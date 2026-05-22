„STEAM Team“ finalas: nugalėjo vilniečiai ir panevėžiečiai

Čempionatą jau ketvirtus metus iš eilės organizuoja Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA. Jos vadovas Darius Lasionis pastebi, kad „STEAM Team“ jau tapo rimtu ir kasmet nekantriai laukiamu inžinerinės pakraipos renginiu, skatinančiu vaikus ir jaunimą aktyviau domėtis šia sritimi, technologijomis ir kūryba.
„Inžinerija susidomėję moksleiviai mąsto, kuria, eksperimentuoja. Čempionatas leidžia jiems ne tik pasivaržyti dėl geriausios kūrybinės ir techninės idėjos, bet ir suteikia itin vertingos patirties mokantis bendradarbiauti, ieškoti sprendimų, operatyviai spręsti problemas. Ir, žinoma, daug džiaugsmo, savo idėjas pavertus realiai veikiančiais projektais“, – sako D. Lasionis.
Šių metų nugalėtojai – vilniečiai ir panevėžiečiai
Finale, vykusiame Vilniaus „Litexpo“ parodų ir kongresų centre, įspūdingiausias Goldbergo mašinas pademonstravo ir nugalėtojų laurus pelnė moksleiviai iš Vilniaus bei gimnazistai iš Panevėžio. 5–8 klasių kategorijoje pirmą vietą laimėjo Vilniaus „Ryto“ progimnazijos komanda „Android“. 9–12 klasių grupėje nugalėtojais tapo Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos komanda „JBG Robotics“. Joms abiem buvo įteiktos pagrindinės, 1000 eurų dydžio premijos.
Antrąsias vietas iškovojo Kauno KTU inžinerijos licėjaus moksleivių komanda „Idėja“ ir Vilniaus VšĮ „Gravitas schola“ gimnazistai „Batman cult“. Jiems buvo įteiktos 500 eurų premijos. Trečiąsias vietas ir 300 eurų premijas laimėjo 5–8 klasių moksleivių komanda „Astro“ iš Kauno Palemono gimnazijos bei gimnazistai iš Šiaulių universitetinės gimnazijos „Chaoso meistrai“. Visoms finalo dalyvėms buvo įteikti ir papildomi konkurso rengėjų bei rėmėjų prizai.
Iš viso finale rungėsi 8 moksleivių ir 7 gimnazistų komandos iš Klaipėdos, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus ir Kauno rajonų mokyklų bei STEAM centrų. Į finalą jos pateko, laimėję vieną iš regioninių pusfinalių, kuriuose iš viso varžėsi daugiau nei 60 komandų.
Komandinis darbas ir varžybų džiaugsmas
Kaip ir kiekvienais metais, čempionato dalyviai turėjo sukurti veikiančią Goldbergo mašiną – sudėtingą mechaninių veiksmų grandinę, kurioje vienas procesas sklandžiai inicijuoja kitą. Tam prireikė mėnesių kruopštaus pasiruošimo, kūrybinių ieškojimų, bandymų ir komandinio darbo.
Toje pačioje Vilniaus „Ryto“ progimnazijos 8 klasėje besimokantis „Android“ komandos duetas – Gustė ir Andrius – čempionato finale dalyvavo ir pernai, laimėję antrąją vietą. Šiemet, sukonstravę Goldbergo mašiną, kurioje robotas pianinu atliko Europos himną, o pristatymo pabaigoje atidengtas senovinis radijas priminė apie 100 metų radijo sukaktį Lietuvoje, „Android“ tapo savo amžiaus grupės nugalėtojais.
„Ypač įsiminė komisijos reakcija ir šypsenos, kai Goldbergo mašinos pristatymo pabaigoje užsklanda atidengė senovinį radiją, simboliškai siejantį „STEAM Team“ projektą su radijo šimtmečiu Lietuvoje“, – prisimena „Android“ vadovas ir mentorius Darius Užusenis.
