TATENA ekspertai vertins Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos sistemą

Kaip pranešė Radiacinės saugos centras (RSC), vertinimo metu bus analizuojama Lietuvos teisinė bazė, priežiūros veikla, pasirengimas branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, žmogiškųjų išteklių valdymas bei kiti branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūros elementai.
„IRRS misija yra svarbi galimybė tarptautinių ekspertų akimis įvertinti Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos sistemą, pasidalyti gerąja praktika ir identifikuoti tobulintinas sritis. Tokios misijos padeda užtikrinti, kad Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos sistema išliktų moderni, skaidri ir atitinkanti aukščiausius tarptautinius standartus“, – pranešime sakė RSC direktorius Ernestas Jasaitis.
Misijos metu ekspertai susitiks su Prezidentūros, Vyriausybės kanceliarijos, Energetikos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, RSC ir VATESI atstovais. Jie taip pat lankysis Ignalinos atominėje elektrinėje bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius veikloje naudojančiose įstaigose.
IRRS misijoje dalyvauja ekspertai iš Airijos, Egipto, Indijos, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Singapūro, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos, taip pat TATENA atstovai.
Pasibaigus misijai bus parengta ekspertų išvadų ir rekomendacijų ataskaita, kuri bus pateikta Vyriausybei ir Europos Komisijai.
Pilnos apimties IRRS misija Lietuvoje organizuojama antrą kartą. Lietuvos branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistema jau vertinta 2016 metais.