai, teigia G. Oxilia.
Parengta pagal „Live Science“.