Kalbėdami apie laimėjimą, „Android“ komandos nariai pripažįsta, kad tokiuose konkursuose svarbi ir sėkmė, tačiau neabejoja, kad daugiausiai lemia kruopštus pasiruošimas ir komandinis darbas. Tam pritaria ir kitos čempionato nugalėtojų komandos „JBG Robotics“ vadovė, mokytoja Renata Burbaitė.
„Nugalėti padėjo ramus, nuoseklus darbas, kruopštus techninis pasiruošimas bei itin stiprus tarpusavio ryšys – visi komandos nariai buvo labai atsakingi, tinkamai pasiskirstė darbus, vienas kitą entuziastingai palaikė tiek ruošdamiesi varžyboms, tiek finalo metu“, – pasakoja R. Burbaitė.
Pasak jos, dabartine sudėtimi – keturi dešimtokai ir viena vienuoliktokė – „JBG Robotics“ drauge kuria nuo praėjusių metų pavasario ir jau dalyvavo ne vienose robotikos varžybose. Keturiems dešimtokams vaikinams šis čempionatas buvo pirmasis, o vienintelė komandos mergina jame jau dalyvavo ir pernai – tiesa, tik pusfinalyje ir kitos komandos sudėtyje.
„Finalas paliko labai gerą įspūdį – ypač patiko tai, kad komandų sukonstruotų Goldbergo mašinų veikimą buvo galima stebėti ekranuose. Taip pat džiugino ir papildomos veiklos – pavyzdžiui, bendras „protmūšis“, sukūręs tikrą šventinę atmosferą“, – sako R. Burbaitė.
D. Užusenis priduria, jog jo kuruojamai komandai finalo atmosfera pasirodė pakili, bet kartu ir labai profesionali – „Android“ nariai išskyrė finalo vedėjo darbą, muziką ir pagrindinę sceną, kuri kūrė stipraus, įkvepiančio renginio jausmą.
Ne tik šventė, bet ir žinios bei patirtis
Čempionatą kasmet organizuojančios asociacijos vadovas D. Lasionis pabrėžia, kad svarbiausias renginio tikslas yra ne vien išrinkti nugalėtojus, bet ir suteikti jaunimui galimybę praktiškai „pasimatuoti“ savo kūrinių, kuriuose naudojami inžineriniai principai, stiprumą, lyginant su kitais panašiais projektais.
„„STEAM Team“ jau įrodė, kad jaunų žmonių kūrybiškumas ir technologinis smalsumas Lietuvoje yra labai didelis. Finale moksleiviai turi galimybę ne tik jį pademonstruoti ir parodyti savo kūrinius, bet ir pamatyti kitus panašius darbus iš visos Lietuvos, pasisemti idėjų. Vaikams tai leidžia ne tik dar kartą įsitikinti, kad inžinerija – tai ne vien teorija ar formulės, bet ir pasijusti didesnės inžinerinės bendruomenės dalimi. O tai gali tapti lemtingu argumentu ir renkantis gyvenimo po mokyklos kelią“, – įsitikinęs D. Lasionis.
Tam, kad tokie konkursai gali turėti didelę įtaką jaunuolių profesiniam pasirinkimui ateityje, pritaria ir abiejų šiemetinių laimėtojų vadovai.
„Tokios varžybos iš tiesų labai motyvuoja vaikus, nes iš arti parodo, kad inžinieriaus profesija yra ne tik labai plati, bet ir prasminga, kūrybiška ir kupina galimybių“, – sako R. Burbaitė.
D. Užusenis priduria, jog tokie konkursai suteikia itin vertingos praktinės patirties – padeda ugdyti drąsą kalbant prieš auditoriją, stiprina pasitikėjimą savimi ir moko nepasimesti sudėtingose situacijose. Šią patirtį „Android“ komanda sėkmingai pritaiko tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose robotikos konkursuose – pavyzdžiui, viename didžiausių jaunimo renginių pasaulyje, „FIRST Tech Challenge“ pasaulio robotikos čempionate Hiustone. D. Užusenis pabrėžia, kad būtent tokios patirtys labiausiai augina ir motyvuoja rinktis inžinerijos kelią.